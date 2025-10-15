В США в продажу поступила «супердревесина» — в строительстве она заменит сталь

В США для строительных работ начали предлагать необычайно плотные и твёрдые древесные материалы, которые способны конкурировать со сталью. «Супердревесина» в 10 раз превосходит сталь по соотношению прочности к весу и может применяться даже при строительстве небоскрёбов. Но пока она послужит материалом для внешних работ, обещая через год появиться внутри домов и квартир.

Производством необычного материала из обычной древесины занялась компания InventWood из Мэриленда. Первый завод для выпуска материала Superwood был запущен в мае 2025 года. Разработка материала стартовала более десяти лет назад под руководством учёного-материаловеда Лянбина Ху (Liangbing Hu), соучредителя компании и профессора Йельского университета.

Изначально работая в Центре инноваций материалов Университета Мэриленда, Ху экспериментировал с переработкой древесины, включая создание её прозрачной версии путем удаления лигнина. Однако основной целью учёного было усилить целлюлозу — самый распространенный биополимер на планете, чтобы сделать древесину идеальным строительным материалом. Прорыв произошёл в 2017 году, когда опубликованное в Nature исследование подтвердило превосходство обработанной древесины над большинством металлов и сплавов.

«Супердревесину» получают из натуральной древесины путём химической обработки и горячего прессования. Древесину кипятят в смеси воды и специальных химикатов. По словам разработка процесса — это обычная безопасная пищевая добавка, секрет которой он не раскрывает. Затем древесину прессуют, разрушая пористую структуру и повышая плотность материала. В начале исследований процесс занимал неделю, но теперь — на производстве — всего несколько часов.

Компания протестировала метод на 19 породах дерева и бамбуке, подтвердив универсальность подхода. Учёный подчеркивает: материал выглядит и ведет себя как обычная древесина, но значительно прочнее. За годы разработки получено более 140 патентов, что, наконец, сделало Superwood коммерчески доступным продуктом.

«Супердревесина» в 20 раз прочнее обычной древесины, в 10 раз устойчивее к вмятинам, непроницаем для грибков и насекомых, а также получила высший рейтинг огнеупорности. Первоначально фокус установлен на наружных работах — террасах и облицовке, а со следующего года — на интерьерах жилых помещений: панелях, полах и мебели. Более того, материал позволит заменить металлический крепёж в мебели, предотвращая поломки мебели из-за выхода из строя металлической фурнитуры.

В перспективе рассматривается строительство целых зданий из «супердерева», включая небоскребы. За счёт более лёгкого материала это должно повысить сейсмостойкость и упростить монтаж. Хотя сейчас Superwood дороже древесины, его цель — конкурировать со сталью, в частности, обещая снизить выбросы CO 2 на 90 % в процессе производства нового материала.

Сегодня уже есть попытки создавать сверхвысотные здания с массовым использованием древесины. Более широкое использование дерева при строительстве небоскрёбов ограничено нормами и традициями, которые необходимо менять, уверены учёные. «Супердревесина» потенциально способна изменить строительную отрасль.