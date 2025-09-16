Решительные действия и наука спасли озоновый слой, но ускорили глобальное потепление

16 сентября 2025 года отмечается Всемирный день охраны озонового слоя. Наука и общество приложили к восстановлению озонового слоя планеты так много усилий, что результат возымел действие — отмечено повсеместное восстановление его толщины и зарастание озоновых дыр над полюсами Земли. Но цена оказалась высокой — ею стало ускорение процессов глобального потепления, с чем придётся разбираться в дальнейшем.

Озоновый слой — это тонкий слой газа, расположенный на высоте от 10 до 50 км над поверхностью Земли в стратосфере. По данным Агентства по охране окружающей среды, этот слой действует как естественный щит, поглощая большую часть солнечного ультрафиолетового излучения класса В, которое представляет собой высокоэнергетический свет, способный вызывать рак кожи, катаракту, подавление иммунитета и повреждение ДНК. Кроме того, такие культуры, как рис и соя, также уязвимы, поскольку чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения может снизить урожайность, что будет угрожать продовольственной безопасности человечества.

В 1970-х годах ученые Марио Молина (Mario Molina) и Ф. Шервуд Роуленд (F. Sherwood Rowland) обнаружили, что хлорфторуглероды (ХФУ), используемые в аэрозольных баллончиках, холодильниках и пенообразователях, расщепляют молекулы озона. Например, один атом хлора в молекуле ХФУ может разрушить более 100 000 молекул озона, прежде чем будет нейтрализован. В 1985 году открытие озоновой дыры в Антарктике подтвердило угрозу потери озонового слоя.

Под эгидой ООН в рамках Венской конвенции и Монреальского протокола был осуществлён поэтапный отказ от большинства озоноразрушающих веществ в промышленности и быту. Предметы повседневного обихода, такие как лаки для волос, холодильники и кондиционеры, были переработаны с целью исключения ХФУ и аналогичных химических веществ. Это стало одним из примеров того, как наука может направлять глобальную политику.

По данным Всемирной метеорологической организации, озоновый слой должен восстановиться во всем мире до уровня 1980 года к 2040 году, к 2045 году в Арктике и к 2066 году над Антарктидой. Тем не менее, глобальные проблемы с разрушающими озон веществами остаются не решёнными, более того, гидрофторуглероды (ГФУ), которые являются основными заменителями вредных для озона ХФУ, хотя не разрушают озоновый слой, но являются чрезвычайно мощными парниковыми газами, потенциал влияния которых на процессы глобального потепления в тысячи раз выше, чем у СО 2 .

Сегодня ГФУ повсеместно используются в холодильной технике, системах кондиционирования воздуха и аэрозолях. Существует несколько возможностей снизить содержание ГФУ и все они, так или иначе, обязаны иметь низкое воздействие на процесс глобального потепления. Например, речь может идти о замене газов в установках на углекислый газ или пропан, а также другие, подходящие. Наконец, повышение энергоэффективности во всех областях жизни и производства напрямую снизит зависимость от использования ГФУ в системах кондиционирования.

Тем самым общество выходит на новый путь борьбы с климатическими изменениями, на котором усилия по сохранению озонового слоя и снижение темпов глобального потепления должны идти рука об руку. Это потребует расширения международных программ и соответствующих климатических инициатив. Запланированный в ООН пакет изменений в случае успеха может предотвратить глобальное потепление на 0,5°C к концу столетия, а в сочетании с энергосберегающим охлаждением потепление может быть замедлено почти вдвое.

Всемирный день борьбы за сохранение озонового слоя доказывает, что глобальное сотрудничество работает. Благодаря научно обоснованной политике озоновый слой восстанавливается, и человечество избежало катастрофы в области общественного здравоохранения. Изменение климата сегодня требует такой же срочности. Важна каждая доля градуса. Важно каждое действие, будь то сокращение выбросов ГФУ, инвестиции в устойчивое охлаждение или привлечение правительств к ответственности за выполнение обязательств в области изменения климата.