В России стартовали продажи защищённых смартфонов Oukitel WP58 Pro, WP60 и WP62 с ёмкими батареями и дизайном в стиле киберпанка

Компания Oukitel объявила о старте продаж защищённых смартфонов WP58 Pro, WP60 и WP62, отличающихся повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию пыли и влаги, что подтверждается соответствием стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H.

Благодаря высокой надёжности и долговечности новинки могут стать спутниками любителей активного отдыха, экстремальных видов спорта и восхождений в горы, а также будут востребованы среди работников горячих цехов, в строительной индустрии и т.д.

Защищённый смартфон Oukitel WP58 Pro с батареей на 10 000 мА·ч и двумя кемпинговыми фонариками относится к бюджетной категории с доступной ценой. Несмотря на массивную батарею смартфон отличается компактностью — толщина его корпуса составляет 17,2 мм, вес — 370 г. Ёмкости батареи достаточно для работы в течение целой недели без подзарядки, что позволяет оставаться на связи в любой ситуации. Фонарики с регулируемой яркостью и цветом со световым потоком до 1000 люмен обеспечат комфортное освещение во время отдыха в кемпинге или в походе. Для экстремальных случаев предусмотрены режимы SOS и стробоскопа.

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а также 6-нм восьмиядерным процессором Unisoc T8200 и 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 24 Гбайт. Запечатлеть памятные моменты поможет 64-мегапиксельная камера. Ёмкости флеш-накопителя на 512 Гбайт достаточно для хранения снимков, видеофайлов и различного контента. Стоимость Oukitel WP58 Pro составляет 16 367 руб.

Смартфон Oukitel WP60 позиционируется компанией как первый в мире защищённый смартфон с диагональю экрана 7,2 дюйма. Крупный экран обеспечит комфортный просмотр фильмов, а также повышенную детализацию в играх и приложениях.

Дизайн новинки сочетает футуристическую эстетику с прочностью промышленного уровня, придающими устройству премиальный облик и индивидуальность. Устройство доступно в трёх цветах: жёлтом, чёрном и серебристом.

Благодаря 6-нм чипсету MediaTek Dimensity 7025 5G в сочетании с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти смартфон обеспечивает высокую производительность при запуске ресурсоёмких приложений и в играх.

Массивный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА·ч обеспечивает возможность длительное время обходиться без подзарядки, а поддержка обратной зарядки позволяет использовать смартфон для подзарядки имеющихся устройств. Благодаря основной 108-мегапиксельной камере пользователь сможет получать снимки высокого качества. Её дополняет 8-мегапиксельная камера с функцией ночного видения, которая позволит осуществлять съёмку при любых условиях освещения.

Стоимость Oukitel WP60 — 21 873 руб.

Смартфон Oukitel WP62 с дизайном в стиле киберпанка оснащён массивной батареей ёмкостью 11 000 мА·ч, что гарантирует возможность использования в течение длительного времени без подзарядки. Устройство базируется на производительном процессоре MediaTek Dimensity 7025 Ultra 5G с до 16 Гбайт оперативной и до 512 Гбайт встроенной памяти.

Смартфон оснащён 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ (2408×1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, защищённым от царапин прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Для фото- и видеосъёмки смартфон получил 108-мегапиксельную камеру с сенсором ISOCELL HM6, которую дополняют 8-мегапиксельная камера ночного видения и 2-мегапиксельный датчик для макросъёмки. Фронтальная камера построена на 32-мегапиксельном сенсоре Sony IMX616.

Цена Oukitel WP62 — 19 131 руб.

