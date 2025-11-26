|
Обзор маршрутизатора Netcraze Ultra (NC-1812): новое имя, новый Wi-Fi
Техника потребительского уровня с поддержкой Wi-Fi 7 появилась еще в 2023 году, но так и осталась либо игрушкой для богатых гиков, либо сырьем для экспериментов (а часто и тем и другим вместе). Что и говорить, даже сам стандарт IEEE 802.11be не ранее, чем этим летом принял свою финальную форму. Сразу снимем груз с совести: в новой «Ультре» (NC-1812) есть Wi-Fi 7, но не тот, о котором вы подумали, — без поддержки полосы пропускания 320 МГц в диапазоне 6 ГГц. Но, кажется, это хороший знак, ведь пока нет решений такого класса, нет и массового спроса. Netcraze же — новое имя устройств Keenetic на российском рынке. Имя броское, запомнить просто.
⇡#Технические характеристики, цена
В основе Netcraze Ultra лежит платформа Filogic 860 от MediaTek. Это второй по старшинству представитель серии после Filogic 880. SoC маршрутизатора содержит три ядра ARM Cortex-A73 со штатной тактовой частотой 1,8 ГГц и примечательна тем, что в нее интегрированы четыре гигабитных PHY и еще один стандарта 2.5GbE, а значит для реализации соответствующих интерфейсов не требуется дополнительная дискретная логика. Единственный канал USXGMII тут занят PHY-чипом Realtek RTL8261BE (10GbE). Также отметим врожденную поддержку USB 3.2 Gen 1 (т.е. USB 3.0 со скоростью 5 Гбит/с), а вот за порт USB 2.0 отвечает дискретный концентратор. Само собой, на схеме SoC фигурируют блоки, обслуживающие в железе такие задачи, как криптография, инкапсуляция, NAT и QoS.
Маршрутизатор имеет 1 Гбайт оперативной памяти типа DDR4 и флешку объемом 256 Мбайт, которая вмещает две копии прошивки — действующую и резервную.
Беспроводная часть платформы связана с SoC двумя линиями PCI Express 3.0 и представляет собой трио чипов: управляющий MT7992AV и две baseband-микросхемы — MT7975N для диапазона 2,4 ГГц и MT7977BN для 5 ГГц. В обоих диапазонах Netcraze Ultra имеет формулу MIMO 4×4:4, что при использовании модуляции 4096-QAM и пропускной полосы 40 и 160 МГЦ означает максимальную канальную скорость 1 376 и 5 765 Мбит/с соответственно, а в сумме — 7 141 Мбит/с. Отсюда маркетинговый класс BE7200.
Пусть Netcraze Ultra не работает в диапазоне 6 ГГц и, следовательно, лишен полосы пропускания 320 МГц, здесь реализовано другое новшество Wi-Fi 7 — возможность одновременной передачи данных через два радиоканала между точкой доступа и клиентом (MLO). Разумеется, мы проверим в деле, насколько полезно комбинировать большую пропускную способность радио 5 ГГц с узким и типично зашумленным каналом 2,4 ГГц. Но BE7200 — это в любом случае про целую сеть, а не отдельного клиента. Четыре пространственных потока одновременно, с MLO или нет, может освоить только другой маршрутизатор в составе mesh-сети, если владелец решит использовать беспроводную опорную сеть (бэкхол), а не медное подключение 10GbE.
Герой обзора продается в официальном интернет-магазине Netcraze за сумму 19 990 руб., которая уже заставит задуматься большинство покупателей SOHO-маршрутизатора. А вы еще спрашиваете: «Где 320 МГц?». На устройство распространяется четырехлетняя гарантия производителя и по традиции долгосрочная поддержка обновления прошивок.
⇡#Конструкция
На вид Netcraze Ultra легко перепутать с моделью Keenetic Giga KN-1012, которую мы рассматривали в начале года. Новинку выдает только сменившийся логотип вендора. Верхняя часть корпуса имеет обильную перфорацию для пассивного охлаждения внутренностей устройства. Назначение большой кнопки со значком беспроводной сети выбирает пользователь: по умолчанию она активирует WPS, но может выполнять и другие функции — вплоть до трех сразу в зависимости от длительности нажатия.
В отличие от Keenetic Giga, новый флагман не имеет порта SFP+, его заменил «медный» порт 10GbE (оранжевого цвета). Это к лучшему, ведь мультигигабитные трансиверы под витую пару — дорогое удовольствие, а «оптика» или DAC в домашней сети нужны немногим. Из остальных портов синий поддерживает 2.5GbE, а четыре серых — по гигабиту. Примечательно, что любой из портов можно использовать для WAN-соединения. Реализована и попарная агрегация гигабитных портов. Каждый порт имеет собственные индикаторы состояния.
