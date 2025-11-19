Китайцы создали первый в мире экзоскелет для дайверов, который помогает «шевелить ластами»

Люди не только не летают как птицы, но и не плавают как рыбы. Во всяком случае, они не могут соревноваться с ними без различных приспособлений. Кроме того, сопротивление водной среды создаёт дополнительную нагрузку на мышечную систему человека, что автоматически ведёт к увеличению расхода кислорода при дыхании под водой. Помогающий «шевелить ластами» экзоскелет крайне пригодился бы дайверам — его созданием вплотную занялись китайские учёные.

Первый в мире компактный экзоскелет для поддержки коленей дайверов разработала команда учёных из Пекинского университета (Peking University). Это не просто привод для замещения мышечных усилий плывущего под водой человека. Экзоскелет наделён системой обратной связи и датчиками, которые помогают устройству подстраиваться под естественные движения пловца. Скованность в передвижении под водой недопустима: дайвинг и так несёт в себе элемент риска, и экзоскелет не должен его увеличивать.

Экзоскелет нацелен на наиболее распространённую технику плавания дайверов — «флаттер-кик» (попеременные махи ногами в ластах). Устройство подаёт дополнительный крутящий момент на колени точно в нужный момент. Благодаря тросовой системе приводов экзоскелет остаётся лёгким, не создаёт дополнительного гидродинамического сопротивления и полностью синхронизируется с естественной биомеханикой пловца.

В экспериментах с шестью опытными дайверами использование экзоскелета привело к снижению расхода воздуха на 22,7 %, уменьшению активации мышц бедра на 20,9 % и икроножных мышц — на 20,6 %, при этом характер движений остался практически неизменным. Это значительно повышает энергоэффективность и снижает усталость. Авторы видят применение технологии в научных подводных экспедициях, строительстве и ремонте под водой, военных миссиях, а также в профессиональной подготовке дайверов.