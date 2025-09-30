Logitech представила беспроводную мышь MX Master 4 с тактильной обратной связью за $120

Ещё летом с подачи Amazon были рассекречены основные характеристики беспроводной оптической мыши Logitech MX Master 4, которой суждено стать новым бестселлером марки среди манипуляторов данного типа для профессионалов. В продажу новинка поступит в октябре по рекомендованной цене $120, уже начали появляться её первые обзоры.

В частности, ресурс Engadget имел возможность оценить MX Master 4 в работе на протяжении нескольких предыдущих недель, чего вполне достаточно для формирования первого впечатления. По сути, с точки зрения эргономики MX Master 4 мало отличается от своей предшественницы в лице MX Master 3S. Преемница стала чуть тяжелее (она теперь весит 150 г вместо 141 г), чуть шире (на 4 мм) и выше (на 3,3 мм). По словам авторов обзора, если MX Master 3S была вам удобна, то и MX Master 4 хорошо ляжет в руку. Правда, это справедливо только для обладателей ладоней среднего и крупного размера, предпочитающих ладонный хват и работающих правой рукой.

Главное новшество MX Master 4 — это панель под большим пальцем, которая оснащена системой тактильной обратной связи. Силу эффекта можно настроить через фирменную утилиту Options+, можно отключить «отдачу» полностью. У пользователя в целом есть набор возможностей для настройки тактильной реакции. Она помогает строить линии при работе с графикой своими вибрационными подсказками, а также информирует о приближающемся истощении заряда батареи. Кроме того, площадка вибрирует при первом удачном сопряжении мыши с компьютером.

Виброподсказка также помогает осуществлять навигацию по Actions Ring — всплывающему меню для выбора наиболее часто осуществляемых действий. Набор этих опций меняется в зависимости от используемого в настоящий момент приложения. К моменту анонса тактильная отдача будет поддерживаться лишь небольшим набором ПО типа Photoshop, Lightroom и Zoom, а в том же Adobe Premier Pro она появится позднее. Logitech предложить инструментарий для разработчиков, который позволит им реализовать поддержку данной функции в своих приложениях. Чтобы функция тактильной обратной связи работала, нужно держать приложение Options+ открытым.

Корпус мыши MX Master 4 покрыт текстурным пластиком вместо материала, напоминающего резину у предшественницы. Прорезиненными остались только площадка для большого пальца и область с правой стороны мыши. Прежние модели мышей этого семейства нередко страдали от шелушения покрытия. Пока сложно судить, насколько долговечным окажется новое. Предполагается, что новый материал будет лучше сопротивляться разрушению под воздействием человеческого пота. Колесо мыши по-прежнему выполнено из металла и позволяет переключаться между режимом свободной прокрутки и дискретным перемещением между строчками на дисплее компьютера.

Примечательно, что комплектный ресивер для подключения мыши к ПК по беспроводному интерфейсу теперь рассчитан на порт USB-C вместо классического USB-A. Соответственно, пользователям ноутбуков будет проще подружить эту мышь со своими компьютерами, чем владельцам устаревших настольных систем, которым понадобится переходник. Отсека для хранения ресивера в корпусе мыши также не предусмотрено, а модификация для Mac вообще его лишена. Колесо горизонтальной прокрутки обладает более широкой амплитудой. Накладки на нижней части корпуса, которые отвечают за скольжение по опорной поверхности, стали несколько крупнее.

Специализированная кнопка для управления жестами вынесена в район перед двумя программируемыми клавишами с левой стороны корпуса. Logitech утверждает, что мышь построена на более современном чипе, который ускоряет обеспечивает более надёжную связь с ПК. Грани корпуса вокруг двух основных клавиш сверху мыши теперь сделаны полупрозрачными. Винты в нижней части корпуса ничем не прикрыты с целью снижения негативного влияния на окружающую среду при утилизации манипулятора после истечения срока его эксплуатации. Частота опроса датчика не превышает 125 Гц, как и у прежней модели.

Органы управления мышью остались довольно тихими, основные клавиши обладают достаточной амплитудой, но при этом не раздражают окружающих своими щелчками. Заряда батареи должно хватать на 70 дней работы, восполняется он быстрее, чем у предшественницы. Правда, кабеля USB-C в комплекте поставки не предусмотрено. Мышь по-прежнему можно подключать к трём устройствам одновременно и переключаться между ними в процессе работы. Оптический датчик позволяет работать как на стеклянных поверхностях, так и на тканевых.