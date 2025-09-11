Hobot представил на выставке IFA 2025 два инновационных робота-мойщика окон

Компания Hobot приняла участие в европейской технологической выставке IFA 2025, которая проходила в Берлине с 5 по 9 сентября. На стенде производитель представил модельный ряд роботов-мойщиков окон, разработанный начиная с 2012 года, продемонстрировав историю развития бренда и сфокусировался на современных флагманах.

Центральное место на стенде занял Hobot-S7 Pro — наиболее технологически продвинутая модель робота-мойщика квадратной формы на сегодняшний день.

В её конструкции реализован уникальный двойной полирующий подвижный модуль: за чистоту отвечают сразу две возвратно-поступательные салфетки, которые совершают до 600 вибрирующих движений в минуту. В компании утверждают, что это позволяет не только бороться с устойчивыми загрязнениями, но и устранять статическое электричество, благодаря чему окна дольше остаются чистыми. Отметим также, что эта уникальная технология, реализованная в мире только компанией Hobot.

Наряду с этим робот оборудован двумя ультразвуковыми модулями, которые распыляют мельчайшие капли воды — всего 15 микрон, — благодаря чему после чистки на поверхности не остаётся разводов и пятен. Скорость уборки достигает 2,6 квадратных метров в минуту, и этот показатель можно назвать одним из лучших в отрасли.

Робот оснащен инверторным двигателем, надежно удерживающим устройство на вертикальных поверхностях. Модель универсальна и работает со стеклом любой толщины, без труда справляется как с рамочными, так и с безрамочными конструкциями. Кроме того, конструктивно предусмотрены силиконовые бамперы, защищающие оконные рамы от случайных царапин, и силиконовые ролики для стабилизации движения вдоль оконных рам.

В плане управления S7 Pro предлагает функциональное приложение под iOS и Android. Также роботом можно управлять с помощью кнопки на корпусе и пульта дистанционного управления. Предусмотрены многоязычные голосовые уведомления, в том числе на русском языке; облачное обновление прошивки и функция Creative Voice, позволяющая заменить стандартные голосовые сообщения на уникальные. Всё это добавляет устройству гибкости и расширяет круг его потенциальных пользователей, в первую очередь владельцев больших квартир, домов или офисов с панорамным остеклением.

Для повышения безопасности предусмотрены четыре вакуумных датчика, которые обнаруживают незначительные утечки воздуха между стеклянными панелями и определяют край поверхности. Для стабильной работы устройства предусмотрен встроенный источник бесперебойного питания: если в процессе уборки произойдёт отключение электроэнергии, робот удержится на стекле до 20 минут, громко сообщая о ситуации, а страховочный трос рассчитан на нагрузку до 230 кг.

Вторая модель, которая была представлена на стенде компанией Hobot, — R3 Ultrasonic. Это компактный и функциональный круглый робот-мойщик окон, который передвигается с помощью вращающихся салфеток. По заявлению производителя, вращающий момент салфеток, надетых на диски, имитирует движение руки человека, за счёт чего наиболее эффективно оттирает даже самые стойкие загрязнения.

Для равномерного смачивания поверхности применён ультразвуковой распылитель — по тем же технологиям, что и у старшей модели, — поэтому разводы и пятна не возникают в процессе уборки. Интересно реализован вопрос мощности и устойчивости: за удержание на стекле отвечают вакуумный насос и металлический центробежный вентилятор, что позволяет R3 работать на разных поверхностях.

Отдельного упоминания заслуживает конструкция корпуса: толщина R3 составляет всего 9,5 см, поэтому робот можно использовать даже там, где традиционные модели попросту не проходят. Поддерживаются разные типы поверхностей — от классических стеклянных до мозаичных, матовых, зеркальных, а также плитки, стен и даже солнечных панелей. За безопасность отвечает страховочный трос, выдерживающий нагрузку до 200 кг, а встроенный источник бесперебойного питания позволяет устройству оставаться на стекле до 20 минут после отключения электроэнергии.

Робот управляется не только с кнопки на корпусе, но и с помощью пульта дистанционного управления и через приложение на смартфоне. Есть поддержка многоязычных голосовых уведомлений, возможность загрузить собственный голос, обновить прошивку через приложение без подключения к компьютеру.

Обе модели — S7 Pro и R3 — хорошо иллюстрируют нынешний вектор развития Hobot: повышение автономности, усложнение алгоритмов движения, расширение набора интеллектуальных функций и постоянная работа над безопасностью. Компания активно тестирует решения на базе искусственного интеллекта для распознавания сложных участков поверхности и индивидуальных сценариев уборки, а в целом делает ставку на многофункциональность.

На фоне общего тренда на автоматизацию быта Hobot демонстрирует зрелость и технологическую выучку — и даёт возможность убедиться в эффективности своих решений буквально вживую, что особенно ценно на выставке такого уровня, как IFA. Добавим также, что за последнее десятилетие Hobot заметно укрепил свои позиции среди лидеров рынка бытовых роботов для мойки окон и роботов-пылесосов. Бренд хорошо знаком как российским пользователям, так и международной аудитории, ведь именно Hobot изобрел первый в мире робот-мойщик окон с круглыми салфетками, который был впервые представлен миру в 2010 году.

Спрос на устройства Hobot стабильно растет, и ключ к успеху — это огромное внимание качеству продукта. Все роботы проходят многочисленные испытания и доставляются до потребителя только после нескольких успешных этапов проверок и тестирования.

