Китай отложил создание ускорителя для массового производства «частиц Бога» — пока на пять лет

«Вечеринка закончилась», — как ещё десять лет назад сказал один из физиков с мировым именем. Для дальнейшего изучения элементарных частиц и попытки выйти в пространство «новой физики» требуются колоссальные средства — как на строительство, так и на обслуживание новых инструментов. Вопрос о создании нового коллайдера подвис в ЕС, и, как выяснилось, схожий проект был отложен в долгий ящик в Китае.

Как сообщают китайские источники, в октябре 2025 года было завершено техническое обоснование проекта кольцевого электрон-позитронного коллайдера (CEPC) в Китае с кольцом длиной около 100 км. Аналогичное техобоснование в Европе относительно строительства похожего ускорителя FCC (Future Circular Collider) на базе ЦЕРНа было подготовлено 31 марта 2025 года. Строительство объекта в ЕС оценено в $17 млрд. В Китае для этого потребуется сумма примерно в три раза меньше. Но, похоже, даже $5 млрд признаны неразумной тратой средств в предстоящую пятилетку.

Проект CEPC не попал в список научных инициатив, которые начнут реализовываться в период с 2025 по 2030 год. Правительство Китая не внесло CEPC в перечень проектов, подлежащих финансированию в новой пятилетке.

«Хотя наше предложение о включении CEPC в следующий пятилетний план не увенчалось успехом, институт продолжит работу, которую международное сотрудничество развивало в течение последних десяти лет», — сообщили китайские разработчики в одном из недавних интервью. Группа намерена вновь представить проект на рассмотрение в 2030 году для утверждения на последующую пятилетку — если до этого времени аналогичный коллайдер не начнут строить в ЕС. Судя по ситуации в Европе, там также могут отказаться от этого проекта: таких денег на фундаментальную науку сейчас тоже нет.

Проект CEPC был предложен в 2012 году, когда на БАК в ЦЕРНе открыли бозон Хиггса — или «частицу Бога», как неофициально его называли. Бозон Хиггса отвечает за наличие массы у других элементарных частиц Стандартной модели. Эксперименты на БАК позволяют определить характеристики бозона Хиггса с ограниченной точностью, поскольку развиваемые там энергии вполне конечны. Коллайдер большего диаметра мог бы обеспечивать более высокие энергии для частиц, став буквально фабрикой бозонов Хиггса. Это помогло бы уточнить его характеристики и, не исключено, открыло бы дверь в «новую физику» за пределами Стандартной модели.

Китай, в случае строительства CEPC, стал бы мировым центром фундаментальной физики. Это не только повысило бы престиж страны, но и значительно продвинуло бы её технологическое лидерство. Откладывая решение по проекту на пять лет, Китай добровольно отказывается от таких преимуществ.

Более подробный план проекта CEPC его разработчики обещают опубликовать в 2027 году. При этом отмечается, что в его подготовке принимают участие тысячи учёных из почти 160 институтов 39 стран. Интерес к проекту огромен — и вряд ли когда-нибудь угаснет.