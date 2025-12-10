Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK S14 (S14MM): OLED с HDR как новая норма

TECNO Mobile — компания родом из Китая, известная в первую очередь смартфонами и планшетными компьютерами под одноименной торговой маркой. Однако в каталоге этой фирмы есть еще и ноутбуки, которые с недавних пор стали доступны на российском рынке. Но MEGABOOK S14 — не просто один из них. Как утверждает производитель, перед нами самый легкий из всех 14-дюймовых лэптопов с OLED-экраном. Посмотрим, чем еще примечательна эта модель.

Герой обзора основан на платформе Intel Core Ultra первого поколения. Спецификации TECNO MEGABOOK S14 на официальном сайте не раскрывают всего списка доступных на выбор SoC, только старшую модель — Core Ultra 9 185H, однако мы заметили в продаже модификацию с Core Ultra 7 155H, а образец лэптопа, который нам предстоит испытать в бенчмарках, оборудован процессором Core Ultra 5 125H. Этот CPU содержит 4 высокопроизводительных ядра, 8 энергоэкономичных, а также 2 ядра низкой мощности. TDP чипа в данном случае не была увеличена относительно референсных 28 Вт, что вполне приемлемо для ультракомпактного ноутбука и даже приветствуется.

В качестве GPU используется интегрированная графика архитектуры Arc первого поколения с семью Xe-ядрами из возможных восьми.

Ноутбук укомплектован чипами оперативной памяти типа LPDDR5X с пропускной способностью 7 467 МТ/с и общим объемом вплоть до 32 Гбайт, хотя в тестовом образце TECNO MEGABOOK S14 памяти вдвое меньше. Объем предустановленного SSD достигает 2 Тбайт. У нас — 512 Гбайт, но такая модификация не продается в России.

Среди прочих компонентов системы обратим внимание на адаптер беспроводной сети с поддержкой Wi-Fi 6E на чипе MediaTek MT7922.

Производитель TECNO Модель TECNO MEGABOOK S14 (S14MM) Дисплей 14", 2880 × 1800, OLED CPU Intel Core Ultra 5 125H: 4/8 ядра/потоков (1,2–4,5 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (0,7–3,6 ГГц) + 2/2 ядра/потока (0,7–2,5 ГГц); Intel Core Ultra 7 155H: 6/12 ядрер/потоков (1,4–4,8 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (0,9–3,8 ГГц) + 2/2 ядра/потока (0,7–2,5 ГГц); Intel Core Ultra 9 185H: 6/12 ядер/потоков (2,3–5,1 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (1,8–3,8 ГГц) + 2/2 ядра/потока (1,0–2,5 ГГц) Оперативная память LPDDR5X SDRAM (7467 МТ/с, 4 × 32 бит) 16/32 Гбайт GPU Intel Arc Graphics, 7 Xe-ядер (системная память); Intel Arc Graphics, 8 Xe-ядер (системная память) Накопитель NVMe (PCIe 4.0 x4) 1024/2048 Гбайт Внешние разъемы ввода-вывода 2 × USB4; 1 × USB 2.0 Type-C Сеть IEEE 802.11ax (EH160); Bluetooth 5.4 Емкость аккумулятора, Вт⋅ч 50 Масса, кг 0,9 Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 314 × 215 × 15 Розничная цена (Россия), руб. Core Ultra 5 125H, 16 Гбайт, 1 Тбайт: от 75 999 (dns-shop.ru); Core Ultra 7 155H, 16 Гбайт, 1 Тбайт: от 94 999 (dns-shop.ru); Core Ultra 9 185H, 32 Гбайт, 2 Тбайт: от 116 999 (dns-shop.ru)

В период работы над обзором минимальная стоимость новинки равнялась 75 999 руб. за конфигурацию с Core Ultra 5 125H, 16 Гбайт RAM и терабайтным SSD. Будем держать в уме эту небольшую сумму, комментируя результаты бенчмарков TECNO MEGABOOK S14. В свою очередь, старшая версия была доступна за 116 999 руб. Во всех случаях на лэптопе установлена копия Windows 11.

⇡#Внешний вид и эргономика

TECNO MEGABOOK S14 — и вправду чрезвычайно легкое устройство даже по сравнению с большинством других 14-дюймовых ноутбуков: без блока питания новинка весит всего 899 г. Панели корпуса изготовлены из магниевого сплава. Хотя с виду материал похож на анодированный алюминий, это всего лишь окраска цвета «космический серый» (есть и альтернативный светлый вариант, но его не поставляют в Россию). Полуматовая текстура краски хорошо скрывает отпечатки пальцев. Несмотря на малый вес, шасси ноутбука получилось жестким: топкейс трудно согнуть винтом и при этом ничто внутри не похрустывает и не поскрипывает.

