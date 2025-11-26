Обзор маршрутизатора Netcraze Ultra (NC-1812): новое имя, новый Wi-Fi

Реклама | ООО «Неткрейз» ИНН 7728374879 erid: F7NfYUJCUneTTx4SQMxk

Техника потребительского уровня с поддержкой Wi-Fi 7 появилась еще в 2023 году, но так и осталась либо игрушкой для богатых гиков, либо сырьем для экспериментов (а часто и тем и другим вместе). Что и говорить, даже сам стандарт IEEE 802.11be не ранее, чем этим летом принял свою финальную форму. Сразу снимем груз с совести: в новой «Ультре» (NC-1812) есть Wi-Fi 7, но не тот, о котором вы подумали, — без поддержки полосы пропускания 320 МГц в диапазоне 6 ГГц. Но, кажется, это хороший знак, ведь пока нет решений такого класса, нет и массового спроса. Netcraze же — новое имя устройств Keenetic на российском рынке. Имя броское, запомнить просто.

В основе Netcraze Ultra лежит платформа Filogic 860 от MediaTek. Это второй по старшинству представитель серии после Filogic 880. SoC маршрутизатора содержит три ядра ARM Cortex-A73 со штатной тактовой частотой 1,8 ГГц и примечательна тем, что в нее интегрированы четыре гигабитных PHY и еще один стандарта 2.5GbE, а значит для реализации соответствующих интерфейсов не требуется дополнительная дискретная логика. Единственный канал USXGMII тут занят PHY-чипом Realtek RTL8261BE (10GbE). Также отметим врожденную поддержку USB 3.2 Gen 1 (т.е. USB 3.0 со скоростью 5 Гбит/с), а вот за порт USB 2.0 отвечает дискретный концентратор. Само собой, на схеме SoC фигурируют блоки, обслуживающие в железе такие задачи, как криптография, инкапсуляция, NAT и QoS.

Маршрутизатор имеет 1 Гбайт оперативной памяти типа DDR4 и флешку объемом 256 Мбайт, которая вмещает две копии прошивки — действующую и резервную.

Беспроводная часть платформы связана с SoC двумя линиями PCI Express 3.0 и представляет собой трио чипов: управляющий MT7992AV и две baseband-микросхемы — MT7975N для диапазона 2,4 ГГц и MT7977BN для 5 ГГц. В обоих диапазонах Netcraze Ultra имеет формулу MIMO 4×4:4, что при использовании модуляции 4096-QAM и пропускной полосы 40 и 160 МГЦ означает максимальную канальную скорость 1 376 и 5 765 Мбит/с соответственно, а в сумме — 7 141 Мбит/с. Отсюда маркетинговый класс BE7200.

Пусть Netcraze Ultra не работает в диапазоне 6 ГГц и, следовательно, лишен полосы пропускания 320 МГц, здесь реализовано другое новшество Wi-Fi 7 — возможность одновременной передачи данных через два радиоканала между точкой доступа и клиентом (MLO). Разумеется, мы проверим в деле, насколько полезно комбинировать большую пропускную способность радио 5 ГГц с узким и типично зашумленным каналом 2,4 ГГц. Но BE7200 — это в любом случае про целую сеть, а не отдельного клиента. Четыре пространственных потока одновременно, с MLO или нет, может освоить только другой маршрутизатор в составе mesh-сети, если владелец решит использовать беспроводную опорную сеть (бэкхол), а не медное подключение 10GbE.

Netcraze Ultra (NC-1812) Основные характеристики SoC MediaTek Filogic 860 (MT8988D): 2 × Arm Corex-A73@1,8 ГГц Оперативная память 1 Гбайт DDR4 Накопитель 256 Мбайт Внешние разъемы 1 × RJ45 (10GbE); 1 × RJ45 (2.5GbE); 4 × RJ45 (1GbE); 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-A; 1 × USB 2.0 Type-A Wi-Fi Контроллер и PHY MediaTek MT7976DAN Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be Частотный диапазон 2,5/5 ГГц Макс. полоса пропускания 2,4 ГГц: 40 МГц; 5 ГГц: 160 МГц Антенны Внешние, несъемные: 4 × 2,4 ГГц; 4 × 5 ГГц; Внутренние: 1 × DFS; 1 × MRC MIMO 2 ГГц: 4×4:4; 5 ГГц: 4×4:4 Макс. канальная скорость 2 ГГц: 1 376 Мбит/с; 5 ГГц: 5 765 Мбит/с Прочее Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 217 × 159 × 45 (корпус); 246 × 178 × 188 (с поднятыми антеннами) Масса, г 735 Питание бочковой разъем: 12 В/2,5 А Цена, руб. 19 990 руб. (netcraze.ru)

Герой обзора продается в официальном интернет-магазине Netcraze за сумму 19 990 руб., которая уже заставит задуматься большинство покупателей SOHO-маршрутизатора. А вы еще спрашиваете: «Где 320 МГц?». На устройство распространяется четырехлетняя гарантия производителя и по традиции долгосрочная поддержка обновления прошивок.

