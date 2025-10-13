Обзор материнской платы MSI MPG B850I Edge Ti WiFi: не называй меня малышкой

Форм-фактор материнских плат mini-ITX накладывает максимальные ограничения буквально по всем компонентам таких устройств. Шутка ли, производителю приходится вписать в размеры 170 × 170 мм процессорный сокет с силовой обвязкой, слоты под оперативную память и видеокарту, порты для SSD и SATA, звук, сеть и кучу всякой другой периферии. При этом нужно не забыть про эффективное охлаждение и возможности для подключения вентиляторов и мониторинга температур. Сказать, что всё это расположено на печатной плате предельно компактно – значит ничего не сказать. Тем не менее, такие платы выпускаются, а значит пользуются спросом. И сегодня мы познакомимся с одной из таких моделей на новом наборе системной логики AMD B850 для процессоров Ryzen – MSI MPG B850I Edge Ti WiFi.

⇡#Технические характеристики и стоимость

Поддерживаемые процессоры Процессоры AMD Ryzen 9000/ 8000/ 7000 в исполнении Socket AM5 Чипсет AMD B850 Подсистема памяти 2 × UDIMM/CUDIMM DDR5 общим объёмом до 128 Гбайт; двухканальный режим работы памяти; поддержка модулей с частотами от 4800 до 5600 МГц (JEDEC) и от 5600 до 10000 МГц (OC); поддержка AMD POR Speed, JEDEC Speed, AMD EXPO Графический интерфейс 1 × HDMI 2.1 (8K 60 Гц) Разъёмы для плат расширения От процессора: – 1 слот PCI Express 5.0 x16/x8/x4 Интерфейсы накопителей От процессора: – 1 x M.2_1 поддерживает только PCIe-накопители 5.0 x4 длиной 80 мм; От чипсета AMD B850: – 1 × M.2_2 поддерживает только PCIe-накопители 4.0 x4 длиной 80 мм; – 2 × SATA с пропускной способностью до 6 Гбит/с Сетевые 5-гигабитный сетевой контроллер Realtek 8126; интерфейсы беспроводный модуль Wi-Fi 7 Qualcomm QCNCM865 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), до 5.8 Гбит/с, поддержка работы в диапазонах 2.4, 5 и 6 ГГц (ширина канала 320 МГц) и Bluetooth 5.4 Аудиоподсистема 7.1-канальный HD-аудиокодек Realtek ALC4080 32 бит/384 кГц: – изоляция зоны аудио от остальных компонентов печатной платы Интерфейс USB Общее число USB-портов – 11, в том числе: – 1 порт USB Type-C 20 Гбит/с (на задней панели); – 4 порта USB 3.2 Gen2 10 Гбит/с (3 Type-A на задней панели + 1 Type-C внутренний); –4 порта USB 3.2 Gen1 5 Гбит/с (два на задней панели и два внутренние); – 2 порта USB 2.0 (внутренние) Разъёмы и кнопки на задней панели Кнопки Clear CMOS и Flash BIOS; видеовыход HDMI 2.1; два порта USB 3.2 Gen1 Type-A; два порта USB 3.2 Gen2 Type-A; порт USB 3.2 Gen2 Type-A, USB Type-C и сетевой порт; два коннектора SMA для антенн беспроводного модуля связи (2T2R); оптический выход и два 3,5-мм аудиоразъёма Внутренние разъёмы на текстолите 24-контактный разъём питания ATX; 8-контактный разъём питания ATX 12 В; 2 SATA 3; 2 M.2 Socket 3; разъём USB Type-C для подключения порта USB 3.2 10 Гбит/с; разъём USB для подключения двух портов USB 3.2 Gen1 5 Гбит/с; разъём USB для подключения двух портов USB 2.0; 3 4-pin разъёма для вентилятора(ов) системы охлаждения CPU, помпы СЖО и корпусного вентилятора; группа разъёмов для передней панели корпуса; разъём аудио для передней панели корпуса; коннектор датчика открытия корпуса; коннектор EZ Conn-header (JAF_2); коннектор ARGB LED (поддержка адресуемых светодиодных лент 5В/3A); разъём для подключения систем безопасности TPM; 4 светодиода EZ Debug; светодиод EZ Memory Detection BIOS 256 Мбит UEFI AMI BIOS с мультиязычным интерфейсом и графической оболочкой Контроллер I/O Nuvoton NCT6687D-R Дополнительно (особенности) Десятислойная печатная плата с использованием материала серверного класса; система питания CPU 8+2+1 (90А SPS); слот PCI-E Steel Armor II; режим Memory Extension; оригинальный BIOS Click Bios X; пакет приложений MSI Center Форм-фактор, габариты (мм) Mini-ITX, 170 × 170 Поддержка операционной системы Windows 11 x64 Гарантия производителя, лет 3 Розничная стоимость, руб. 28 999