Антенны у «Ультры» несъемные, они поворачиваются на угол до 180° и отклоняются от корпуса на 90°. Каждая из антенн — это на самом деле две в общем корпусе, что и дает формулу MIMO 4×4:4.
Большая часть нижней панели также пронизана вентиляционными отверстиями. Устройство стоит на цепких силиконовых ножках, но допускает и настенный монтаж, причем в любом положении: антеннами вверх или вниз.
На левом боку корпуса находятся два порта USB версий 2.0 и 3.2 Gen 1 (USB 3.0), а соседние кнопки размонтируют подключенные устройства (но их функции также можно переопределить в настройках ОС).
К маршрутизатору прилагается крупный блок питания мощностью 36 Вт с бочковым штекером и плоский патч-корд Cat6 длиной 1,5 м.
Печатная плата Netcraze Ultra с двух сторон накрыта большими теплорассеивателями. На открытых участках текстолита бросаются в глаза два разъема U.FL, к которым не подключены пигтейлы внешних антенн. Но если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что от этих разъемов отходят интегрированные антенны в виде дорожек PCB. Одна из них принадлежит baseband-чипу MT7975N и обслуживает функцию DFS (обнаружения радаров) в диапазоне 5 ГГц без прерывания работы основного передатчика. Впрочем, по российскому законодательству DFS не требуется, и в местной версии Netcraze Ultra эта функция отключена. Вторая внутренняя антенна привязана к чипу MT7977BN для реализации одной из «фишек» платформы MediaTek Filogic под названием MRC (Multiple Receive Combining) и работает на прием. Получается, что в сумме у новинки целых десять антенн.
Внешние антенны диапазона 2,4 ГГц подключены напрямую к MT7975N, а сигнал 5 ГГц пропущен через чипы eFEM, что должно положительно отразиться на соотношении «сигнал—шум». Что касается проводной сети, то все порты RJ45 защищены гальванической развязкой на основе трансформаторов.
⇡#Программное обеспечение
Какой бы замечательной ни была аппаратная начинка маршрутизатора, не меньшее, а, пожалуй, и большее значение имеет софт. Читатели уже хорошо знакомы с фирменной операционной системой KeeneticOS, а кто-то помнит, что раньше она называлась NDMS. Российским версиям маршрутизаторов вернули старое имя ОС. После авторизации в веб-интерфейсе пользователя встречает экран мониторинга, заполненный плитками-виджетами. Здесь же можно выполнять быстрые манипуляции с устройством (например, включить или выключить точку доступа).
Как мы уже заметили, любой из портов Netcraze Ultra способен взять на себя функцию WAN. Программно подключение к интернет-провайдеру может быть реализовано и с помощью простого IP, и через туннели PPPoE, PPTP или L2TP, поверх основного соединения пользователь при необходимости бросит и собственные туннели, в том числе с политиками выборочной маршрутизации (теперь и на основе доменов, начиная с пятой версии ОС). Среди протоколов VPN поддерживаются основные корпоративные стандарты (L2TP/IPSec, IKEv2/IPSec, SSTP) и не нуждающиеся в представлении решения потребительского класса. У многих VPN-серверов в прошивке есть соответствующий клиент для удаленного доступа к маршрутизатору и сети за NAT'ом. Идеально, если при этом есть белый IP-адрес, но в противном случае можно воспользоваться бесплатной для владельцев техники Netcraze службой DDNS под названием CrazeDNS (без которой в любом случае не обойтись для выпуска сертификата к серверу IKEv2/IPSec и настройки файлового сервера WebDAV). Отметим, что процедура регистрации личного домена очень проста и проходит непосредственно в веб-интерфейсе маршрутизатора.
Что касается беспроводной сети, то режим 802.11be активен по умолчанию, но при необходимости (которая, как мы увидим впоследствии, совершенно не исключена) точки доступа можно «откатить» к предыдущим версиям Wi-Fi. Другим подспорьем в наладке сети является открытый выбор региона — перечень доступных каналов устанавливается автоматически в зависимости от страны, а вот мощность передатчика ограничена величинами, допустимыми в России. Функция MLO активируется в пару нажатий, лишь бы у радио 2,4 и 5 ГГц был одинаковый SSID и настройки безопасности. Клиентам, которые не умеют в MLO, но склонны выбирать не тот диапазон, какой надо, поможет Band Steering. Из Netcraze Ultra можно сделать и контроллер, и сателлит mesh-сети с проводным или радиобэкхолом.