На вид Netcraze Ultra легко перепутать с моделью Keenetic Giga KN-1012, которую мы рассматривали в начале года. Новинку выдает только сменившийся логотип вендора. Верхняя часть корпуса имеет обильную перфорацию для пассивного охлаждения внутренностей устройства. Назначение большой кнопки со значком беспроводной сети выбирает пользователь: по умолчанию она активирует WPS, но может выполнять и другие функции — вплоть до трех сразу в зависимости от длительности нажатия.

В отличие от Keenetic Giga, новый флагман не имеет порта SFP+, его заменил «медный» порт 10GbE (оранжевого цвета). Это к лучшему, ведь мультигигабитные трансиверы под витую пару — дорогое удовольствие, а «оптика» или DAC в домашней сети нужны немногим. Из остальных портов синий поддерживает 2.5GbE, а четыре серых — по гигабиту. Примечательно, что любой из портов можно использовать для WAN-соединения. Реализована и попарная агрегация гигабитных портов. Каждый порт имеет собственные индикаторы состояния.

Антенны у «Ультры» несъемные, они поворачиваются на угол до 180° и отклоняются от корпуса на 90°. Каждая из антенн — это на самом деле две в общем корпусе, что и дает формулу MIMO 4×4:4.

Большая часть нижней панели также пронизана вентиляционными отверстиями. Устройство стоит на цепких силиконовых ножках, но допускает и настенный монтаж, причем в любом положении: антеннами вверх или вниз.

На левом боку корпуса находятся два порта USB версий 2.0 и 3.2 Gen 1 (USB 3.0), а соседние кнопки размонтируют подключенные устройства (но их функции также можно переопределить в настройках ОС).

К маршрутизатору прилагается крупный блок питания мощностью 36 Вт с бочковым штекером и плоский патч-корд Cat6 длиной 1,5 м.

Печатная плата Netcraze Ultra с двух сторон накрыта большими теплорассеивателями. На открытых участках текстолита бросаются в глаза два разъема U.FL, к которым не подключены пигтейлы внешних антенн. Но если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что от этих разъемов отходят интегрированные антенны в виде дорожек PCB. Одна из них принадлежит baseband-чипу MT7975N и обслуживает функцию DFS (обнаружения радаров) в диапазоне 5 ГГц без прерывания работы основного передатчика. Впрочем, по российскому законодательству DFS не требуется, и в местной версии Netcraze Ultra эта функция отключена. Вторая внутренняя антенна привязана к чипу MT7977BN для реализации одной из «фишек» платформы MediaTek Filogic под названием MRC (Multiple Receive Combining) и работает на прием. Получается, что в сумме у новинки целых десять антенн.

Внешние антенны диапазона 2,4 ГГц подключены напрямую к MT7975N, а сигнал 5 ГГц пропущен через чипы eFEM, что должно положительно отразиться на соотношении «сигнал—шум». Что касается проводной сети, то все порты RJ45 защищены гальванической развязкой на основе трансформаторов.

Какой бы замечательной ни была аппаратная начинка маршрутизатора, не меньшее, а, пожалуй, и большее значение имеет софт. Читатели уже хорошо знакомы с фирменной операционной системой KeeneticOS, а кто-то помнит, что раньше она называлась NDMS. Российским версиям маршрутизаторов вернули старое имя ОС. После авторизации в веб-интерфейсе пользователя встречает экран мониторинга, заполненный плитками-виджетами. Здесь же можно выполнять быстрые манипуляции с устройством (например, включить или выключить точку доступа).

Как мы уже заметили, любой из портов Netcraze Ultra способен взять на себя функцию WAN. Программно подключение к интернет-провайдеру может быть реализовано и с помощью простого IP, и через туннели PPPoE, PPTP или L2TP, поверх основного соединения пользователь при необходимости бросит и собственные туннели, в том числе с политиками выборочной маршрутизации (теперь и на основе доменов, начиная с пятой версии ОС). Среди протоколов VPN поддерживаются основные корпоративные стандарты (L2TP/IPSec, IKEv2/IPSec, SSTP) и не нуждающиеся в представлении решения потребительского класса. У многих VPN-серверов в прошивке есть соответствующий клиент для удаленного доступа к маршрутизатору и сети за NAT'ом. Идеально, если при этом есть белый IP-адрес, но в противном случае можно воспользоваться бесплатной для владельцев техники Netcraze службой DDNS под названием CrazeDNS (без которой в любом случае не обойтись для выпуска сертификата к серверу IKEv2/IPSec и настройки файлового сервера WebDAV). Отметим, что процедура регистрации личного домена очень проста и проходит непосредственно в веб-интерфейсе маршрутизатора.

