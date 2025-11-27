Сегодня 27 ноября 2025
Премьера финального сезона «Очень странных дел» сломала Netflix

Накануне платформа потокового видео Netflix примерно на час оказалась недоступной для части жителей США. Инцидент совпал с премьерой пятого, заключительного сезона сериала «Очень странные дела» (Stranger Things).

Источник изображения: netflix.com

Источник изображения: netflix.com

По данным сервиса Downdetector, единовременно фиксировались до 14 290 жалоб на перебои в работе Netflix; по состоянию на 20:45 26 ноября по времени Восточного побережья (27 ноября 04:45 мск) количество жалоб составляло менее 800.

«У некоторых абонентов возникли непродолжительные проблемы с трансляцией на телевизорах, но работа всех учётных записей была восстановлена в течение пяти минут», — сообщили в компании агентству Reuters. По собственным подсчётам Netflix, «Очень странные дела» занимают третье место по популярности среди всех англоязычных сериалов в мире.

Выход долгожданного пятого сезона был запланирован на 20:00 26 ноября по времени Восточного побережья (27 ноября 04:00 мск). Платформа и ранее сталкивалась с перебоями во время крупных мероприятий. Это, в частности, были боксёрский поединок Майка Тайсона (Mike Tyson) и Джейка Пола (Jake Paul), а также прямая трансляция реалити-шоу «Любовь слепа» (Love is Blind).

Теги: netflix, сериал, стриминг