Важнейшим (а для многих пользователей первоочередным) достоинством NDMS является возможность установки opkg-пакетов OpenWrt из репозитория Entware. Для этого понадобится внешний накопитель и, само собой, с операционной системой совместимо далеко не все свободное ПО (в частности, исключены сторонние модули ядра, только userspace-программы). Как бы то ни было, возможности устройства расширяются многократно. Наконец, поддерживается свой объектно-образный язык текстовых команд: посылать их можно и через веб-интерфейс, и через подключение по ssh либо telnet.
⇡#Результаты тестирования: проводная сеть
Для тестов использовался компьютер с процессором Ryzen 9 9950X3D и двухпортовой сетевой картой Intel X550-T2. Каждый порт сетевой карты проброшен через PCI Passthrough к собственной виртуальной машине в Proxmox VE 8. Системой на стороне WAN является Ubuntu 24.04 с VPN-сервером ACCEL-PPP, поддержка IPSec реализована с помощью strongSwan. На стороне LAN — Ubuntu 25.04. Каждой ВМ выделено 8 vCPU и 8 Гбайт RAM. Измерение пропускной способности выполнено утилитой iPerf3. Для WAN-подключения на маршрутизаторе был выбран порт 2.5GbE, для LAN-подключения — порт 10GbE.
В режиме простого NAT без туннелей Netcraze Ultra целиком исчерпывает пропускную способность порта 2.5GbE, а нешифрованные туннели PPPoE, PPTP и L2TP ограничивают производительность только в дуплексе. Существенно меньшую скорость маршрутизатор показал при использовании зашифрованных туннелей, особенно PPTP с MPPE128. Заметно лучших результатов добился клиент IKEv2/IPSec, который позволяет рассчитывать на полгигабита в дуплексе и вплоть до 740 Мбит/с на прием. Схожие числа мы получили и в тестах востребованных потребительских протоколов, а также приложении VPN-сервера L2TP/IPSec.
Что касается работы Netcraze Ultra в качестве коммутатора, то у нас не было возможности занять все порты отдельными клиентами и устроить стресс-тест, но и на практике редкие владельцы новинки смогут создать ситуацию, которая насытит порт 10GbE.
⇡#Результаты тестирования: Wi-Fi
Тестирование беспроводной сети выполнено на той же платформе, только под управлением Windows 11 24H2. В качестве беспроводного NIC использовался Qualcomm NCM865 с антеннами Taoglas GW.52.A153. Проводное соединение тестового стенда с маршрутизатором выполнено через порт 10GbE. Тестовый стенд находился в прямой видимости на расстоянии 2 м от подопытного устройства. Мощность передатчиков — максимальная, стандарт безопасности Wi-Fi — WPA3.
Для точки доступа 5 ГГц из каналов от 32-го до 64-го был выбран 52-й как самый чистый от соседских сетей. Каналы 132 и выше не рассматривались, т.к. они не позволяют сформировать единую полосу пропускания 160 МГц в российском диапазоне. Большинство владельцев Netcraze Ultra будут подключаться к точке доступа по стандарту Wi-Fi 6. В таком режиме пропускная способность достигает внушительных 2 Гбит/с на короткой дистанции. Налицо явный перевес в направлении от клиента к маршрутизатору, но тут многое зависит от конкретного беспроводного адаптера. Снижение мощности передатчика в данном случае не дало положительных результатов.
Что касается Wi-Fi 7, то подружить домашнее оборудование с этим стандартом оказалось ненамного проще, чем год назад. Даже Qualcomm NCM865, самый всеядный и полнофункциональный (а значит и самый дорогостоящий) из потребительских NIC с поддержкой Wi-Fi 7, под управлением драйвера последней версии 3.1.0.1486 поначалу отказался выбрать режим 802.11be. При этом be можно форсировать через окно свойств драйвера в «диспетчере устройств», но возникает другая проблема: в таком случае пропускная полоса сжимается до 40 МГц.
Помогла только смена кода страны точки доступа с России на США, хотя нет никакой уверенности, что дело именно в региональных ограничениях драйвера: следующие попытки установить соединение все равно периодически откатывались до стандарта 802.11ax. Из-за того, что процесс согласования версии Wi-Fi совершенно непрозрачен для рядового пользователя, наладка деградирует до слепой манипуляции всеми доступными переменными (упомянутый код страны, номер канала, версия драйвера NIC и т.д.) в надежде, что что-то сработает.
Когда согласовать режим 802.11be между Netcraze Ultra и NCM865 все-таки удалось, окно настроек Wi-Fi в Windows отчиталось о повышенной канальной скорости за счет модуляции 4096-QAM, однако скорость передачи данных от точки доступа к клиенту практически не изменилась по сравнению с результатами в ax-режиме. Так и должно быть, ведь модуляцию 4096-QAM трудно поймать даже на коротком расстоянии между устройствами, а иных преимуществ в диапазоне 5 ГГц у Wi-Fi 7 нет. В обратном направлении (от клиента к точке доступа) скорость неожиданно снизилась, но объявить виновником именно маршрутизатор было бы преждевременно: судя по прошлому опыту работы с этим адаптером, программное обеспечение NCM865 — вовсе не эталон стабильности и быстродействия.