Что касается беспроводной сети, то режим 802.11be активен по умолчанию, но при необходимости (которая, как мы увидим впоследствии, совершенно не исключена) точки доступа можно «откатить» к предыдущим версиям Wi-Fi. Другим подспорьем в наладке сети является открытый выбор региона — перечень доступных каналов устанавливается автоматически в зависимости от страны, а вот мощность передатчика ограничена величинами, допустимыми в России. Функция MLO активируется в пару нажатий, лишь бы у радио 2,4 и 5 ГГц был одинаковый SSID и настройки безопасности. Клиентам, которые не умеют в MLO, но склонны выбирать не тот диапазон, какой надо, поможет Band Steering. Из Netcraze Ultra можно сделать и контроллер, и сателлит mesh-сети с проводным или радиобэкхолом.

Важнейшим (а для многих пользователей первоочередным) достоинством NDMS является возможность установки opkg-пакетов OpenWrt из репозитория Entware. Для этого понадобится внешний накопитель и, само собой, с операционной системой совместимо далеко не все свободное ПО (в частности, исключены сторонние модули ядра, только userspace-программы). Как бы то ни было, возможности устройства расширяются многократно. Наконец, поддерживается свой объектно-образный язык текстовых команд: посылать их можно и через веб-интерфейс, и через подключение по ssh либо telnet.

⇡#Результаты тестирования: проводная сеть

Для тестов использовался компьютер с процессором Ryzen 9 9950X3D и двухпортовой сетевой картой Intel X550-T2. Каждый порт сетевой карты проброшен через PCI Passthrough к собственной виртуальной машине в Proxmox VE 8. Системой на стороне WAN является Ubuntu 24.04 с VPN-сервером ACCEL-PPP, поддержка IPSec реализована с помощью strongSwan. На стороне LAN — Ubuntu 25.04. Каждой ВМ выделено 8 vCPU и 8 Гбайт RAM. Измерение пропускной способности выполнено утилитой iPerf3. Для WAN-подключения на маршрутизаторе был выбран порт 2.5GbE, для LAN-подключения — порт 10GbE.

В режиме простого NAT без туннелей Netcraze Ultra целиком исчерпывает пропускную способность порта 2.5GbE, а нешифрованные туннели PPPoE, PPTP и L2TP ограничивают производительность только в дуплексе. Существенно меньшую скорость маршрутизатор показал при использовании зашифрованных туннелей, особенно PPTP с MPPE128. Заметно лучших результатов добился клиент IKEv2/IPSec, который позволяет рассчитывать на полгигабита в дуплексе и вплоть до 740 Мбит/с на прием. Схожие числа мы получили и в тестах востребованных потребительских протоколов, а также приложении VPN-сервера L2TP/IPSec.

Пропускная способность: NAT и туннели, Мбит/с WAN → LAN × 1 WAN → LAN × 8 LAN → WAN × 1 LAN → WAN × 8 WAN → LAN/LAN → WAN × 1 WAN → LAN/LAN → WAN × 8 Только NAT 2 427 2 356 2 354 2 354 2 314/2 344 2 256/2 320 Клиент PPPoE 2 353 2 333 2 331 2 330 1 936/2 319 2 163/2 306 Клиент PPTP 2 287 2 276 2 279 2 259 2 258/577 2 270/375 Клиент PPTP (MPPE128) 440 446 397 377 48/385 221/331 Клиент L2TP 2 284 2125 2 281 2 282 1 284/1 268 717/2 223 Клиент L2TP/IPsec (AES-256, SHA-256) 565 571 485 496 148/529 367/394 Клиент IKEv2/IPsec (AES-256, SHA-256) 740 696 675 639 444/537 586/468 Сервер L2TP/IPsec (AES-128, SHA-96) 606 607 582 565 406/464 345/457

Что касается работы Netcraze Ultra в качестве коммутатора, то у нас не было возможности занять все порты отдельными клиентами и устроить стресс-тест, но и на практике редкие владельцы новинки смогут создать ситуацию, которая насытит порт 10GbE.

