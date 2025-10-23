8849 Hike — защищённый смартфон с дальнобойным фонариком и батареей 23 800 мА·ч с быстрой зарядкой

Компания 8849 продолжает расширять свой ассортимент защищённых смартфонов, предлагая устройства с самыми разными отличительными особенностями. Так, свежая модель 8849 Hike сочетает в себе не только защищённый корпус, которому не страшны даже самые суровые условия, но также огромную батарею и сверхяркий фонарик, способный «пробить» тьму на расстоянии до 200 метров. Здесь расскажем об этой новинке подробнее.

По внешнему виду сразу понятно, что 8849 Hike — это весьма необычный смартфон. Он выполнен в корпусе толщиной 32 мм, остальные габариты которого составляют 179 × 86 мм. Вес устройства впечатляет ещё сильнее — 666 граммов. Это действительно тяжёлый и крупный аппарат, но это неизбежный компромисс для устройства с неубиваемым корпусом и сверхъёмкой батареей.

Корпус соответствует стандарту IP68, то есть не боится воды и пыли, а также смартфону 8849 Hike не страшны падения и сильные удары. Новинка рассчитана на работу при любых капризах природы и производственных рисках. Массивные прорезиненные вставки, металлические рёбра, специальные заглушки и уплотнители — всё сделано для того, чтобы Hike остался невредимым даже в самых суровых условиях эксплуатации.

Пожалуй, именно фонарик является главной отличительной особенностью 8849 Hike — защищённые смартфоны с огромными батареями мы видели и прежде, как от самой 8849, так и от других производителей. Но ни один смартфон в мире прежде не предлагал направленный источник света яркостью до 1200 люмен, способный освещать пространство на расстоянии до 200 метров. И что интересно, данный фонарик сопровождает система активного охлаждения — при длительной работе запускается вентилятор, что необходимо для продолжения работы без перегрева.

Такому решению может найтись множество применений: можно осветить себе путь, если прогулка затянулась до темна, или же использовать смартфон в качестве фары для велосипеда. Пригодится такой фонарик и любителям исследовать пещеры и в целом хайкинга. Также подобный фонарь может здорово выручить в экстренной ситуации, позволяя подать видимый издалека сигнал.

Но одним лишь «дальнобойным» фонариком Hike не ограничен — на его тыльной стороне имеется большой светодиод тоже на 1200 люмен, выступающий в роли кемпинговой лампы. Его можно подвесить на дерево или шест, и он осветит большую территорию лагеря как уличный фонарь, обеспечивая мягкий и равномерный свет с несколькими режимами яркости. Вдобавок предусмотрена сигнальная RGB-подсветка (красный, синий, зелёный цвета), работающая в режиме стробоскопа — актуально для подачи аварийного сигнала или обозначения своего положения в сложных условиях. Всё это активируется аппаратными кнопками либо через интерфейс смартфона.

Вторая ключевая особенность 8849 Hike — это, конечно, батарея на 23 800 мА·ч. Такой ёмкости не встретишь ни в одном классическом смартфоне, да и большинство иных защищённых моделей тоже заметно уступают. Производитель не называет точное время автономной работы, но с подобным аккумулятором Hike может спокойно функционировать несколько суток в режиме навигации, съёмки, фонарика и звонков. В длительных походах или в экспедициях, где нет доступа к розетке, эта особенность становится решающей.

В смартфоне реализована поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт — зарядить столь объёмную батарею можно примерно за полтора-два часа, что для такого класса устройств — выдающийся показатель. При необходимости Hike превращается в пауэрбанк: через USB Type-C поддерживается обратная проводная зарядка мощностью до 10 Вт — этого хватит, чтобы «подпитать» другие гаджеты, включая планшеты, часы и смартфоны друзей.

Несмотря на акцент на автономность и защищённость, 8849 Hike получил современную начинку. Здесь имеется большой 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2460 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Картинка яркая и чёткая, в том числе на солнце. На экран сразу предустановлено закалённое защитное стекло, а в комплекте со смартфоном поставляется дополнительная защитная плёнка.

В основе новинки лежит чипсет MediaTek Helio G200 (MT6789) с восьмиядерным центральным процессором с частотой до 2,2 ГГц, который отлично справляется с повседневными задачами, приложениями для навигации, связи, фото и даже играми. Объём памяти приятно удивляет: 12 Гбайт оперативной LPDDR4X и 512 Гбайт встроенной флеш-памяти, плюс поддержка microSD — хватит для хранения гигабайтов карт, фотографий и видеороликов.

8849 Hike работает на свежей версии Android 14, без тяжёлых оболочек и избыточных надстроек. Это даёт стабильную работу и быструю реакцию на действия пользователя, а также полный доступ к магазину Google Play.

Несмотря на утилитарный облик, Hike весьма неплохо оснащён в плане фотосъёмки. Основная камера построена на сенсоре Sony IMX766 с разрешением 50 Мп. Вторая камера — 64-Мп модуль ночного видения с четырьмя инфракрасными светодиодами подсветки для полноценной работы в полной темноте. Третий модуль — 8-Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим приближением, что пригодится для наблюдения за объектами на дистанции. Камера ночного видения и телеобъектив могут оказаться полезными на охоте или же для наблюдения за дикой природой.

Hike поддерживает работу в сетях 4G (LTE FDD/TDD), 3G и 2G, а также может функционировать в режиме двух SIM-карт с горячей заменой. Для связи предусмотрены модули Bluetooth 5.3, Wi‑Fi (2,4 и 5 ГГц), NFC с поддержкой работы в разных режимах (эмуляция карты, ридер, точка-точка), а также имеется встроенный FM-приёмник.

Навигация в 8849 Hike реализована по максимуму: доступны GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo — можно не волноваться, что устройство потеряет координаты в лесу или горах. К порту USB Type-C добавлен стандартный 3,5-мм разъём для наушников, что редкость для современных смартфонов. Есть и ИК-передатчик для управления бытовой техникой.

Смартфон 8849 Hike уже поступил в продажу, в том числе и в России, по цене 26 163 рублей.