⇡#Упаковка и комплектация

Плата MSI MPG B850I Edge Ti WiFi поставляется в очень компактной и ярко-оформленной коробке, на которой имеется вся необходимая информация о продукте и его особенностях.

Несмотря на компактность, комплект поставки материнской платы включает в себя всё необходимое для её эксплуатации и расширения. Так, в него включены антенна беспроводного модуля связи, один кабель SATA, кабель передней панели корпуса EZ, кабель EZ Conn, кабель подсветки ARGB, три винта для накопителей в портах M.2, краткая инструкция, купон MSI Shout Out и комплект наклеек.

Стоимость платы высокая – 28 999 рублей, однако для плат форм-фактора mini-ITX это обычное дело, поскольку они всегда стоят дороже своих полноразмерных «сестёр». Добавим, что на выпускаемую в Китае плату в России предоставляется трёхлетняя гарантия.

⇡#Дизайн и особенности

Сразу отметим, что MSI MPG B850I Edge Ti WiFi, несмотря на свою компактность, входит в серию материнских плат MSI Performance Gaming, что сразу же ставит эту модель в один ряд с такими известными и «прокачанными» платами как старшие Edge или Carbon. При этом даже в до жути миниатюрном форм-факторе mini-ITX инженеры MSI исполнили по-настоящему красивую белоснежную плату.

Вы и сами видите, насколько всё плотно заполнено на печатной плате, свободная зона только одна – между слотами оперативной памяти и процессорным сокетом, но её существование обусловлено необходимостью совместимости платы с процессорными системами охлаждения. Все же остальные зоны на плате предельно заполнены компонентами и разъёмами.

Интегрированная в плату панель портов ввода-вывода выкрашена в белый цвет в общей стилистике продукта и содержит очень даже приличный набор портов и органов управления.

На неё выведены: утопленные в (во избежание случайных нажатий) кнопки Clear CMOS и Flash BIOS, видеовыход HDMI версии 2.1, два порта USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) и три USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), один Type-C с пропускной способностью 20 Гбит/с и сетевой порт, два коннектора SMA для антенн беспроводного модуля связи (2T2R), два 3,5-мм аудиоразъёма и оптический выход. Отметим отсутствие портов USB 2.0 и видеовыхода Display Port.

Чтобы изучить сверхкомпактную MSI MPG B850I Edge Ti WiFi необходимо снять с неё все радиаторы. Вот как она выглядит без них, разительно убавив в весе.

В основе MSI MPG B850I Edge Ti WiFi лежит десятислойная печатная плата с использованием материала серверного класса и увеличенным содержанием меди в слоях. Если учесть компактность платы, такой подход к ее исполнению ничуть не удивляет и позволяет добиться стабильности и долговечности при высоких нагрузках.

Схема расположения практически всех элементов и портов на плате приведена далее.

Никогда не придавал значения размерам процессорного сокета, а здесь он кажется прямо гигантским, особенно с учётом усилительной пластины на обратной стороне текстолита.

