Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы!

OLED-экраны или альтернативные им жидкокристаллические панели с подсветкой Micro LED остаются прерогативой сравнительно дорогостоящих телевизоров. А вот технология одной ступенью ниже, Mini LED, уже была обязана проникнуть в сегмент доступных моделей. Что мы и видим на примере сегодняшнего гостя в лаборатории 3DNews.

HARPER 55Q970TS укомплектован 55-дюймовой матрицей VA-типа, которому свойственна высокая статическая контрастность. Вдобавок к этому телевизор имеет FALD-подсветку, а именно Mini LED. Количество зон производитель не раскрывает, но, если судить по результатам тестов, их больше сотни. Кроме того, в подсветке используются квантовые точки, обеспечивающие расширенный цветовой охват. Матрица покрыта матовой пленкой, хорошо защищающей от бликов, и работает на физической частоте обновления 60 Гц. В спецификациях телевизора фигурирует режим Turbo Motion, который сулит частоту обновления 120 Гц. Следует отметить что это не физические 120 Гц, а программная эмуляция, необходимая для совместимости с игровыми приставками типа PlayStation.

Устройство работает под управлением системы-на-чипе с двумя ядрами ARM Cortex-A55 и двумя Cortext-A75 — предсказуемый выбор для недорогого ТВ. Оперативной памяти тут всего лишь 2 Гбайт, а объем встроенного накопителя — 16 Гбайт.

Производитель HARPER Модель 55Q970TS Диагональ экрана, дюймов 55 Тип панели VA с квантовыми точками и Mini LED Разрешение 3840 × 2160 Заявленная яркость, кд/м2 400 Заявленная контрастность, :1 5 000 Макс. частота обновления, Гц 60 Мощность акустической системы, Вт 2 × 15 Операционная система Android 11 + Google TV CPU 2 × ARM Cortex-A55 + 2 × ARM Cortex-A75 GPU PowerVR Rogue BXE-4-32 Объем оперативной памяти, Гбайт 2 Объем встроенного накопителя, Гбайт 16 Внешние разъемы ввода-вывода 1 × TRRS 3,5 мм (композитное видео + стереозвук); 1 × USB 2.0 Type-A; 1 × Ethernet; 1 × Belling-Lee; Беспроводная сеть Беспроводная сеть IEEE 802.11n 2,4 ГГц; Bluetooth ТВ-тюнер ATV/DTV Масса, кг 14,9 Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 1 233 × 722 × 88 (без подставки); 1 233 × 775 × 233 (с подставкой) Розничная цена (Россия), руб. От 55 691 (market.yandex.ru)

В период работы над обзором HARPER 55Q970TS продавался с большими скидками и был доступен за суммы меньше 70, а порой 60 тыс. руб. Даже с учетом небольшой диагонали это очень соблазнительная цена для телевизора с подобными характеристиками.

⇡#Дизайн и конструкция

HARPER 55Q970TS имеет типичный для современного телевизора условно безрамочный дизайн с прямоугольным блоком в подбрюшье, где сосредоточены индикаторы, микрофон дальнего поля, незаметная кнопка включения и движковый выключатель того самого микрофона.

Пухлая задняя панель корпуса скрывает развитую акустическую систему. В отличие от большинства недорогих телевизоров, HARPER 55Q970TS содержит не два и даже не четыре, а семь динамиков. По бокам расположены два твиттера, а назад смотрят два среднечастотника, еще пара твиттеров и сабвуфер. Само собой, акустика поддерживает вездесущий стандарт Dolby Atmos.

В нише, открытой для доступа слева, сосредоточены все проводные интерфейсы телевизора. Есть три входа HDMI (один с поддержкой eARC), вход композитного видео, разъемы для подключения ТВ-антенны двух типов, гигабитный Ethernet, выход TOSLINK и два USB (причем один из них — версии 3.0). Выше находится слот для CI-модуля.

Устройство опирается на ножки из литого металла, но можно воспользоваться и VESA-кронштейном 300 × 200 мм. Для того чтобы прикрепить кронштейн к телевизору, в комплекте есть нужные проставки и винты.

К HARPER 55Q970TS прилагается пухлый пульт управления с большими силиконовыми кнопками. Кнопки приложений не локализованы и посвящены стриминговым сервисам, доступ к которым из России сейчас затруднен. Есть привычная кнопка, активирующая микрофон ближнего поля и еще кое-что новенькое — кнопка запуска встроенного караоке, а сам пульт ДУ можно превратить в подобие студийного микрофона, надев на него поролоновый фильтр. Впрочем, телевизор совместим и с отдельными проводными либо беспроводными микрофонами, не говоря уже о сторонних пультах управления и обычной клавиатуре с мышкой.

