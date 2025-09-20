Инопланетяне могут прослушивать наши радиосообщения на удалении десятков световых лет, выяснило NASA

Работа NASA совместно с учёными Университета штата Пенсильвания (Pennsylvania State University) показала, что при определённых условиях инопланетные цивилизации могут свободно улавливать радиосигналы с Земли даже на удалении нескольких десятков световых лет. Эта же методика может использоваться для поиска внеземных цивилизаций в интересах Земли. В любом случае следует отдавать себе отчёт, что сообщать о себе на всю Вселенную может быть не очень разумно.

Учёные изучили журналы дальней космической связи NASA — Deep Space Network (DSN) — за несколько десятилетий работы этой сети. Особенно много сигналов было отправлено в сторону Марса, где работает несколько марсоходов и орбитальных станций. Командные и информационные радиоканалы с Земли имеют относительно узкую направленность. Хотя они, как правило, передаются параболическими антенными комплексами, радиосигнал всё равно расходится очень широко, лишь частично попадая на приёмную антенну ровера и орбитальной станции. Все остальные волны уходят в открытое пространство и способны распространяться условно бесконечно с постепенным затуханием.

Радиоприёмник на пути этих радиоволн сможет уловить такие сигналы. Наибольшая вероятность этого, как нетрудно догадаться, будет в том случае, если приёмник будет располагаться в той же плоскости эклиптики, в которой вращается Земля, Марс и другие планеты Солнечной системы.

«Основываясь на данных за последние 20 лет, мы пришли к выводу, что если бы внеземной разум находился в месте, откуда можно было бы наблюдать за сближением Земли и Марса, то вероятность того, что он окажется на пути одного из наших сигналов, составила бы 77 % — это на несколько порядков выше, чем вероятность того, если он окажется в случайном месте в случайное время», — делятся выводами учёные. При этом наиболее благоприятные для перехвата радиосигнала условия будут на удалении не более 23 световых лет от нас.

Но эта же методика будет работать при поиске инопланетных цивилизаций. Если другие разумные цивилизации тоже исследуют соседние планеты, то для приёма радиосигналов нам лучше всего искать близлежащие системы, в которых две планеты находятся на одной линии с Землёй.

«Однако, поскольку мы начали обнаруживать множество экзопланет только в последние десять-двадцать лет, нам известно не так много систем с двумя или более транзитными экзопланетами, — сетуют исследователи. — С предстоящим запуском космического телескопа имени Нэнси Грейс Роман от NASA мы ожидаем обнаружить сто тысяч ранее неизвестных экзопланет, поэтому для нас потенциальная область поиска должна значительно расшириться».