Штатный сокет конструктивного исполнения AM5 выполнен компанией Lotes и поддерживает любые процессоры, выпущенные к сегодняшнему дню в этом конструктиве.

Полный перечень процессоров приведён на странице поддержки платы и включает в себя все модели, начиная от AMD Ryzen 3 8300G и заканчивая мечтой любого геймера Ryzen 9 9950X3D.

Система питания процессора сконфигурирована по схеме «8+2+1» и построена на десяти 90-амперных сборках MPSS27 M87692 производства Monolithic Power Systems, а также одной BR00 5CAL производства Alpha & Omega Semiconductor (крайняя левая на фото).

То есть теоретическая суммарная мощность силовой цепи превышает 800А, чего с двукратным запасом хватит любому процессору AMD, выпущенному в конструктиве Socket AM5.

Управление питанием процессора возложено на ШИМ-контроллер MPS2501 MP2857 того же Monolithic Power Systems.

Кроме этого, на плате распаян двухфазный контроллер Richtek RT3672EE, который, по всей видимости, отвечает за две дополнительные фазы питания.

Питание платы реализовано через стандартные 24- и 8-контактные разъёмы с цельнометаллическими контактными иглами.

Оба коннектора сориентированы фиксаторами наружу, но подключать к ним и отключать от них кабели будет всё равно неудобно из-за компактности платы.

На MPG B850I Edge Ti WiFi распаяны два слота оперативной памяти DIMM стандарта DDR5, оснащённые фиксаторами только с правой стороны. В MSI заявляют об использовании передового производственного процесса пайки SMT (Surface Mount Technology) слотов к печатной плате для снижения наводок, повышения надёжности и стабильности.

Максимальный объём памяти на плате в двухканальном режиме может достигать 128 Гбайт, а частоты – вплоть до 10000 МГц. Понятно, что последняя цифра чистой воды маркетинг, но всё равно психологически срабатывает. Также поддерживаются технологии AMD POR Speed, JEDEC Speed и AMD EXPO.

В основе платы лежит чипсет AMD B850, охлаждаемый компактным радиатором, который мы ещё продемонстрируем далее.

Здесь же приведём схему распределения ресурсов чипсета и процессора на схеме.

У MSI MPG B850I Edge Ti WiFi только один слот PCI-Express, но зато полноразмерный x16 версии 5.0 и к тому же в металлической оболочке Steel Armor, экранирующей его контакты от электромагнитных помех.

Он работает от центрального процессора.

Количество портов SATA на MSI MPG B850I Edge Ti WiFi равно двум, но и на том спасибо для mini-ITX. Оба порта вертикальные.

А вот портов M.2 для высокоскоростных SSD не один, как можно было бы подумать, а тоже два. Первый находится на лицевой стороне, а второй размещён на обратной стороне печатной платы.

Основной M.2_1 использует процессорные линии, относится к стандарту 5.0 (x4) и оснащён радиатором с маленьким вентилятором, а второй использует ресурсы чипсета, поэтому его возможности ограничены PCIe-накопителями стандарта 4.0 (x4), и не имеет никакого радиатора. Длина накопителей в обоих портах равна 80 мм. Очень неплохо для платы такого форм-фактора.

MSI MPG B850I Edge Ti WiFi оснащена двумя сетевыми контроллерами. Проводной реализован 5-гигабитным сетевым контроллером Realtek 8126, а беспроводной – модулем Wi-Fi 7 Qualcomm QCNCM865 с пропускной способностью до 5.8 Гбит/с, поддержкой работы в диапазонах 2.4, 5 и 6 ГГц (ширина канала 320 МГц) и Bluetooth 5.4. Приоретезацию трафика и настройку полос пропускания обеспечит приложение MSI AI LAN Manager.

Также удивляет тот факт, что в MSI удалось разместить на плате сразу одиннадцать портов USB, включая пять внутренних.