Тестирование беспроводной сети выполнено на той же платформе, только под управлением Windows 11 24H2. В качестве беспроводного NIC использовался Qualcomm NCM865 с антеннами Taoglas GW.52.A153. Проводное соединение тестового стенда с маршрутизатором выполнено через порт 10GbE. Тестовый стенд находился в прямой видимости на расстоянии 2 м от подопытного устройства. Мощность передатчиков — максимальная, стандарт безопасности Wi-Fi — WPA3.

Для точки доступа 5 ГГц из каналов от 32-го до 64-го был выбран 52-й как самый чистый от соседских сетей. Каналы 132 и выше не рассматривались, т.к. они не позволяют сформировать единую полосу пропускания 160 МГц в российском диапазоне. Большинство владельцев Netcraze Ultra будут подключаться к точке доступа по стандарту Wi-Fi 6. В таком режиме пропускная способность достигает внушительных 2 Гбит/с на короткой дистанции. Налицо явный перевес в направлении от клиента к маршрутизатору, но тут многое зависит от конкретного беспроводного адаптера. Снижение мощности передатчика в данном случае не дало положительных результатов.

Что касается Wi-Fi 7, то подружить домашнее оборудование с этим стандартом оказалось ненамного проще, чем год назад. Даже Qualcomm NCM865, самый всеядный и полнофункциональный (а значит и самый дорогостоящий) из потребительских NIC с поддержкой Wi-Fi 7, под управлением драйвера последней версии 3.1.0.1486 поначалу отказался выбрать режим 802.11be. При этом be можно форсировать через окно свойств драйвера в «диспетчере устройств», но возникает другая проблема: в таком случае пропускная полоса сжимается до 40 МГц.

Помогла только смена кода страны точки доступа с России на США, хотя нет никакой уверенности, что дело именно в региональных ограничениях драйвера: следующие попытки установить соединение все равно периодически откатывались до стандарта 802.11ax. Из-за того, что процесс согласования версии Wi-Fi совершенно непрозрачен для рядового пользователя, наладка деградирует до слепой манипуляции всеми доступными переменными (упомянутый код страны, номер канала, версия драйвера NIC и т.д.) в надежде, что что-то сработает.

Когда согласовать режим 802.11be между Netcraze Ultra и NCM865 все-таки удалось, окно настроек Wi-Fi в Windows отчиталось о повышенной канальной скорости за счет модуляции 4096-QAM, однако скорость передачи данных от точки доступа к клиенту практически не изменилась по сравнению с результатами в ax-режиме. Так и должно быть, ведь модуляцию 4096-QAM трудно поймать даже на коротком расстоянии между устройствами, а иных преимуществ в диапазоне 5 ГГц у Wi-Fi 7 нет. В обратном направлении (от клиента к точке доступа) скорость неожиданно снизилась, но объявить виновником именно маршрутизатор было бы преждевременно: судя по прошлому опыту работы с этим адаптером, программное обеспечение NCM865 — вовсе не эталон стабильности и быстродействия.

В диапазоне 2,4 ГГц Netcraze Ultra обеспечил скорость передачи данных вплоть до 300 Мбит/с при использовании хулиганской ширины канала 40 МГц. На практике лучше ограничиться каналом 20 МГц и отдать диапазон устройствам, которые не требуют большего. Стандарт Wi-Fi 7 распространяется на 2,4 ГГц, но здесь толку от него еще меньше, если судить по наблюдаемым потерям быстродействия.

Наконец, рассмотрим самое любопытное нововведение беспроводной части Netcraze Ultra — поддержку MLO, — которое могло бы возместить утрату скорости в be-режиме. Увы, большинство тестов либо не отреагировали на агрегацию диапазонов, либо показали очередное снижение битрейта. Исключением стал только прием 32 или 64 потоков от клиента, но даже в этом случае побить результаты 802.11ax новомодному Wi-Fi 7 не удалось.