В диапазоне 2,4 ГГц Netcraze Ultra обеспечил скорость передачи данных вплоть до 300 Мбит/с при использовании хулиганской ширины канала 40 МГц. На практике лучше ограничиться каналом 20 МГц и отдать диапазон устройствам, которые не требуют большего. Стандарт Wi-Fi 7 распространяется на 2,4 ГГц, но здесь толку от него еще меньше, если судить по наблюдаемым потерям быстродействия.
Наконец, рассмотрим самое любопытное нововведение беспроводной части Netcraze Ultra — поддержку MLO, — которое могло бы возместить утрату скорости в be-режиме. Увы, большинство тестов либо не отреагировали на агрегацию диапазонов, либо показали очередное снижение битрейта. Исключением стал только прием 32 или 64 потоков от клиента, но даже в этом случае побить результаты 802.11ax новомодному Wi-Fi 7 не удалось.
⇡#Результаты тестирования: файловый сервер
Для тестирования файловых серверов мы подключили к маршрутизатору NVMe-накопитель Corsair MP600 через адаптер на чипе JMicron JMS583 с поддержкой USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1). Измерение скорости передачи данных по протоколу SMB выполнено с помощью утилиты fio на системе Ubuntu 25.04.
Порт USB 3.2 Gen 1 у Netcraze Ultra рассчитан на скорость вплоть до 5 Гбит/с, а актуальная версия прошивки поддерживает протокол UAS (USB Attached SCSI) для доступа к внешним накопителям — пока в качестве экспериментальной функции, которую нужно включить через командную строку (и это неспроста, судя по сообщениям об ошибках в системном журнале). Кроме того, действует кеширование данных в оперативной памяти как на запись, так и на чтение.
В других обзорах коллеги продемонстрировали, что Netcraze Ultra способен выдать с сетевой «шары» вплоть до 1 Гбайт/с за счет кеширования, но только при удачном выборе накопителя. Хотя считается, что контроллеры JMicron дружат с embedded-системами, мы не добились лучших результатов, чем 350 Мбайт/с в тесте линейного чтения с SMB-сервера и 400 Мбайт/с линейной записи. Любопытно, что скорость оказалась выше при использовании файловой системы NTFS, чем в случае с EXT4. Графики fio не выявили и временной динамики, которая могла бы указывать на работу кеширования (за исключением, пожалуй, произвольного чтения с очередью команд 4 или 32).
Для очистки совести мы подключили тот же накопитель к компьютеру с десктопным Linux и увидели скорость линейного доступа около 1 Гбайт/с. В то же время одноплатный компьютер Banana Pi BPI-R4 на платформе MediaTek Filogic 880 под управлением чистой OpenWrt (а NDMS основана на OpenWrt) уперся в числа меньше 300 Мбайт/с при прямом чтении и записи с накопителя (без SMB). Похоже, мы столкнулись с точечным конфликтом USB-адаптера и SoC компании MediaTek, от чего не застрахованы и потенциальные владельцы Netcraze Ultra.
Из других протоколов обмена файлами, помимо SMB, NDMS поддерживает (S)FTP, AFP для совместимости со старыми macOS, а также WebDAV. По нашим замерам, WebDAV работает с примерно такой же скоростью, как SMB, и способен многое выиграть от смены USB-накопителя на более подходящую модель.
⇡#Выводы
Поддержка Wi-Fi 7 — это визитная карточка Netcraze Ultra, но в действительности лишь дань прогрессу. Вне диапазона 6 ГГц новый стандарт ничем не лучше народного Wi-Fi 6, а функция MLO оказалось бесполезной, когда объединяются точки доступа 2,4 и 5 ГГц. Добавьте к этому фрагментацию функций, региональные ограничения и сырое ПО клиентских адаптеров (в этом отношении все так же плохо, как год тому назад).
Впрочем, пусть от Wi-Fi 7 сейчас немного пользы, у Netcraze Ultra есть масса более важных достоинств, начиная с мультигигабитных «медных» портов — сразу и 2.5, и 10GbE. Радиочасть обеспечивает честную скорость вплоть до 2 Гбит/с одиночным клиентам, а формула MIMO 4×4:4 позволяет сформировать мощный бэкхол меш-сети. Производительности SoC за глаза хватит для обслуживания туннелей и базовых функций сервера, так что это хорошее решение и для малого бизнеса. Наконец, в очередной раз похвалим операционную систему с ее частыми обновлениями, богатством функций и поддержкой репозитория Entware для установки пакетов OpenWrt.
