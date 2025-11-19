Сегодня 19 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Китайцы создали первый в мире экзоскелет...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайцы создали первый в мире экзоскелет для дайверов, который помогает «шевелить ластами»

Люди не только не летают как птицы, но и не плавают как рыбы. Во всяком случае, они не могут соревноваться с ними без различных приспособлений. Кроме того, сопротивление водной среды создаёт дополнительную нагрузку на мышечную систему человека, что автоматически ведёт к увеличению расхода кислорода при дыхании под водой. Помогающий «шевелить ластами» экзоскелет крайне пригодился бы дайверам — его созданием вплотную занялись китайские учёные.

Источник изображений: Peking University

Источник изображений: Peking University

Первый в мире компактный экзоскелет для поддержки коленей дайверов разработала команда учёных из Пекинского университета (Peking University). Это не просто привод для замещения мышечных усилий плывущего под водой человека. Экзоскелет наделён системой обратной связи и датчиками, которые помогают устройству подстраиваться под естественные движения пловца. Скованность в передвижении под водой недопустима: дайвинг и так несёт в себе элемент риска, и экзоскелет не должен его увеличивать.

Экзоскелет нацелен на наиболее распространённую технику плавания дайверов — «флаттер-кик» (попеременные махи ногами в ластах). Устройство подаёт дополнительный крутящий момент на колени точно в нужный момент. Благодаря тросовой системе приводов экзоскелет остаётся лёгким, не создаёт дополнительного гидродинамического сопротивления и полностью синхронизируется с естественной биомеханикой пловца.

В экспериментах с шестью опытными дайверами использование экзоскелета привело к снижению расхода воздуха на 22,7 %, уменьшению активации мышц бедра на 20,9 % и икроножных мышц — на 20,6 %, при этом характер движений остался практически неизменным. Это значительно повышает энергоэффективность и снижает усталость. Авторы видят применение технологии в научных подводных экспедициях, строительстве и ремонте под водой, военных миссиях, а также в профессиональной подготовке дайверов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Шанхай намерен заменить официантов и поваров роботами сначала у себя, а потом и в других странах
Экзоскелет из Death Stranding 2 стал реальностью и скоро поступит в продажу — Кодзима приложил руку
В Южной Корее показали костюм со встроенным экзоскелетом — робо-ткань готовы выпускать серийно
Электролёт Joby Aviation впервые взлетел в небо Дубая — пассажиров начнут возить в 2026 году по тарифу Uber Black
Американский стартап стал ближе к запуску «бюджетных» термоядерных реакторов, заинтересовавших даже Билла Гейтса
Учёные в 45 раз ускорили извлечение воды из воздуха
Теги: экзоскелет, дайвинг, китайские ученые
экзоскелет, дайвинг, китайские ученые
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
Межзвёздный объект 3I/ATLAS приближается к Земле — завтра NASA расскажет о нём всю правду
Абонентам МТС перестали быстро приходить SMS для входа на «Госуслуги»
В России представили титановую клавиатуру для геймеров за 500 000 рублей
Electronic Arts и Codemasters анонсировали переосмысление симуляторов «Формулы-1» — F1 26 не будет
Релиз почтового сервера RuPost 4.0: поддержка геокластеризации и повышенная безопасность 1 мин.
Capcom похвасталась продажами Dragon’s Dogma 2 — игроки требуют обещанных улучшений и DLC 37 мин.
xAI намерена привлечь $15 млрд инвестиций и увеличить оценку до $230 млрд — более чем вдвое дешевле OpenAI 38 мин.
В Chrome нашли опасную уязвимость, которую уже используют хакеры — вышел экстренный патч 11 ч.
AMD представит технологию FSR Redstone с реконструкцией лучей и не только 10 декабря 14 ч.
Спасение галактики, истребление пауков и многое другое: Microsoft раскрыла, какие игры пополнят Game Pass в конце ноября и начале декабря 15 ч.
Спустя 7 лет после запуска и через 18 лет после Steam в Epic Games Store появилась возможность дарить игры друзьям 16 ч.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на территории России 18 ч.
Alibaba выпустила ИИ-бота Qwen — будущего конкурента ChatGPT 18 ч.
Евросоюз рассматривает необходимость ограничения возможностей американских облачных гигантов 18 ч.
Huawei строит антисанкционную экосистему — более 60 китайских компаний получили инвестиции 3 мин.
Китайцы создали первый в мире экзоскелет для дайверов, который помогает «шевелить ластами» 48 мин.
Видео: страхующий водитель роботакси Tesla задремал прямо за рулём 2 ч.
Акции бигтехов в США скатились — инвесторов пугает раздувающийся ИИ-пузырь 5 ч.
Microsoft и Nvidia вложат до $15 млрд в главного конкурента OpenAI — ИИ-стартап Anthropic 7 ч.
Meta увернулась от принудительного разделения — суд не признал Instagram и WhatsApp источником монополии 7 ч.
Новая статья: HUAWEI XMAGE 2025: мобильная фотография как полноценное окно в мир искусства 10 ч.
$30 млрд и 1 ГВт: Microsoft, NVIDIA и Anthropic договорились о сотрудничестве 10 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: минимальный набор геймера, или На что способна мобильная версия GeForce RTX 5050 11 ч.
Xiaomi отчиталась об отличных продажах новых флагманов, миллиарде устройств умного дома и других успехах третьего квартала 11 ч.