Шринкфляция добралась до Sony: В PS5 Digital Edition уменьшился объём SSD

Слухи о выпуске базовой модели PS5 с уменьшенным объёмом SSD подтвердились — такая консоль уже доступна у европейских ритейлеров. Ёмкость твердотельного накопителя в обновлённом устройстве снижена с 1 Тбайт до 825 Гбайт. Предполагается, что это сокращение объёма памяти поможет избежать очередного повышения цен на PS5. Sony не анонсировала это изменение и пока воздерживается от комментариев.

Изначально базовая PS5 комплектовалась накопителями ёмкостью 825 Гбайт, но в последующих версиях консоли объём SSD был увеличен до 1 Тбайт. Теперь он снова снизился до 825 Гбайт. Одним из первых об изменении конфигурации консоли сообщил пользователь социальной сети X @billbil_kun. Он заметил, что на внешней упаковке новых приставок теперь указано, что накопитель консоли имеет ёмкость 825 Гбайт, доступных для игр, сохранений и медиаконтента.

«Если вы пропустили, PS5 Digital E Chassis (CFI-2216) была тихо выпущена в Европе 13 сентября, и теперь мы можем увидеть новый объём памяти на упаковке. Вы можете найти её в магазинах по всему миру, таких как Amazon» — написал @billbil_kun в своём аккаунте.

С 2020 года PS5 дважды повышалась в цене, как и Xbox Series X|S и оригинальная Nintendo Switch. Вместо традиционного снижения цены в течение жизненного цикла, наблюдается явная тенденция к её росту. Sony объяснила это «сложной экономической ситуацией».