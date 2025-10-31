Учёные засекли новые аномалии у межзвёздной кометы 3I/ATLAS — некоторые назвали её инопланетным звездолётом

Учёные отметили аномальное поведение межзвёздной кометы 3I/ATLAS при сближении с Солнцем — она словно «включила» двигатели, как какой-нибудь инопланетный корабль. Свечение кометы стало нетипичным и ушло в синий диапазон, словно там включился источник энергии, горячее Солнца.

Список аномалий кометы 3I/ATLAS ведёт учёный со скандальным прошлым — Абрахам «Ави» Лёб или Лоэб (Avi Loeb). Его предыдущая активность была связана с поиском останков космического корабля пришельцев в Тихом океане. Увы, там он нашёл только отходы тяжёлой промышленности. Появление межзвёздной кометы 3I/ATLAS этим летом переключило его внимание на этот объект, таинственный как всё, что прилетает к нам из межзвёздного пространства.

Всего Ави Лоэб насчитал девять аномалий в поведении 3I/ATLAS, включая обнаруженные при наблюдении за объектом в последние дни. В настоящее время 3I/ATLAS скрыта от наземных телескопов за Солнцем, так как 21 октября 2025 года комета укрылась за Солнцем по отношению к Земле. К счастью, учёные располагают несколькими спутниками наблюдения за Солнцем, которые сохранили возможность следить за кометой.

В новой работе для оценки кометы были использованы данные наблюдений спутниками миссии STEREO на орбите Земли — аппаратами STEREO-A, SOHO в точке Лагранжа L1 и GOES-19 на геостационарной орбите. Данные, собранные 26 октября, были объединены с наблюдениями сентября. Ави Лоэб проанализировал статью и спешит подчеркнуть новые аномалии в поведении кометы.

Главной из них учёный называет необычно яркое синее сияние кометы. Это показал фотометрический анализ объекта. Вместо ожидаемого красного свечения, типичного для комет, проходящих рядом с Солнцем из облака Оорта, комета стала светиться синим, превосходя интенсивность света звезды в этом диапазоне. В частности, наблюдаемая аномалия позволяет предположить, что излучение составляет значительную часть общей видимой яркости. Это даёт основания ожидать, что 3I/ATLAS, скорее всего, выйдет из перигелия более яркой, чем прежде.

Авторы новой статьи утверждают: «Причина быстрого увеличения яркости 3I/ATLAS, которое намного превышает скорость увеличения яркости большинства комет облака Оорта на аналогичных расстояниях от Солнца, остаётся неясной».

Из этого заключения Ави Лоэб делает свойственный ему вывод: «Поэтому мы должны добавить голубой цвет в перигелии в качестве девятой аномалии к списку неожиданных свойств этого странного межзвёздного объекта. Использует ли он источник энергии, который горячее Солнца?» Тем самым автор недвусмысленно намекает, что у кометы может быть собственный источник энергии — и явно мощнее, чем у звезды, — что отсылает нас к гипотезе об искусственном происхождении объекта.

В ноябре и декабре комета сблизится с Землёй, и, среди прочих приборов, будет наблюдаться космическими телескопами «Хаббл» и «Уэбб». Вскоре после этого комета начнёт стремительно удаляться от нас и в обозримом будущем улетит прочь из нашей системы. Если это инопланетяне, то будет невежливо с их стороны хотя бы просто не поздороваться. Последний день октября был бы уместной для такого случая датой.