Непосредственно на печатной плате распаяны два порта USB 2.0, пара USB 3.2 Gen1 и быстрый USB 3.2 Gen2. Ну а о портах на задней панели мы уже рассказали выше.

Кроме всего вышеперечисленного, MSI не поскупилась на звук для своей «малышки»: вместо базового ALC897 здесь используется 7.1-канальный HD-аудиокодек Realtek ALC4080, и даже нашлось место одному «аудиофильскому» конденсатору.

Также к аппаратным оптимизациям отнесём разведение левого и правого каналов в разных слоях печатной платы и изоляцию зоны аудиотракта от остальных компонентов, да и внешний блок с аудиоразъемами изолирован металлическим коробом от внутренних электрических цепей (фирменная технология Isolated Analogy Structure).

Функции Super I/O, мониторинга и управления вентиляторами на MSI MPG B850I Edge Ti WiFi реализованы контроллером Nuvoton NCT6687D-R.

К плате можно подключить два вентилятора (2А и 1А) и одну помпу системы жидкостного охлаждения (до 3А), которые настраиваются через BIOS или приложение MSI Center.

Также на плате есть фирменный разъём EZ Conn (JAF_2), который объединяет подключение корпусного вентилятора и адресуемой подсветки (12 В).

Кабель для подключения EZ Conn поставляется в комплекте с платой.

Индикатора POST-кодов на плате по понятной причине нет, но есть линейка из четырёх светодиодов EZ Debug LED: CPU/DRAM/VGA/BOOT.

Они просигнализируют о соответствующей проблеме при прохождении CMOS и загрузке. Кроме этого, рядом с замками слотов модулей памяти есть светодиод детекции неисправных модулей, который тут же должен просигнализировать о проблеме.

Для подсветки на плате есть два коннектора: ARGB 12В и RGB 5В. Настройка подключённых к плате устройств с подсветкой или светодиодных лент реализована в приложении MSI Center, где можно активировать один из десяти режимов работы адресуемой подсветки.

Микросхема BIOS на плате одна и выпущена компанией Winbond (25Q256JWEN).

Для охлаждения элементов силовой цепи питания процессора на MSI MPG B850I Edge Ti WiFi установлен алюминиевый радиатор с термопрокладкой и теплораспределительная пластинка на обратную сторону платы с такой же термопрокладкой.

Что касается чипсета и SSD в первом M.2, то для них реализован комбинированный радиатор с вентилятором, состоящий из двух ярусов.

Своей нижней частью он охлаждает кристалл чипсета, а верхней (или правильнее сказать промежуточной) охлаждает микросхемы памяти и контроллер на SSD. Термопрокладки сразу же приклеены на радиаторах, только нужно снять защитные плёнки. Если учесть предельную компактность платы, такое решение выглядит весьма интересным и эффективным.

⇡#Возможности UEFI BIOS

Перед тестированием MSI MPG B850I Edge Ti WiFi мы прошили последнюю доступную на момент подготовки материала версию BIOS 7E79v1A25 от 10 сентября 2025 года. При первом входе в BIOS пользователю предлагается выбрать из двух режимов работы технологии PBO (Precision Boost Overdrive): автоматический или активированный.

После этого открывается сама оболочка, но лишь в упрощённом режиме EZ Mode. Что в ней можно настраивать, прекрасно видно на скриншоте ниже, поэтому мы сразу же переключаемся в расширенный режим нажатием клавиши F7.

Здесь экран разделён на три секции: слева меню с шестью основными разделами, в центре панель с настройками и справа панель с мониторингом.

Кроме этого, есть пиктограммы дополнительных разделов вверху и иконки с накопителями внизу. Довольно удобное и функциональное меню.

Основной раздел Advanced традиционно отведён под контроллеры платы, порты, питание и прочие настройки периферии.

Самый интересный раздел называется Overclocking, и здесь у этой «малышки» всё по-взрослому. Для изменения доступны любые настройки центрального процессора, оперативной памяти и напряжений.

