Китай обвинил Нидерланды в бездействии в кризисе вокруг Nexperia, который грозит дефицитом чипов всему автопрому

Итоги минувшей встречи лидеров США и КНР подарили мировой автомобильной промышленности надежду на выход из кризиса, созданного властями Нидерландов после захвата в конце сентября компании Nexperia, поставляющей чипы всем автопроизводителям. При этом власти КНР утверждают, что со стороны Нидерландов не предпринимается активных действий для преодоления кризиса.

Соответствующие обвинения были высказаны Министерством торговли КНР, как сообщает Reuters. Китайское ведомство заявило, что со всей ответственностью подошло к выдаче экспортных лицензий на поставку чипов Nexperia из Китая за пределы страны нуждающимся в них компаниям, но адекватных движений со стороны Нидерландов не было. Китайские чиновники призвали Нидерланды прекратить вмешиваться во внутренние процессы Nexperia и работать в конструктивном ключе с китайским правительством над поиском решения проблемы.

«Нидерландская сторона в одностороннем порядке придерживается бездействия и не пытается решить проблему, что неизбежно скажется негативным образом на мировых цепочках поставок полупроводниковых компонентов. Китай и мировая промышленность этого в равной степени не желают», — отмечается в сообщении китайского министерства.

Представители Министерства экономики Нидерландов в интервью Reuters заявили, что переговоры с китайской стороной продолжаются при участии международных партнёров. Усилия участников процесса направлены на поиски решения проблемы, которое пошло бы на пользу не только Nexperia, но и экономикам заинтересованных стран. Напомним, кремниевые пластины с автомобильными чипами Nexperia поступают в Китай из Великобритании и Германии, где окончательно превращаются в готовые к использованию изделия и поставляются по всему миру. В октябре штаб-квартира Nexperia прекратила поставлять полуфабрикаты в Китай, а местные власти наложили запрет на экспорт продукции этой компании. Теперь Китай готов разрешить экспорт чипов нуждающимся компаниям, но позиция Нидерландов этом вопросе до конца не сформирована. Кризис не только грозит перебоями с поставками чипов на конвейеры большинства автопроизводителей, он уже вынудил некоторых из них остановить конвейеры и распустить рабочих по домам.

Министр торговли ЕС Марош Шефчович (Maroš Šefčovič) недавно заявил, что в переговорах по Nexperia между властями КНР и Нидерландов наблюдается прогресс, но не стал уточнять, в чём именно он выражается. Китайские чиновники выразили надежду, что нидерландская сторона примет во внимание двусторонние связи и торговые взаимоотношения Китая и ЕС при поиске решений для кризиса вокруг Nexperia.