HARPER 55Q970TS работает под управлением 11-й версии Android TV с оболочкой Google TV без дополнительных вендорских надстроек и глубокой интеграции российского ПО. Клиенты ведущих отечественных телеканалов и стриминговых сервисов доступны для установки в отдельном меню. Интерфейс операционной системы переведен на русский язык, но в части, связанной с железом (а именно настройками изображения), локализация оставляет желать лучшего. Смысл некоторых опций совершенно непонятен, пока не сменишь язык на английский. Однако представители компании сообщили нам, что выявляют и исправляют недоработки в переводе и в ближайших обновлениях ПО недочеты будут исправлены.

Google TV — довольно тяжелое графическое окружение, которое вызывает трудности у аппаратной платформы телевизора: при навигации во вложенных меню нередки задержки в несколько секунд. К счастью, производительности железа хватает для главного — стриминга видео в 4К с HDR и частотой 60 Гц без пропуска кадров. Видеофайлы из локальных источников, закодированные в H.254, HEVC и AV1, также воспроизводятся безукоризненно (правда с чередованием 3:2, если это записи с частотой кадров 24 Гц). Среди стандартов HDR устройство поддерживает HDR10 и Dolby Vision. ОС знакома с файловыми системами FAT32 и NTFS, а вот внешние накопители, отформатированные в ExFAT, не открываются.

Разумеется, нельзя обойти вниманием и функцию караоке на основе ИИ. Для того чтобы начать домашний концерт, не нужно искать и запускать отдельную программу. Кнопка на пульте ДУ вызывает меню, которое накладывается на любой стриминговый сервис, и вокал исчезает из звуковой дорожки автоматически, а ваш — усиливается. При этом можно отрегулировать как интенсивность подавления оригинального звука, так и тон живого исполнителя. Со своей основной задачей — вычищать голос из потока — нейросеть справляется хорошо, причем в широком диапазоне жанров музыки.

Меню настроек изображения содержит массу глобальных профилей («стандартный», «динамический», «фильм», «энергосберегающий», «мягкий», «яркий», «спорт», «игра» и «пользовательский»), а из отдельных параметров доступен цветовой охват, цветовая температура, функции шумоподавления, интерполяции кадров, а также управление локальным диммингом и локальным контрастом.

HARPER 55Q970TS — устройство, рассчитанное в первую очередь на стриминг видео через глобальную или локальную сеть. При подключении внешних источников к портам HDMI доступен выбор динамического диапазона и телевизор отключает «лишние» функции обработки изображения с целью минимизировать лаг, но интерфейс HDMI здесь не поддерживает ни динамическую частоту обновления, ни любые частоты выше 60 Гц — даже в 1080p. 10-битная глубина цвета в формате RGB также недоступна (но можно получить 12 бит в YCbCr422).

Когда HARPER 55Q970TS выводит сигнал с компьютера (и наверняка других устройств, подключенных к HDMI-портам), задействуется особенный режим цветокоррекции (собственно PC Mode), а все остальные уже недоступны. Как следствие, возможности аппаратной оценки качества изображения ограничены именно этим режимом. Тесты были выполнены со «стандартной» установкой цветовой температуры а «улучшайзеры» картинки (такие как шумоподавление и динамическая контрастность) были отключены.

При выводе SDR-сигнала телевизор развивает яркость вплоть до 480 кд/м2, а нативная контрастность панели равна 3 750:1 — ожидаемо высокое значение для технологии VA. Разумеется, мы не могли не повторить тест с локальным диммингом, и оказалось, что он способен обеспечить практически нулевой уровень черного (а значит бесконечную контрастность) но лишь при заливке не меньше 90 % площади экрана. Впрочем, уже на пятне в 10 % площади яркость черного падает с 0,128 до 0,047 кд/м2, а контрастность превышает 10 000:1. Подсветка Mini-LED определенно делает свое дело, но при этом вызывает падение максимальной яркости до 441 кд/ м2. Все следующие тесты проводились уже без функции локального димминга.

SDR Режим изображения Яркость белого, кд/м2 Яркость черного, кд/м2 Макс. контрастность, :1 PC (локальный димминг выкл.) 480 0,128 3 750 PC (локальный димминг выс.) 441 0 ∞

Среди немногих параметров, доступных в «режиме ПК», есть выбор цветового охвата — стандартного либо расширенного. В первом случае матрица отображает 94 % оттенков sRGB, а во втором — 91 % Display P3.