Для PBO предусмотрен как полностью ручной режим, так и восемь предустановленных комплектов настроек.

Присутствует и меню DigitALL Power, предназначенное для выбора режима стабилизации напряжения на ядре процессора, где доступно восемь уровней.

Ну а дальше можно погрузиться в бездну окон с настройками таймингов оперативной памяти и сопутствующих им параметров.

Три основных раздела с параметрами безопасности, загрузки и сохранением настроек выведены в BIOS отдельными окнами.

Исчерпывающе функционален и удобен раздел аппаратного мониторинга и настройки подключенных к плате вентиляторов. Здесь всё настолько интуитивно понятно и наглядно, что никаких пояснений не требуется.

Завершает краткий обзор BIOS платы MSI MPG B850I Edge Ti WiFi раздел с созданием, сохранением и загрузкой профилей настроек BIOS. Всего предусмотрено шесть слотов.

При выходе из BIOS отображаются все внесённые в него изменения. В целом никаких отличий от BIOS «взрослых» материнских плат здесь нет, настраивать можно что угодно и как угодно. Со стабильностью у нас проблем также не возникло, приступаем к тестам.

⇡#Разгон и стабильность

Проверка стабильности и производительности материнской платы MSI MPG B850I Edge Ti WiFi была проведена в закрытом корпусе системного блока при температуре в помещении 24 градуса Цельсия. Конфигурация тестового стенда состояла из следующих комплектующих:

Перефразируя классику: «Видишь плату? Нет. И я не вижу. А она есть.».

Тестирование было проведено под управлением операционной системы Microsoft Windows 11 Pro версии 24H2 (26100.6584) с установкой следующих драйверов:

чипсет материнской платы AMD Chipset Drivers –7.06.02.123 от 17.06.2025;

драйверы видеокарты – NVIDIA GeForce 576.88 WHQL от 01.07.2025.

Стабильность системы мы проверяли стресс-тестом из бенчмарка рендеринга Cinebench R23 и другими утилитами, а мониторинг проводился с помощью HWiNFO64 версии 8.31-5810. Основные характеристики MSI MPG B850I Edge Ti WiFi приведены из утилиты AIDA64 Extreme.

Первый запуск и тест любой материнской платы мы всегда проводим при автоматических настройках BIOS, не считая активации профиля настроек оперативной памяти. MSI MPG B850I Edge Ti WiFi с этой задачей справилась играючи.

Более того, поскольку память в тестовой конфигурации имеет приличный запас по частоте, мы позволили себе сразу поднять её базовую частоту на один шаг с 6000 до 6200 МГц. Тайминги были выставлены платой автоматически в следующих значениях.

С этими настройками первый стресс-тест 16-ядерного процессора на MSI MPG B850I Edge Ti WiFi был пройден с такими показателями мониторинга.

Можно сказать, что плата и процессор на ней работают в «лайтовом» режиме, когда частота ядер в нагрузке составляет скромные 3,6 ГГц по первому кластеру и 3,4 ГГц по второму, температура находится в границах 60 градусов Цельсия, а вентиляторы суперкулера даже не раскручиваются на максимум. По данным HWiNFO64 энергопотребление процессора составляет примерно 180 ватт. Силовые цепи платы не прогреваются выше 48 градусов Цельсия. В общем, если ничего в BIOS не менять, то MSI MPG B850I Edge Ti WiFi легко справляется с самым мощным процессором AMD, хотя и не даёт ему раскрыться на полную мощность.

Поэтому далее мы активировали в BIOS PBO, выбрав профиль настроек Thermal Point 85 (снятие всех ограничений за исключением предельной температуры 85 градусов Цельсия).

Стресс-тест с такими настройками плата также с успехом прошла, продемонстрировав следующие показатели.