Визитной карточкой новинки является OLED-экран с высоким разрешением — 2 880 × 1 800 — и частотой обновления 120 Гц. Панель — не сенсорная и имеет глянцевое покрытие с посредственными антибликовыми свойствами. Шарниры крышки настроены так, чтобы ее можно было поднять одной рукой, не придерживая топкейс.

Клавиши TECNO MEGABOOK S14 имеют плоские крышки и четыре ступени яркости подсветки. При этом нельзя не отметить, что равномерность подсветки оставляет желать много лучшего, в частности из-за разнобоя в кегле шрифта, которым набраны подписи клавиш. Механизмы имеют четкий момент срабатывания и не кажутся вязкими, однако клавиатура заметно вибрирует и барабанит при быстрой печати. Клавиша Fn здесь работает как переключатель, а не модификатор, и имеет собственный индикатор состояния — вот это очень удобно.

Кнопка включения расположена отдельно от основного блока клавиш, и в нее встроен сканер отпечатков пальцев. Других средств биометрической аутентификации в TECNO MEGABOOK S14 нет.

Тачпад покрыт стеклом, а его переключатели срабатывают с уверенным тихим щелчком. Несмотря на малую площадь панели, для ее стабилизации в тонкостенном корпусе конструкторы лэптопа решили добавить скрытую опору в центре. Как следствие, нажатие возможно только в левом нижнем или правом нижнем углу — пользователям, которые привыкли давить на тачпад вместо точечных прикосновений, придется к этому привыкнуть. Кроме того, внутренний разделитель не помог избавиться от «фантомного клика»: при легком ударе по нижним углам слышно, как панель бьется о переключатели.

У TECNO MEGABOOK S14 есть всего три разъема для подключения внешних устройств, и все они — USB Type-C. Два порта на левой стороне работают на скорости USB4 и могут использоваться для питания лэптопа. Порт справа ограничен скоростью USB 2.0 и для питания не годится.

Лэптоп заряжается от блока питания USB PD мощностью 65 Вт. Кабель питания — съемный, в настоящей тканевой оплетке.

⇡#Внутреннее устройство и возможности апгрейда

Корпус лэптопа опирается на высокие ножки, чтобы холодный воздух мог беспрепятственно проникать через решетку системы охлаждения. Нагретый воздух выходит наверх между клавиатурой и экраном.

Кристалл SoC охлаждается классической конструкцией из пластинчатого теплосъемника, единственной теплотрубки и радиатора, который продувает радиальный вентилятор. Единственным компонентом ноутбука, который пользователь способен заменить своими силами, является твердотельный накопитель.

Синтетические тесты Приложение Настройки 3DMark Time Spy CINEBENCH R23 Н/Д Geekbench 6.x CPU Benchmark; GPU Benchmark: Vulkan (Windows)/Metal (macOS) GFXBench 5.x Тест Aztec Ruins: Vulkan (Windows)/Metal (macOS) fio 3.x Последовательное чтение/запись, произвольное чтение/запись (небуферизированный ввод-вывод)

Для тестирования экрана используется колориметр X-Rite i1Display Pro Plus и приложение DisplayCAL 3.

Время автономной работы ноутбука измеряется при яркости дисплея 200 кд/м² в следующих сценариях использования:

поочередное открытие и закрытие веб-сайтов с интервалом 25 с в браузере Google Chrome или Safari (кеш браузера отключен, подключение по Wi-Fi);

непрерывное воспроизведение 4К-видео в формате HEVC.

Если ноутбук имеет несколько предустановленных режимов мощности CPU и GPU, тестирование производительности выполняется при максимальной мощности, измерение времени автономной работы — при минимальной.

