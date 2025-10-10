Лишнего не надо: обзор тематических поисковых сервисов

Классические поисковые системы хранят в своих индексах огромные массивы данных, разнообразие которых порой только затрудняет работу с информацией в рамках одной тематики или области знаний. В подобного рода ситуациях выручат перечисленные ниже сервисы — они позволяют отмести в сторону всё, что не отвечает интересам пользователя, и значительно повышают эффективность поиска релевантной информации.

Поиск по научным публикациям. В этой категории мы смело можем рекомендовать два сервиса: американский Google Scholar и российский Elibrary.ru. Оба предоставляют средства поиска по различным дисциплинам и источникам, включая рецензируемые журналы, диссертации, книги, тезисы конференций, исследовательские работы и прочие относящиеся к академической среде публикации. В индексе первого представлены документы на различных языках, база материалов второго преимущественно русскоязычная. Доступен поиск материалов по названию, ключевым словам, авторам, предметной области, дате публикации и прочим параметрам.

Поиск по печатным изданиям и книгам. Выйти за рамки научной тематики и расширить область поиска по наследию мировой публицистики и литературы позволяет ресурс Google Books, в базе данных которого хранятся миллионы оцифрованных книг, журналов, рукописей и печатных трудов. Столь широкий ассортимент произведений обусловлен сотрудничеством сервиса с крупнейшими издательствами и библиотеками. По каждому изданию Google Books предоставляет подробную библиографическую справку, а также сведения, где можно приобрести книгу в электронном или печатном вариантах. Для некоторых книг — с согласия автора или издательства — доступен предварительный просмотр страниц. Для изданий в свободном доступе предусмотрена возможность скачивания в форматах PDF или ePub.

Поиск по патентам и авторским свидетельствам. В этой сфере можно довериться веб-службам Google Patents, «Яндекс Патенты» и информационно-поисковой системе Федерального института промышленной собственности (ФИПС, подведомственная Роспатенту организация). Первая система включает в себя свыше 120 миллионов патентных публикаций из более чем 100 патентных ведомств по всему миру. База знаний остальных двух, по сути, единая (сведения «Яндекс Патентам» предоставляет ФИПС), скромнее и охватывает исключительно российские патенты на изобретения, а также авторские свидетельства СССР. Искать документы можно по ключевым словам, номеру, названию, полным текстам патентов, авторам, заявителям или патентообладателям. Для каждого найденного документа приводится список патентов, в которых он упоминается и на которые ссылается, а также информация о похожих изобретениях и объектах интеллектуальной собственности.

Поиск по базе товарных знаков. Решение этой задачи «по плечу» разработанной Роспатентом информационно-поисковой системе. Сервис предоставляет доступ к данным обо всех зарегистрированных ведомством товарных знаках, а также общеизвестных и международных, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с Мадридским соглашением. Пользователь может проанализировать название бренда или логотип на схожесть с уже имеющимися в базе данных. Поддерживается поиск не только по тексту, но и по изображениям, звучанию или смыслу (словесных товарных знаков). В качестве критериев поиска могут быть использованы определённые классы товаров и услуг, наименование правообладателя, диапазоны дат регистрации искомых товарных знаков, номера заявок или свидетельств о регистрации и многое другое. В карточках всех товарных знаков содержится детальная информация о представленном объекте, в том числе ссылка на историю его изменений.

Поиск по ГОСТам и нормативной документации. Стандарты являются неотъемлемой частью работы инженеров-конструкторов, технологов, строителей и проектировщиков, деятельность которых немыслима без электронных помощников, упрощающих взаимодействие с техническими документами. К числу таковых относится многофункциональный сервис «ГОСТ Ассистент AI», оснащённый поисковой системой на базе искусственного интеллекта, позволяющей за считаные секунды получать ответ на любой вопрос, связанный с нормативно-правовыми актами и государственными стандартами. В настоящий момент в базе сервиса насчитывается свыше 50 тысяч актуализированных документов, которые при необходимости можно скачивать в форматах RTF/PDF или сохранять в «Избранном» для последующего быстрого к ним доступа с любого устройства.

Поиск правовой информации. Безоговорочными лидерами в этой категории являются справочные системы «КонсультантПлюс» и «Гарант», а также официальный интернет-портал правовой информации. В комплексе все три ресурса покрывают весь спектр задач, связанных с поиском нормативно-правовых актов, законопроектов, кодексов, постановлений и распоряжений различных органов власти РФ, международных договоров, резолюций, а также прочих документов правового характера. С обработкой подобного рода сведений часто приходится сталкиваться юристам, бухгалтерам, руководителям, кадровым и отраслевым специалистам.

