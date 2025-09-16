Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Шринкфляция добралась до Sony: В PS5 Dig...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Шринкфляция добралась до Sony: В PS5 Digital Edition уменьшился объём SSD

Слухи о выпуске базовой модели PS5 с уменьшенным объёмом SSD подтвердились — такая консоль уже доступна у европейских ритейлеров. Ёмкость твердотельного накопителя в обновлённом устройстве снижена с 1 Тбайт до 825 Гбайт. Предполагается, что это сокращение объёма памяти поможет избежать очередного повышения цен на PS5. Sony не анонсировала это изменение и пока воздерживается от комментариев.

Источник изображения: @billbil_kun

Источник изображения: @billbil_kun

Изначально базовая PS5 комплектовалась накопителями ёмкостью 825 Гбайт, но в последующих версиях консоли объём SSD был увеличен до 1 Тбайт. Теперь он снова снизился до 825 Гбайт. Одним из первых об изменении конфигурации консоли сообщил пользователь социальной сети X @billbil_kun. Он заметил, что на внешней упаковке новых приставок теперь указано, что накопитель консоли имеет ёмкость 825 Гбайт, доступных для игр, сохранений и медиаконтента.

«Если вы пропустили, PS5 Digital E Chassis (CFI-2216) была тихо выпущена в Европе 13 сентября, и теперь мы можем увидеть новый объём памяти на упаковке. Вы можете найти её в магазинах по всему миру, таких как Amazon» — написал @billbil_kun в своём аккаунте.

С 2020 года PS5 дважды повышалась в цене, как и Xbox Series X|S и оригинальная Nintendo Switch. Вместо традиционного снижения цены в течение жизненного цикла, наблюдается явная тенденция к её росту. Sony объяснила это «сложной экономической ситуацией».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Capcom объяснила резкое падение продаж Monster Hunter Wilds дороговизной PS5
В следующем году PlayStation 5 Pro получит большое обновление с улучшенным алгоритмом масштабирования
Акции Sony подскочили на 12 %, несмотря на спад продаж PS5 — компания объявила о выкупе ценных бумаг
Представлен доступный фотофлагман Meizu 22 с Snapdragon 8s Gen 4 и четырьмя 50-Мп камерами
Основатель Alibaba Джек Ма успешно пережил пять лет гонений и вернулся к управлению своей компанией
Решительные действия и наука спасли озоновый слой, но ускорили глобальное потепление
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Apple выпустила обновление iOS 18.7 для тех, кто не хочет ставить iOS 26
Энтузиасты портировали FSR 4 на Radeon RX 7000 и Nvidia GeForce RTX 30 — благодаря утечке из AMD
Умные очки Meta Ray-Ban Display с дисплеем показались на видео до презентации
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры
В приложении Microsoft Xbox для ПК открылся доступ к играм из Steam и других магазинов 2 ч.
THQ Nordic объявила дату выхода гоночной аркады с открытым миром Wreckreation — это смесь Burnout Paradise и Trackmania 2 ч.
Google вложит £5 млрд в британский ИИ в преддверии визита Трампа 2 ч.
Google меняет подход к обновлениям безопасности Android, но пользователи это вряд ли заметят 6 ч.
Borderlands 4 «работает хуже обычного для игры на Unreal Engine 5» — эксперты Digital Foundry раскритиковали новый шутер от Gearbox 6 ч.
TikTok в США продолжит использовать китайские алгоритмы, а за инфраструктуру будет отвечать Oracle 6 ч.
15 хакерских группировок объявили о закрытии — хакеры хотят насладиться «золотыми парашютами» 6 ч.
«Игра превратилась в монстра»: даже Ubisoft признала, что в Assassin’s Creed Valhalla было слишком много контента 7 ч.
«Яндекс» научил «Алису» оживлять фото 7 ч.
OpenAI приняла на работу сбежавшего из xAI финансового директора 7 ч.
Один из девяти компьютеров Apple-1 в оригинальном деревянном корпусе выставили на аукцион 6 мин.
NVIDIA отказалась от активного развития собственного ИИ-облака DGX Cloud 54 мин.
Шринкфляция добралась до Sony: В PS5 Digital Edition уменьшился объём SSD 2 ч.
Nothing пообещала выпустить первые «настоящие ИИ-устройства» в следующем году 2 ч.
Google сообщила об инвестициях £5 млрд в развитие ИИ в Великобритании 3 ч.
Eaton представила решение для обнаружения скачков энергопотребления в ИИ-системах 4 ч.
Представлен доступный фотофлагман Meizu 22 с Snapdragon 8s Gen 4 и четырьмя 50-Мп камерами 4 ч.
Основатель Alibaba Джек Ма успешно пережил пять лет гонений и вернулся к управлению своей компанией 4 ч.
Решительные действия и наука спасли озоновый слой, но ускорили глобальное потепление 4 ч.
Первый в отрасли квантовый компьютер на полупроводниковых чипах заработал в Великобритании 6 ч.