Экран CPU Оперативная память GPU SSD Аккумуляторная батарея TECNO MEGABOOK S14 (S14MM) 14", 2880 × 1800, OLED Intel Core Ultra 5 125H 4/8 ядра/потоков (1,2–4,5 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (0,7–3,6 ГГц) + 2/2 ядра/потока (0,7–2,5 ГГц) LPDDR5X SDRAM (7467 МТ/с, 4 × 32 бит) 16 Гбайт Intel Arc Graphics (7 Xe-ядер) Системная RAM Phison ESR512GSCCS7 (PCIe 4.0 x4) 512 Гбайт 50 Вт⋅ч Acer Swift Go 14 (SFG14-63-R7T4) 14", 2880 × 1800, OLED AMD Ryzen 9 8945HS 8/16 ядер/потоков (4,0–5,2 ГГц) LPDDR5X SDRAM (6400 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт AMD Radeon 780M Системная RAM Hynix BC901 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 65 Вт⋅ч Apple MacBook Pro 14", Late 2023 (A2992) 14,2'', 3024 × 1964, IPS Mini LED Apple M3 Pro (11 ядер) 5 ядер/потоков (≤4,05 ГГц) + 6 ядра/потока (≤2,75 ГГц) LPDDR5 SDRAM, 6400 МТ/с, 18 Гбайт (192 бит) Apple G16S (14 ядер) Системная RAM Apple AP0512Z (Apple Fabric) 512 Гбайт 72,4 Вт⋅ч ASUS Zenbook S 14 (UX5406SA) 14'', 2880 × 1800, OLED Intel Core Ultra 7 258V 4/4 ядра/потока (2,2–4,8 ГГц) + 4/4 ядра/потока (2,2–3,7 ГГц) LPDDR5X SDRAM (8533 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт Intel Arc Graphics 140V Системная RAM WD PC SN560 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 72 Вт⋅ч HONOR MagicBook Art 14 2025 (MRB-7211T) 14,6", 3120 × 2080, OLED Intel Core Ultra 7 255H 6/6 ядер/потоков (2,0–5,1 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (1,5–4,4 ГГц) + 2/2 ядра/потока (0,7–2,5 ГГц) LPDDR5X SDRAM (8400 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт Intel Arc Graphics 140T Системная RAM YMTC PC411 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 60 Вт⋅ч HONOR MagicBook Pro 14 (FMB-P) 14,6'', 3120 × 2080, OLED Intel Core Ultra 9 285H 6/6 ядер/потоков (2,9–5,4 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (2,7–4,5 ГГц) + 2/2 ядра/потока (1,0–2,5 ГГц) LPDDR5X SDRAM (8400 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт Intel Arc Graphics 140T Системная RAM YMTC PC411 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 92 Вт⋅ч HUAWEI MateBook 14 2024 (FLMH-W5611T) 14,2'', 2880 × 1920, OLED Intel Core Ultra 5 125H 4/8 ядра/потоков (1,2–4,5 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (0,7–3,6 ГГц) + 2/2 ядра/потока (0,7–2,5 ГГц) LPDDR5X SDRAM (6400 МТ/с, 4 × 32 бит) 16 Гбайт Intel Arc Graphics (7 Xe-ядер) Системная RAM WD PC SN740 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 70 Вт⋅ч HUAWEI MateBook E 2023 (DDR-W7651T) 12,6'', 2520 × 1600, OLED Intel Core i7-1260U 2/4 ядра/потока (1,8–4,8 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (1,3–3,6 ГГц) LPDDR5 SDRAM, 5200 МТ/с, 16 Гбайт (4 × 32 бит) Intel Iris Xe Graphics (96 EU) 1 Гбайт из системной памяти WD PC SN740 (PCIe 4.0 x4) 512 Гбайт 42 Вт⋅ч

Экран TECNO MEGABOOK S14 развивает яркость вплоть до 525 кд/м² в SDR-режиме, а в HDR — свыше 1 100 кд/м²! Любопытно, что производитель скромничает, приводя в спецификациях 440 кд/м² как показатель максимальной яркости. Учитывая бесконечную контрастность, свойственную OLED-панелям, расширенный цветовой охват и глубину цвета 10 бит на канал, можно говорить о том, что поддержка HDR здесь реализована полноценно, а не номинально.

Диапазон оттенков целиком покрывает пространство Display P3 и выходит за его пределы в синей и зеленой части спектра. На лэптопе не установлено ПО для управления цветовым охватом экрана, как и соответствующий ICC-профиль, поэтому контент, рассчитанный на стандарт sRGB, отображается с избыточной насыщенностью.

Экран TECNO MEGABOOK S14 хорошо откалиброван из коробки. Цветовая температура отклоняется от целевых 6 500 К лишь на отметке 5 % яркости.

За эталон передаточной функции, очевидно, взяли степенную функцию с показателем степени 2,2 вместо кривой sRGB, принятой в стандарте Display P3.

Баланс серого почти идеален на протяжении большей части шкалы яркости.

Результатом качественной настройки базовых параметров стала низкая величина средней ошибки цветопередачи.

Тактовые частоты, температура и уровень шума

Управляющая программа Tecno PC Manager содержит три режима мощности SoC в разделе «Батарея». Тем не менее мы решили проверить, как выбор режима влияет на рабочие параметры при питании от электросети. Оказалось, что в любом из режимов SoC может освоить вплоть до 23 Вт устойчивой мощности при изолированной нагрузке на ядра x86 и 27 Вт при одновременной нагрузке на интегрированный GPU. А вот тактовые частоты ядер x86 и iGPU парадоксально выше в режимах Balance и Power Saving, нежели в режиме Performance. Кроме того, в ситуации полного истощения АКБ, последующей зарядки и выхода из гибернации ноутбук отказывается дать процессору больше 15 Вт мощности и приходит в чувство только после принудительной перезагрузки. Надеемся, что производитель заметит и сможет устранить этот дефект.

