Репортаж с презентации Realme 15 Pro Game of Thrones Edition в Северной Ирландии

На минувшей неделе Realme представила очень нетривиальный смартфон — Realme 15 Pro Game of Thrones Edition. Для презентации новинки, посвящённой сериалу «Игра престолов», производитель выбрал, пожалуй, одно из лучших мест из всех возможных — студию в Северной Ирландии, где снимались многие сцены знаменитого сериала. Я посетил это мероприятие, и здесь расскажу не только о первых впечатлениях от смартфона, но и в целом об одной из самых необычных командировок в своей карьере.

Непосредственно презентация оказалась интересной и весьма динамичной, что несколько необычно для китайских компаний, которые обычно любят уделять немало времени рассказам о своих успехах или истории. Само собой, Realme уделила основное внимание не характеристикам смартфона — они здесь абсолютно те же, что у обычного Realme 15 Pro, — а рассказу о разработке его дизайна. И не просто так: у смартфона действительно много интересных декоративных элементов и необычных дизайнерских решений.

На задней крышке Realme 15 Pro Game of Thrones Edition в первую очередь в глаза бросается крупный остров тыльных камер, на котором красуется золотой логотип сериала, а также гербы Великих домов саги: Старков, Баратеонов, Ланнистеров и других. Рамка острова выполнена в золотом цвете и украшена когтями дракона; на ней выгравирован девиз дома Таргариенов — Fire and Blood («Пламя и кровь»). На ободках камер расположились девизы Старков — Winter is Coming («Зима близко»), а также Ланнистеров — Hear my Roar («Услышь мой рёв»). Довершает картину большой тиснёный герб дома Таргариен золотого цвета в виде трёхглавого дракона и логотип Realme, расположенный ниже на задней панели смартфона.

Но на этом интересные дизайнерские особенности не заканчиваются. Задняя панель покрыта материалом, напоминающим по текстуре кожу. В обычном состоянии она имеет чёрный цвет, но если нагреть смартфон до 44 °C, «кожаное» покрытие краснеет. Практической пользы у данной особенности немного — разогреть сам смартфон до такой температуры вряд ли получится, тем более что в нём применена довольно эффективная и «холодная» однокристальная платформа. Однако если положить устройство на солнце или опустить в горячую воду, можно удивить друзей необычным эффектом.

Realme также создала специальные темы для интерфейса Realme 15 Pro Game of Thrones Edition. Есть «зимняя» тема в холодных синих тонах в стиле Севера, а также «тёплая» тема в оранжевых оттенках, олицетворяющая Королевскую Гавань. Темы включают не только специальные обои, но и переработанные стилизованные значки приложений. Выглядит всё это весьма интересно и необычно, а главное — удачно дополняет образ нестандартного смартфона. Кроме того, в приложение камеры добавили несколько тематических фильтров.

Наконец, экстраординарный смартфон получил и очень необычную упаковку. При её открытии поднимается объёмный Железный трон, который также может служить подставкой для смартфона — в Realme понимают, что новинка станет предметом коллекционирования, и заранее позаботились о постаменте для неё. Комплект поставки тоже впечатляет: помимо смартфона, зарядного устройства и кабеля, Realme добавила фирменный чехол, выполненную в виде броши «Десницы короля» скрепку для извлечения SIM-карты, набор открыток с изображениями главных героев саги, тематические наклейки и пергамент с «секретным посланием», видимым только на просвет. Сама коробка выполнена в стиле сундука, в котором в сериале были показаны драконьи яйца.

На мой взгляд, смартфон получился даже немного чересчур необычным. Это скорее предмет коллекционирования для истинных фанатов сериалы «Игра престолов» или первоисточника — книжного цикла «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина (George R. R. Martin). К тому же производитель обещает выпустить всего 5000 единиц. Но при этом новинка остаётся полноценным смартфоном с весьма продвинутыми характеристиками: здесь и ёмкая батарея на 7000 мА·ч, и платформа Qualcomm Snapdragon 7 Gen4, и внушительный объём памяти, а также качественный дисплей.

После презентации для журналистов началась экскурсия по студии, где снимали многие сцены «Игры престолов». В нескольких залах представлены реальные декорации со съёмок, реквизит и костюмы, а также рассказывается о процессе создания сериала. С помощью манекенов в декорациях воссозданы знаменитые сцены — например, воскрешение Джона Сноу, гибель Ходора или совет королевы Дейенерис на Драконьем Камне. И надо сказать, выглядит всё это очень впечатляюще. Особенно поразили костюмы героев — они невероятно красивы, искусно выполнены и изобилуют мелкими деталями.

Презентация Realme 15 Pro Game of Thrones Edition. Студия

В целом побывать в месте, где снимался один из моих любимых сериалов, и увидеть всё это вживую было чрезвычайно интересно и захватывающе. Но одной лишь студией Realme не ограничилась — на следующий день нас отвезли в несколько локаций, где велись натурные съёмки.

Первым местом нашего путешествия стала аллея The Dark Hedges («Тёмные аллеи») — дорога, по сторонам которой растут буки возрастом около 250 лет. Переплетённые ветви деревьев образуют потрясающую природную галерею. «Тёмные аллеи» послужили местом съёмок для Королевского тракта, по которому Арья Старк сбежала из Королевской Гавани в начале второго сезона сериала.

Следующим пунктом маршрута стал замок Данлюс (Dunluce Castle) — неплохо сохранившиеся руины средневекового замка XIII века, расположенного на крутых скалах у самого моря. В сериале этот замок лёг в основу Пайка — крепости и резиденции дома Грейджоев, правивших Железными островами. Вживую руины замка сами по себе выглядят не слишком впечатляюще, но в сочетании с суровой природой, отвесными скалами и бушующими волнами создают очень сильную атмосферу.

Наконец, мы побывали на Дороге Гигантов (The Giant’s Causeway) — поразительном памятнике природы, состоящем из десятков тысяч базальтовых колонн, образовавшихся в результате извержения подводного вулкана в древности. Благодаря своей шестигранной форме колонны выглядят как нечто внеземное или фэнтезийное — это одно из самых редких геологических образований в мире. В сериале это место показано не было, но побережья Ирландии там демонстрировались во всей своей суровой и мрачной красоте.

Презентация Realme 15 Pro Game of Thrones Edition. Места съёмок

Как я уже сказал в начале, это была одна из самых необычных рабочих поездок за все годы в техножурналистике. Северная Ирландия — крайне нетипичное место для презентации нового гаджета, но именно для Realme 15 Pro Game of Thrones Edition этот суровый, но живописный регион подошёл просто идеально. Да и сам смартфон получился по-настоящему интересным — я люблю гаджеты, выходящие за рамки привычного, пусть даже и в столь экстравагантной манере. Так что остаётся ждать новых нетривиальных презентаций Realme — возможно, в самых неожиданных местах.