Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В США в продажу поступила «супердревесин...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В США в продажу поступила «супердревесина» — в строительстве она заменит сталь

В США для строительных работ начали предлагать необычайно плотные и твёрдые древесные материалы, которые способны конкурировать со сталью. «Супердревесина» в 10 раз превосходит сталь по соотношению прочности к весу и может применяться даже при строительстве небоскрёбов. Но пока она послужит материалом для внешних работ, обещая через год появиться внутри домов и квартир.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Производством необычного материала из обычной древесины занялась компания InventWood из Мэриленда. Первый завод для выпуска материала Superwood был запущен в мае 2025 года. Разработка материала стартовала более десяти лет назад под руководством учёного-материаловеда Лянбина Ху (Liangbing Hu), соучредителя компании и профессора Йельского университета.

Изначально работая в Центре инноваций материалов Университета Мэриленда, Ху экспериментировал с переработкой древесины, включая создание её прозрачной версии путем удаления лигнина. Однако основной целью учёного было усилить целлюлозу — самый распространенный биополимер на планете, чтобы сделать древесину идеальным строительным материалом. Прорыв произошёл в 2017 году, когда опубликованное в Nature исследование подтвердило превосходство обработанной древесины над большинством металлов и сплавов.

«Супердревесину» получают из натуральной древесины путём химической обработки и горячего прессования. Древесину кипятят в смеси воды и специальных химикатов. По словам разработка процесса — это обычная безопасная пищевая добавка, секрет которой он не раскрывает. Затем древесину прессуют, разрушая пористую структуру и повышая плотность материала. В начале исследований процесс занимал неделю, но теперь — на производстве — всего несколько часов.

Компания протестировала метод на 19 породах дерева и бамбуке, подтвердив универсальность подхода. Учёный подчеркивает: материал выглядит и ведет себя как обычная древесина, но значительно прочнее. За годы разработки получено более 140 патентов, что, наконец, сделало Superwood коммерчески доступным продуктом.

«Супердревесина» в 20 раз прочнее обычной древесины, в 10 раз устойчивее к вмятинам, непроницаем для грибков и насекомых, а также получила высший рейтинг огнеупорности. Первоначально фокус установлен на наружных работах — террасах и облицовке, а со следующего года — на интерьерах жилых помещений: панелях, полах и мебели. Более того, материал позволит заменить металлический крепёж в мебели, предотвращая поломки мебели из-за выхода из строя металлической фурнитуры.

Источник изображения: InventWood

Источник изображения: InventWood

В перспективе рассматривается строительство целых зданий из «супердерева», включая небоскребы. За счёт более лёгкого материала это должно повысить сейсмостойкость и упростить монтаж. Хотя сейчас Superwood дороже древесины, его цель — конкурировать со сталью, в частности, обещая снизить выбросы CO2 на 90 % в процессе производства нового материала.

Сегодня уже есть попытки создавать сверхвысотные здания с массовым использованием древесины. Более широкое использование дерева при строительстве небоскрёбов ограничено нормами и традициями, которые необходимо менять, уверены учёные. «Супердревесина» потенциально способна изменить строительную отрасль.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В MIT на порядок улучшили батарею из бетона — фундамент сможет питать дом в течение суток и дольше
Учёные создали невозможный в природе материал для сверхэкономичной памяти
Microsoft и Вашингтонский университет создали «зелёный» цемент из водорослей
Учёные создали первую в мире ПЛИС для кремниевой фотоники — она сулит революцию в квантовой и классической электронике
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
В Китае начали массово выпускать квантовые однофотонные детекторы для радаров, датчиков и связи завтрашнего дня
Теги: материалы, строительство, климат земли
материалы, строительство, климат земли
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
В Китае начали массово выпускать квантовые однофотонные детекторы для радаров, датчиков и связи завтрашнего дня
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
«Call of Duty существует только потому, что EA были мерзавцами»: босс Battlefield объяснил, как появился главный конкурент Battlefield 40 мин.
«Один из самых красивых городов во всём Тамриэле»: художник поразил фанатов реалистичным переосмыслением Скинграда из The Elder Scrolls IV: Oblivion 2 ч.
ChatGPT научится вести разговоры для взрослых, но только с проверенными взрослыми 3 ч.
Биткоин и золото движутся синхронно — корреляция вплотную подошла к историческому максимуму 3 ч.
От GTX 1060 до RTX 5080: разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 объявили полные системные требования игры 3 ч.
Ближе к Call of Duty, чем когда-либо: аналитики раскрыли ударные продажи Battlefield 6 5 ч.
Microsoft выпустила последний пакет обновлений для Windows 10 5 ч.
В Firefox появился ИИ-поиск Perplexity — теперь он доступен всем пользователям по всему миру 14 ч.
Вертикальный роглайк Death by Scrolling от создателя Monkey Island предложит перехитрить саму смерть — дата выхода и новый трейлер 16 ч.
Павел Дуров: ЕС едва не обязал Telegram и другие мессенджеры сканировать все переписки пользователей 16 ч.
Квартальная выручка неооблаков выросла на 200 %, а в 2030 году она достигнет $180 млрд 3 мин.
В США в продажу поступила «супердревесина» — в строительстве она заменит сталь 55 мин.
«Пьяные матросы с долговыми расписками»: как OpenAI ищет $1 трлн, не предлагая ничего взамен 57 мин.
Oracle запустит в 2026 году ИИ-кластер на базе 50 тыс. AMD Instinct MI450 2 ч.
Учёные создали первую в мире ПЛИС для кремниевой фотоники — она сулит революцию в квантовой и классической электронике 3 ч.
«Оскорбление техноэнтузиастов»: Google Pixel 10 Pro Fold сгорел во время испытаний на прочность 3 ч.
ASML предупредила о грядущем обвале выручки в Китае — но ИИ-бум должен компенсировать потери 4 ч.
DJI не согласна с Пентагоном: компания обжаловала решение суда о военных связях с Китаем 4 ч.
Intel представила GPU-ускоритель Crescent Island для ИИ-инференса 5 ч.
Brookfield потратит до $5 млрд на поддержку внедрения твердооксидных топливных элементов Bloom Energy в ИИ ЦОД 5 ч.