Цветовая температура при любой установке цветового охвата равна 7 7700 К на белом фоне, что для бюджетного телевизора является скорее положительным, чем отрицательным результатом, ведь у большинства таких моделей она задрана до 10 000 и выше. Увы, на протяжении всей шкалы яркости нельзя говорить даже о подобии стабильности цветовой температуры.

Кривая передаточной функции отступает от эталона sRGB, но далека и от более контрастной кинематографической гаммы.

Баланс серого, как и цветовая температура, испытывает большие колебания на протяжении шкалы яркости.

Следствием неудовлетворительной настройки основных параметров стали большие величины ошибки цветопередачи при воспроизведении образцов стандарта sRGB либо Display P3.

Экран продемонстрировал значительные колебания яркости на различных участках площади, но на практике этот дефект компенсирует высокая нативная контрастность, которую еще и усиливает подсветка Mini LED.

Переход в режим HDR не оказал существенного влияния на показатели максимальной яркости и контрастности.

HDR Режим изображения Яркость белого, кд/м2 Яркость черного, кд/м2 Макс. контрастность, :1 PC (локальный димминг выкл.) 485 0,129 3 760 PC (локальный димминг выс.) 454 0 ∞

HARPER 55Q970TS не раскрывает пиковой яркости и координат базовых цветов через EDID, но принимает метаданные HDR-сигнала. Как и следовало ожидать, нехватка яркости приводит к тому, что передаточная функция PQ срезает оттенки ярче 70 % максимума при воспроизведении контента, рассчитанного на умеренные для HDR-мастеринга 1 000 кд/м2.

⇡#Качество изображения после калибровки

Из средств калибровки в «режиме ПК» доступен лишь выбор цветовой температуры без возможности регулировать яркость базовых цветов. Как выяснилось, «средняя» настройка, использованная в предыдущих тестах, уже обеспечивает координаты точки белого, ближайшие к мишени D65.

За неимением лучших возможностей мы выполнили калибровку экрана исключительно с помощью поправочных кривых в LUT видеокарты без последующего создания ICC-профиля, чтобы по меньшей мере приблизить передаточную функцию к кривой sRGB и стабилизировать баланс серого. К сожалению, масштаб правок оказался таким, что цветовой охват панели сжался до 85 % sRGB.

Зато тем самым удалось существенно ограничить размах колебаний цветовой температуры.

Передаточная функция вплотную приблизилась к кривой sRGB.

Да и баланс серого, хоть и по-прежнему не идеален, не идет ни в какое сравнение с результатами "из коробки".

Средняя величина ошибки цветопередачи по стандарту Delta E 2000 снизилась до 2,92, но экран сохранил высокие предельные значения — вплоть до 10.

Коль скоро в телевизор встроена богатая акустическая система, необходимо уделить пристальное внимание и этому аспекту качества устройства. Сабвуфер HARPER 55Q970TS дает о себе знать сразу: начиная с частоты 45 Гц громкость звука уже вплотную подходит к громкости опорной частоты 60 Гц, да и запас громкости при воспроизведении розового шума не подкачал — 82 дБА на расстоянии 3 м от экрана. Жаль, но звуковую картину портят выраженные резонансы в нижней части спектра вплоть до 150 Гц.

За сумму в пределах 60–70 тыс. руб. с учетом действующих скидок телевизор HARPER 55Q970TS позволяет прикоснуться к таким благам прогресса, как квантовые точки и подсветка Mini LED. Цветовой охват панели стремится к границам Display P3, а локальный димминг дает зримую прибавку контрастности при неплохом разрешении зон подсветки. Однако это не означает полноценной реализации HDR: в силу умеренной яркости телевизор рассчитан в первую очередь на SDR-контент. Кроме того, придется смириться с тем, что экран плохо поддается калибровке (лучше оставить все как есть), а работа с внешними источниками сигнала ограничена: никакого вам 10-битного цвета и ввода 120 Гц. Посетуем и на слабую начинку, которая легко справляется со стримингом и декодированием ключевых видеоформатов, но виновата в тормозах интерфейса Google TV.

Другой особенностью, которая выделяет новинку среди собратьев по ценовой категории, является акустическая система из семи динамиков, включая сабвуфер, и функция караоке на основе ИИ. Впечатление от звука HARPER 55Q970TS подпортили резонансы, но и в этом аспекте нельзя упускать из виду стоимость устройства.