⇡#Профиль настроек PBO Thermal Point 85

Частота процессора в нагрузке выросла до 3,9 ГГц по первому кластеру и до 3,6 ГГц по второму, – уже лучше, но до реальных рабочих значений Ryzen 9 9950X ещё далековато. Потребление повысилось до 200 ватт, но температуры по-прежнему оставались весьма скромными.

Поскольку на другие профили настроек PBO в BIOS плата никак не реагировала, мы попробовали поиграть с параметрами процессора, сначала используя различные вариации PBO Limits, Curve Optimizer и Curve Shaper. Но так как никаких изменений снова не наблюдалось, пришлось выставлять всё вручную, фиксируя мощность, силу тока и прочие настройки. Максимальной частотой, которой удалось добиться, оказались 4,3 ГГц при лимитах 250W/300A и Curve Optimizer 20 (Positive).

Температуры выросли до 70 градусов Цельсия, а энергопотребление почти до 250 ватт.

Силовые цепи платы прогрелись до 53, градусов Цельсия, что для столь компактной компоновки очень близко к выдающемуся достижению.

Что касается дальнейших экспериментов с MSI MPG B850I Edge Ti WiFi, то очень похоже, что, несмотря на теоретически весьма мощную схему питания процессора, в плате есть какие-то ограничения, для обхода которых у пользователя просто нет прав и полномочий (а может и секретных навыков). Что я имею ввиду, говоря таким чиновничьим языком? Например, вот что:

То есть плата дала установить фиксированную частоту всех шестнадцати ядер процессора на 5,4 ГГц при напряжении 1,25 В и LLC5 (самом стабильном в данном случае), и при этом успешно прошла стресс-тест Cinebench R23, а также 7-Zip и blender. Однако если обратить внимание на температуры и потребление, то сразу станет понятно, что что-то не сходится: не может AMD Ryzen 9 9950X при потреблении свыше 300 ватт под воздушным кулером греться лишь до 65 градусов Цельсия. Так попросту не бывает, и следующее наше тестирование 360-мм СЖО на этом процессоре, но с другой платой, покажет и реальные температуры, и предельное энергопотребление. Кроме этого, «кукурузность» такого разгона подтверждалась показателями тестов, которые были ниже, чем в дефолтном режиме работы BIOS. Мы не исключаем варианта, что нам просто оказалось недостаточно правильных настроек BIOS, но всё же склоняемся к мнению, что у MSI MPG B850I Edge Ti WiFi есть определённые аппаратные ограничения и программные настройки, защищающие процессор от перегрева и выхода из строя. В любом случае, использование Ryzen 9 9950X на mini-ITX платах нам видится бесперспективной затеей, всё же эти малышки рассчитаны на куда более скромные процессорные аппетиты.

Несмотря ни на что, материнская плата MSI MPG B850I Edge Ti WiFi показала себя весьма достойным продуктом, на котором можно построить систему практически любого уровня, но, объективно говоря, гнаться за установкой в неё топовых процессоров всё же не стоит. Десятислойная печатная плата, восемь 90-амперных фаз питания процессора, поддержка оперативной памяти объёмом до 128 Гбайт и частотой до 10 ГГц, самый быстрый PCIe 5.0 из ныне существующих, два слота под SSD PCIe, один из которых с активным охлаждением, два SATA, достойный звуковой кодек и два быстрых сетевых (Wi-Fi 7), одиннадцать портов USB, включая 20-гигабитный, четыре коннектора для вентиляторов/помп и два разъёма для подсветки, то есть почти всё, как и у полноразмерных плат, причём всё это, ещё раз заметим, в форм-факторе mini-ITX. Отдельно отметим функциональный и безошибочно работающий BIOS с колоссальным количеством настроек, включая все параметры для разгона процессоров. Единственное, что может остановить от выбора MSI MPG B850I Edge Ti WiFi – это её высокая стоимость. Однако столь компактные платы никогда не стоили дёшево, что приходится учитывать при сборке миниатюрного, но весьма производительного системного блока.