Пропускная способность: Wi-Fi, Мбит/с Число потоков 1 2 4 8 16 32 64 IEEE 802.11be MLO 2,4 ГГц (HE40) + 5 ГГц (HE160) LAN → WLAN 1 345 1 413 1 407 1 391 1 313 1 345 1 377 WLAN → LAN 1 410 1 554 1 547 1 659 1 726 1 754 1 761 LAN → WLAN/WLAN → LAN 967/448 841/632 987/437 1377/197 1221/216 1222/177 1262/172 IEEE 802.11be 5 ГГц (HE160) LAN → WLAN 1 339 1 408 1 335 1 418 1 455 1 421 1 412 WLAN → LAN 1 646 1 723 1 785 1 768 1 734 1 607 1 606 LAN → WLAN/WLAN → LAN 943/585 787/821 890/697 872/773 1024/558 1028/513 829/636 IEEE 802.11ax 5 ГГц (HE160) LAN → WLAN 1 436 1 332 1 390 1 419 1 445 1 406 1 380 WLAN → LAN 1 814 1 871 1 941 2 009 2 016 2 015 2 033 LAN → WLAN/WLAN → LAN 828/824 883/764 882/786 800/803 910/669 922/673 714/1010 IEEE 802.11be 2,4 ГГц (HE40) LAN → WLAN 245 217 241 190 219 205 241 WLAN → LAN 256 248 271 227 193 261 284 LAN → WLAN/WLAN → LAN 75/250 126/169 124/166 138/116 192/96 170/110 138/114 IEEE 802.11ax 2,4 ГГц (HE40) LAN → WLAN 280 300 254 283 299 212 288 WLAN → LAN 295 286 282 284 276 281 281 LAN → WLAN/WLAN → LAN 97/227 84/202 119/208 131/189 158/140 140/144 122/144

⇡#Результаты тестирования: файловый сервер

Для тестирования файловых серверов мы подключили к маршрутизатору NVMe-накопитель Corsair MP600 через адаптер на чипе JMicron JMS583 с поддержкой USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1). Измерение скорости передачи данных по протоколу SMB выполнено с помощью утилиты fio на системе Ubuntu 25.04.

Порт USB 3.2 Gen 1 у Netcraze Ultra рассчитан на скорость вплоть до 5 Гбит/с, а актуальная версия прошивки поддерживает протокол UAS (USB Attached SCSI) для доступа к внешним накопителям — пока в качестве экспериментальной функции, которую нужно включить через командную строку (и это неспроста, судя по сообщениям об ошибках в системном журнале). Кроме того, действует кеширование данных в оперативной памяти как на запись, так и на чтение.

В других обзорах коллеги продемонстрировали, что Netcraze Ultra способен выдать с сетевой «шары» вплоть до 1 Гбайт/с за счет кеширования, но только при удачном выборе накопителя. Хотя считается, что контроллеры JMicron дружат с embedded-системами, мы не добились лучших результатов, чем 350 Мбайт/с в тесте линейного чтения с SMB-сервера и 400 Мбайт/с линейной записи. Любопытно, что скорость оказалась выше при использовании файловой системы NTFS, чем в случае с EXT4. Графики fio не выявили и временной динамики, которая могла бы указывать на работу кеширования (за исключением, пожалуй, произвольного чтения с очередью команд 4 или 32).

Для очистки совести мы подключили тот же накопитель к компьютеру с десктопным Linux и увидели скорость линейного доступа около 1 Гбайт/с. В то же время одноплатный компьютер Banana Pi BPI-R4 на платформе MediaTek Filogic 880 под управлением чистой OpenWrt (а NDMS основана на OpenWrt) уперся в числа меньше 300 Мбайт/с при прямом чтении и записи с накопителя (без SMB). Похоже, мы столкнулись с точечным конфликтом USB-адаптера и SoC компании MediaTek, от чего не застрахованы и потенциальные владельцы Netcraze Ultra.

Из других протоколов обмена файлами, помимо SMB, NDMS поддерживает (S)FTP, AFP для совместимости со старыми macOS, а также WebDAV. По нашим замерам, WebDAV работает с примерно такой же скоростью, как SMB, и способен многое выиграть от смены USB-накопителя на более подходящую модель.

Поддержка Wi-Fi 7 — это визитная карточка Netcraze Ultra, но в действительности лишь дань прогрессу. Вне диапазона 6 ГГц новый стандарт ничем не лучше народного Wi-Fi 6, а функция MLO оказалось бесполезной, когда объединяются точки доступа 2,4 и 5 ГГц. Добавьте к этому фрагментацию функций, региональные ограничения и сырое ПО клиентских адаптеров (в этом отношении все так же плохо, как год тому назад).

Впрочем, пусть от Wi-Fi 7 сейчас немного пользы, у Netcraze Ultra есть масса более важных достоинств, начиная с мультигигабитных «медных» портов — сразу и 2.5, и 10GbE. Радиочасть обеспечивает честную скорость вплоть до 2 Гбит/с одиночным клиентам, а формула MIMO 4×4:4 позволяет сформировать мощный бэкхол меш-сети. Производительности SoC за глаза хватит для обслуживания туннелей и базовых функций сервера, так что это хорошее решение и для малого бизнеса. Наконец, в очередной раз похвалим операционную систему с ее частыми обновлениями, богатством функций и поддержкой репозитория Entware для установки пакетов OpenWrt.