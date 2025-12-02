Сегодня 02 декабря 2025
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»

Как сообщает ИКИ РАН, в начале декабря 2025 года на юго-восточном крае Солнца появился огромный комплекс активных областей, получивший в каталоге номера 4294, 4296 и 4298. Несмотря на формальное разделение, физически это единая линейная структура с суммарной площадью, превысившей 2200 единиц (μHem). Но самое поразительное — эта группа не проявляет активности, что намекает на колоссальное накопление энергии внутри этой структуры Солнца. Вдруг рванёт?

Источник изображения: ИКИ РАН

Источник изображения: ИКИ РАН

Напомним, мощнейшую активность в этом столетии проявила группа пятен 486 (октябрь–ноябрь 2003 года), вызвавшая серию сверхмощных вспышек. Площадь этой группы составила 2600 единиц. Центральная часть текущего комплекса пятен — группа 4294 — имеет площадь 1450 единиц и уже сейчас занимает второе с 2015 года место среди обособленных активных областей, уступая лишь области 3664 (май 2024 года), которая спровоцировала сильнейшую за два десятилетия геомагнитную бурю. Тогда полярные сияния были видны даже в Ставропольском крае.

Примечательно, что нынешний комплекс пятен сформировался очень быстро: ещё в середине ноября 2025 года, когда Солнце было обращено этой стороной к Земле, на этом месте виднелись лишь слабые, едва различимые пятна. Основной рост произошёл за три недели, когда звезда отвернулась этой стороной от Земли. За всё время существования эта область не произвела ни одной значимой вспышки: ни на дальней стороне, ни после её выхода на видимую сторону.

Именно отсутствие активности больше всего настораживает учёных. Обычно вспышки — это естественный способ сброса избыточной энергии, которая накапливается именно в крупных и сложных активных областях. Простая линейная структура и огромные размеры текущего комплекса пятен должны способствовать формированию мощных устойчивых токовых систем в короне, то есть создавать идеальные условия для накопления энергии. Отсутствие вспышек может означать либо аномально низкую скорость высвобождения энергии либо, что для специалистов выглядит более вероятным, продолжение её интенсивного накопления.

Если энергия скрытно накапливается в районе этой группы пятен, то будущие вспышки смогут удивить своей мощностью — это могут быть события класса X10–X20 и выше, что способно сделать декабрь 2025 года одним из самых активных периодов за последние десятилетия.

Таким образом, солнечная физика столкнулась с редким «чёрным лебедем»: областью рекордных размеров при почти нулевой текущей активности. Прогноз на ближайшие 10–14 дней — пока комплекс будет пересекать видимый диск — фактически отсутствует. С равной вероятностью возможны два сценария: тихий и величественный проход гигантских пятен по диску звезды без значимых событий или серия экстремальных вспышек, способных вызвать сильнейшие геомагнитные бури на Земле.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: солнечная система, солнце
