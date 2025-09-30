Кибербез, ИИ и импортозамещение: эксперты на Orion Digital Day обсудили самые перспективные ИТ-тренды

25 сентября в Москве состоялась ежегодная конференция Orion Digital Day, организованная компанией Orion soft. В мероприятии приняли участие более 2000 ИТ-экспертов в очном и онлайн-формате. В центре внимания форума оказались ключевые ИТ-тренды, вопросы кибербезопасности, импортозамещения, практики внедрения искусственного интеллекта и перспективы развития российского ИТ-рынка.

В ходе первой пленарной сессии «Прожарка ИТ‑трендов. А наше ли это будущее?» представители red_mad_robot, КРОК, Positive Technologies, X5 Group и Т-банка обсудили востребованные мировые ИТ-направления. Эксперты выразили скептицизм относительно перспектив искусственного интеллекта: они не верят, что ИИ сможет в ближайшем будущем заменить разработчиков или системных администраторов, а также самостоятельно принимать критические решения о работе инфраструктуры. Вместе с тем участники отметили, что ИИ будет всё чаще применяться для атак на ИТ‑системы и их защиты, но главной технологической ставкой на ближайшие годы большинство считает усиление кибербезопасности и развитие отечественных решений.

Особое внимание уделили вопросам импортозамещения. По мнению большинства руководителей, возврат к западным вендорам маловероятен: российские компании, уже внедрившие локальные продукты, не планируют возвращаться к зарубежному ПО. Вместе с тем эксперты признали, что не все решения на рынке полностью соответствуют потребностям заказчиков, а некоторые продукты развиваются недостаточно быстро. Это привело к появлению нового тренда — «замещение импортозамещения»: переход с одних отечественных решений на другие. По словам управляющего директора Orion soft Евгения Шишкова, в 2024 году 26 % выручки компании пришлись именно на такие проекты.

В рамках второй сессии представители «Газпром нефти», Arenadata, «СберСтрахование жизни», МТС Web Services и Московской биржи поделились опытом внедрения ИИ и ML, организации процессов DevSecOps и решениями для бесшовной миграции в условиях импортозамещения. Среди основных проблем — сложности интеграции новых ИТ-продуктов в существующую инфраструктуру, несовместимость с действующими средствами защиты и высокая стоимость владения отечественным ПО. По мнению директора департамента ИБ и ПО OCS Ольги Скуловой, эти вопросы будут решаться по мере консолидации рынка и появления крупных игроков.

На конференции также состоялась первая живая встреча профессионального сообщества zVirt community, объединившая более 300 участников, и был представлен новый VDI в портфеле Orion soft. Вендор анонсировал разработку собственного протокола терминального доступа, не использующего open source-компоненты.

Orion Digital Day в этом году прошёл в стиле гоночного шоу с участием реальных спорткаров и тематических активностей. Генеральным партнёром мероприятия выступила компания OCS, а поддержку оказали ведущие интеграторы и производители ПО и оборудования.

