Сегодня 07 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Китай отложил создание ускорителя для ма...
реклама
Новости Hardware

Китай отложил создание ускорителя для массового производства «частиц Бога» — пока на пять лет

«Вечеринка закончилась», — как ещё десять лет назад сказал один из физиков с мировым именем. Для дальнейшего изучения элементарных частиц и попытки выйти в пространство «новой физики» требуются колоссальные средства — как на строительство, так и на обслуживание новых инструментов. Вопрос о создании нового коллайдера подвис в ЕС, и, как выяснилось, схожий проект был отложен в долгий ящик в Китае.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Как сообщают китайские источники, в октябре 2025 года было завершено техническое обоснование проекта кольцевого электрон-позитронного коллайдера (CEPC) в Китае с кольцом длиной около 100 км. Аналогичное техобоснование в Европе относительно строительства похожего ускорителя FCC (Future Circular Collider) на базе ЦЕРНа было подготовлено 31 марта 2025 года. Строительство объекта в ЕС оценено в $17 млрд. В Китае для этого потребуется сумма примерно в три раза меньше. Но, похоже, даже $5 млрд признаны неразумной тратой средств в предстоящую пятилетку.

Проект CEPC не попал в список научных инициатив, которые начнут реализовываться в период с 2025 по 2030 год. Правительство Китая не внесло CEPC в перечень проектов, подлежащих финансированию в новой пятилетке.

«Хотя наше предложение о включении CEPC в следующий пятилетний план не увенчалось успехом, институт продолжит работу, которую международное сотрудничество развивало в течение последних десяти лет», — сообщили китайские разработчики в одном из недавних интервью. Группа намерена вновь представить проект на рассмотрение в 2030 году для утверждения на последующую пятилетку — если до этого времени аналогичный коллайдер не начнут строить в ЕС. Судя по ситуации в Европе, там также могут отказаться от этого проекта: таких денег на фундаментальную науку сейчас тоже нет.

Проект CEPC был предложен в 2012 году, когда на БАК в ЦЕРНе открыли бозон Хиггса — или «частицу Бога», как неофициально его называли. Бозон Хиггса отвечает за наличие массы у других элементарных частиц Стандартной модели. Эксперименты на БАК позволяют определить характеристики бозона Хиггса с ограниченной точностью, поскольку развиваемые там энергии вполне конечны. Коллайдер большего диаметра мог бы обеспечивать более высокие энергии для частиц, став буквально фабрикой бозонов Хиггса. Это помогло бы уточнить его характеристики и, не исключено, открыло бы дверь в «новую физику» за пределами Стандартной модели.

Китай, в случае строительства CEPC, стал бы мировым центром фундаментальной физики. Это не только повысило бы престиж страны, но и значительно продвинуло бы её технологическое лидерство. Откладывая решение по проекту на пять лет, Китай добровольно отказывается от таких преимуществ.

Более подробный план проекта CEPC его разработчики обещают опубликовать в 2027 году. При этом отмечается, что в его подготовке принимают участие тысячи учёных из почти 160 институтов 39 стран. Интерес к проекту огромен — и вряд ли когда-нибудь угаснет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Физики из MIT заглянули внутрь ядра атома без ускорителя, что способно раскрыть одну из величайших тайн Вселенной
Российские физики выведут аксионы на чистую воду — за год докажут или опровергнут их связь с тёмной материей
Нобелевская премия по физике присуждена за открытие квантового «транзистора»
Пациент с мозговым имплантом Neuralink получил «вторую пару глаз»
Вселенная замедлила расширение, а мы и не заметили
Пользователи продолжают активно подключаться к Starlink — сервис набрал 8 млн человек
Теги: коллайдер, китайские ученые
коллайдер, китайские ученые
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.