Солнце поставило Земле лайк — астрономы показали корональную дыру в форме сердечка

Сейчас Солнце находится на пике своей активности, что сопровождается снижением числа пятен на нём вплоть до полного их исчезновения. Однако разрывы или прорехи в короне — корональные дыры — возникают во все фазы активности звезды. Последняя по времени появления корональная дыра и вовсе удивила своей причудливой формой в виде мемного сердечка, обращённого в сторону Земли.

Солнечная активность на 13 сентября 2025 года. Источник изображения: NASA/SDO

Размеры образовавшейся на Солнце корональной дыры были во много крат больше нашей планеты. Через эту дыру в сторону Земли хлынул поток солнечного ветра, который хотя слабее корональных выбросов массы, но тоже способен вызвать полярные сияния и геомагнитные бури на планете.

Корональные дыры — это не настоящие дыры на Солнце. Это области, где магнитное поле Солнца ослабевает, что позволяет постоянному потоку солнечных частиц выходить наружу с большей силой, направляя потоки солнечных частиц через Солнечную систему. Их также нельзя увидеть в оптическом диапазоне, но они прекрасно видны в экстремальном ультрафиолетовом и мягком рентгеновском диапазонах, поскольку плазма внутри них холоднее и менее плотная, чем окружающая такие области. Но знание физики процесса не лишает их своеобразного очарования, особенно в том случае, когда мы видим в них что-то знакомое нашему глазу.

Теги: солнце, солнечный ветер, солнечная система