Поиск по реестру открытых данных РФ. Эту задачу можно на законных основаниях делегировать перезапущенному в середине 2025 года информационно-аналитическому государственному порталу Data.gov.ru, предоставляющему свободный доступ к всевозможным общественно полезным сведениям. В базе данных сервиса представлена информация о работе федеральных и региональных органов власти, затрагивающая сферы деятельности, касающиеся безопасности и здоровья граждан России, культуры, экологии, спорта, торговли, экономики, транспорта, строительства и многого другого. Хранящиеся в системе сведения структурированы и могут представлять интерес для аналитиков, занимающихся исследованиями государственных инициатив, тенденций развития социальной среды и функционирования общественных институтов, а также экспертной оценкой результатов деятельности управленческих структур.

Поиск по наборам открытых данных. В схожем с упомянутым выше порталом Data.gov.ru направлении, но с поправкой на глобальный охват, функционирует сервис Google Dataset Search, позволяющий находить в интернете размещённые в свободном доступе датасеты — структурированные массивы данных, которые могут использоваться как для исследовательских целей, так и для обучения систем на базе искусственного интеллекта. Обычно такие наборы данных публикуются различными научными лабораториями, аналитическими центрами, институтами общественного мнения, крупными организациями и охватывают широкий тематический спектр человеческой деятельности.

Поиск по историческим документам. Поворошить листву былого можно с помощью разработанного компанией «Яндекс» сервиса «Поиск по архивам», позволяющего находить имена, фамилии, названия населённых пунктов и любые другие слова в рукописных документах XVIII — начала XX века. Сейчас в базе системы насчитывается более 20 миллионов архивных документов из хранилищ Москвы, Астраханской, Оренбургской, Иркутской и других областей. Со временем количество фондов и источников будет увеличиваться. «Поиск по архивам» позволяет узнать больше о предках, родственниках, исторических личностях и может представлять интерес как для профессиональных экспертов-генеалогов, так и для рядовых пользователей, занимающихся восстановлением семейного древа.

Поиск по древнерусским рукописям XI–XVIII веков. Хорошим дополнением к упомянутой выше разработке «Яндекса» может послужить сетевой ресурс «Рукописное наследие Древней Руси», сознанный специалистами НИЯУ МИФИ и Института русского языка имени В. В. Виноградова. Сервис основан на алгоритмах искусственного интеллекта и позволяет осуществлять поиск по оцифрованным рукописям из российских библиотек и музеев. Для удобства работы с системой предусмотрена веб-клавиатура со старославянскими символами. Поисковые запросы можно конкретизировать по историческим эпохам, отдельным темам, книгам или их фрагментам.

Поиск людей по фото. Данная процедура легко реализуема посредством встроенных в Google, «Яндекс» и Bing инструментов поиска по изображениям, но намного эффективнее в этом деле довериться специализированным решениям, таким, как PimEyes и Lenso.ai. В совокупности оба сервиса могут быть полезными не только для поиска знакомых в глобальной сети, но и для защиты конфиденциальности в интернете и аудита нарушений авторских прав.

Поиск по коду в Git-репозиториях открытых проектов. В этом деле можно довериться системе Google Open Source, в индексе которой представлены Angular, Bazel, Copybara, Dart, Firebase SDK, Fuchsia, Gamesdk, JAX, TensorFlow, Guava и прочие востребованные в профессиональной среде площадки. При поиске учитываются регулярные выражения, языки программирования, классы элементов, встречающихся в коде и прочие уточнения. Результат выводится в наглядном виде с подсветкой синтаксиса и возможностью межссылочной навигации по коду. Также доступен просмотр истории изменений.

Поиск по организациям. В этой категории фигурирует всем известный сервис 2ГИС, предоставляющий исчерпывающие сведения о компаниях в различных городах России и за её пределами. Сильной стороной платформы являются интеграция с фирменной картографической службой и гарантированная разработчиками 95-процентная точность данных, актуальность которых обеспечивается сотнями задействованных в работе проекта специалистов. География 2ГИС охватывает 1400 населённых пунктов в РФ, Беларуси, Казахстане, Армении, Грузии, ОАЭ и других странах.

Поиск по объектам жилищного фонда РФ. С решением этой специфической задачи справится государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, реестр которой охватывает более 100 тысяч управляющих организаций, почти миллион многоквартирных домов и около 20 млн жилых домов частного сектора. Поддерживается поиск по адресу, кадастровому номеру, способу управления, коду ОКТМО и прочим вводным данным.

Поиск по государственному адресному реестру. Ну а завершает наш обзор Федеральная информационная адресная система, содержащая актуальные сведения о расположенных на территории РФ зданиях, сооружениях, земельных участках, машино-местах и прочих объектах, общее количество которых переваливает за 118 миллионов. Ресурс может быть полезен риелторам, агентствам недвижимости, застройщикам и частным специалистам.

Разумеется, мы не претендуем на тотальный охват тематических (предметных) поисковых сервисов и могли упустить что-то из виду. Поэтому, если вам есть чем поделиться и что-то добавить, обязательно сделайте это в комментариях. Сайт 3DNews всегда открыт для диалога с читателями.