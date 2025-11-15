Сегодня 15 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Sharp выйдет на рынок перовскитных солне...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Sharp выйдет на рынок перовскитных солнечных панелей в 2027 году, чтобы изгнать из Японии китайский «солнечный кремний»

Ветеран рынка солнечной энергетики — японская компания Sharp — объявила о планах начать производство солнечных панелей на основе перовскита в 2027 году. Производство будет организовано на технологиях, которые Sharp использует для выпуска OLED. Это сделает выпуск солнечных ячеек дешевле и поможет вытеснить из Японии массовые китайские солнечные панели из кремния.

Источник изображения: Sharp

Источник изображения: Sharp

В производстве традиционных солнечных панелей на основе кремния лидируют китайские производители. Поэтому в Японии всё чаще звучат призывы к более широкому использованию перовскитных солнечных элементов местного производства, что диктуется соображениями экономической безопасности. Правительство Японии, в свою очередь, усиливает поддержку отечественного производства субсидиями производителям и другими мерами. В стране уже есть зрелые технологии получения перовскита из йода, источники которого в Японии достаточно обильные.

Уточним, Sharp будет выпускать тандемные солнечные элементы, состоящие из двух светочувствительных слоёв — из кремния и перовскита. Такой подход позволяет преобразовывать в электричество более широкий спектр падающего света, повышая суммарный КПД ячейки. И хотя составная ячейка не получит той гибкости, которая свойственна перовскитным панелям, её вес не превысит вес стандартных кремниевых солнечных панелей, что позволит сохранить всю прежнюю фурнитуру с одновременным увеличением эффективности.

Что особенно важно, для формирования кристаллической структуры перовскита на плёнке-подложке Sharp будет использовать процесс вакуумного напыления, который также используется при производстве OLED-дисплеев. Этот метод необычен, поскольку большинство предлагаемых способов формирования перовскита предполагают нанесение жидких материалов. В процессе парового осаждения материалы нагреваются и испаряются в вакуумной камере, после чего полученный пар осаждается на плёнку, образуя тонкий слой.

Поскольку для осаждения материалов из газовой фазы не требуются растворители, это снижает затраты на материалы по сравнению с методами нанесения покрытий растворами. Эта технология обещает на 10% сократить расходы на производство перовскитных ячеек, что сделает их коммерчески привлекательными. Экспериментальное производство ячеек компания Sharp запустит в 2026 году, чтобы в начале 2027 года можно было начать серийное коммерческое производство передовых солнечных панелей.

В экспериментальных панелях Sharp эффективность преобразования составила не менее 10 % для кремниевого слоя (инфракрасный диапазон) и не менее 20 % для слоя перовскита (видимый свет). Комбинируя их, Sharp стремится достичь эффективности близкой к 30 %, что примерно на 50 % выше, чем у обычных кремниевых элементов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Первое в мире грузовое судно, облепленное солнечными панелями, готово выйти в море
Стартап из США разработал «трёхмерные» солнечные панели со слежением за Солнцем — они на 50 % лучше статичных
Струйно-перовскитные технологии Ricoh снимут Японию с иглы зависимости от китайских солнечных панелей
Солнечная и ветровая энергия впервые могут с избытком перекрыть все новые потребности в энергии в мире
Солнечная система летит по Вселенной почти в четыре раза быстрее, чем считалось
Распахните небо! У вас накурено: выбросы CO₂ от сжигания ископаемого топилва установили новый рекорд
Теги: sharp, перовскит, солнечная ячейка
sharp, перовскит, солнечная ячейка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Россияне продолжают смотреть замедленный YouTube — он остался в пятёрке самых популярных соцсетей в России
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA
220 разработчиков GTA VI потребовали от Rockstar восстановить в должности уволенных со скандалом коллег
Солнечная система летит по Вселенной почти в четыре раза быстрее, чем считалось
WhatsApp интегрируется со сторонними мессенджерами в Европе — все чаты в одном месте
Meta начнёт оценивать сотрудников по их навыкам работы с ИИ 11 мин.
Восемь лет «беты» подошли к концу: в Steam и лаунчере Battlestate Games вышла релизная версия Escape from Tarkov 52 мин.
Grokipedia потеряла более 90 % трафика всего за несколько недель после запуска 3 ч.
Nvidia преуспела в продажах оборудования, но провалилась с корпоративным ПО 3 ч.
Microsoft принудительно обновит ПК с Windows 11 23H2 до 25H2 6 ч.
Новая статья: ARC Raiders — выживает общительнейший. Рецензия 16 ч.
Почитать и покататься: Минцифры расширило список веб-ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета 18 ч.
Google обязали заплатить €572 млн немецким сайтам сравнения цен Idealo и Producto за то, что поисковик мешал их работе 18 ч.
Microsoft прикрыла лазейку для бесплатной активации Windows посредством KMS38 18 ч.
Вдохновлённый S.T.A.L.K.E.R. кооперативный шутер Misery вернулся в Steam — разработчики уладили конфликт с GSC Game World 18 ч.
Valve сделает из карт microSD замену игровым картриджам 7 мин.
До 3,2 Пбайт в 4U: Seagate представила JBOD-системы высокой плотности Exos 4U100 и 4U74 11 мин.
Ёмкость картриджей LTO-10 выросла до 40 Тбайт, а планируемая вместимость LTO-14 сократилась до 365 Тбайт 13 мин.
Sharp выйдет на рынок перовскитных солнечных панелей в 2027 году, чтобы изгнать из Японии китайский «солнечный кремний» 23 мин.
Лип-Бу Тан лично возглавил ИИ-отдел Intel после ухода его руководителя 2 ч.
Солнечная и ветровая энергия впервые могут с избытком перекрыть все новые потребности в энергии в мире 2 ч.
Google потратит на строительство трёх новых ЦОД в Техасе $40 млрд 9 ч.
В Китае замечен прототип обновлённого электромобиля Xiaomi SU7 10 ч.
В следующем году Samsung намеревается продать 7 млн складных смартфонов 10 ч.
Авоська для Apple iPhone за $230 была распродана за считанные часы 11 ч.