Тактовые частоты Cinebench (макс. № потоков) LuxMark Cinebench (макс. № потоков) + LuxMark Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. TECNO MEGABOOK S14 (S14MM) — Intel Core Ultra 5 125H / Intel Arc Graphics (7 Xe-ядер) — Performance 1138 (LP-E-Core)/1887 (E-Core)/1987 (P-Core) 1696 (LP-E-Core)/2195 (E-Core)/2619 (P-Core) 1381 1600 678 (LP-E-Core)/980 (E-Core)/1259 (P-Core) 2095 (LP-E-Core)/2294 (E-Core)/2968 (P-Core) 1542 2050 TECNO MEGABOOK S14 (S14MM) — Intel Core Ultra 5 125H / Intel Arc Graphics (7 Xe-ядер) — Balance 1096 (LP-E-Core)/1963 (E-Core)/2029 (P-Core) 1098 (LP-E-Core)/2095 (E-Core)/2145 (P-Core) 1575 1850 653 (LP-E-Core)/1023 (E-Core)/1320 (P-Core) 1047 (LP-E-Core)/2356 (E-Core)/2793 (P-Core) 1585 2050 TECNO MEGABOOK S14 (S14MM) — Intel Core Ultra 5 125H / Intel Arc Graphics (7 Xe-ядер) — Power Saving 1094 (LP-E-Core)/2054 (E-Core)/1948 (P-Core) 1098 (LP-E-Core)/2793 (E-Core)/1995 (P-Core) 1745 1850 704 (LP-E-Core)/1210 (E-Core)/1320 (P-Core) 1746 (LP-E-Core)/2594 (E-Core)/1995 (P-Core) 1588 2050

Потребляемая мощность CPU и GPU Cinebench (макс. № потоков) LuxMark Cinebench (макс. № потоков) + LuxMark Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU (SoC в целом, если интегрированный), Вт Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU (если дискретный), Вт Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. TECNO MEGABOOK S14 (S14MM) — Intel Core Ultra 5 125H / Intel Arc Graphics (7 Xe-ядер) — Performance 23 26 22 23 27 36 Н/Д Н/Д TECNO MEGABOOK S14 (S14MM) — Intel Core Ultra 5 125H / Intel Arc Graphics (7 Xe-ядер) — Balance 23 26 21 27 27 37 Н/Д Н/Д TECNO MEGABOOK S14 (S14MM) — Intel Core Ultra 5 125H / Intel Arc Graphics (7 Xe-ядер) — Power Saving 23 28 19 24 27 35 Н/Д Н/Д

Прим. Измерение выполняется после прогрева устройства и стабилизации всех параметров.

Температура кристалла в любых сценариях нагрузки не превышает 88 °C, что является отличным результатом даже с поправкой на низкую потребляемую мощность чипа.

Но при этом система охлаждения громко шумит под высокой нагрузкой. Из-за того, что вентилятор чередует периоды низкой и высокой скорости вращения, звуковое давление достигает 45,3 дБА на расстоянии 30 см от экрана. Рывки скорости возникают и при условном бездействии CPU, правда с меньшей амплитудой.

Температура рабочей поверхности лэптопа при затяжной нагрузке лежит в пределах 42 °C.

⇡#Синтетические тесты производительности

Конфигурация TECNO MEGABOOK S14, попавшая к нам на обзор, включает мобильный процессор среднего уровня, Intel Core Utlra 5 125H, который существенно ограничен в потребляемой мощности, поэтому к его результатам в бенчмарках нужно относиться снисходительно. Так, в многопоточном тесте Cinebench герой обзора оставил позади только машину на базе Core i7-1260U и уступил всем остальным 14-дюймовым ноутбукам, которые мы рассмотрели за последние два года.

А вот по результатам короткого бенчмарка Geekbench новинка ненамного отстает от других лэптопов на базе SoC средней категории.

Интегрированная графика Arc первого поколения с семью Xe-ядрами также обладает сравнительно низким быстродействием в задачах GP-GPU.

Как показывает 3DMark, то же относится к быстродействию iGPU в сложном игровом рендеринге.

А вот в щадящих бенчмарках GFXBench платформа TECNO MEGABOOK S14 порой не уступает более современным решениям Intel и превосходит «красный» чип Ryzen 9 8945HS.

⇡#Производительность в рабочих приложениях

В силу того, что рендеринг в Blender создает длительную нагрузку на все ядра CPU, процессор Core Ultra 5 125H с небольшим TDP отстает от SoC, которыми оборудовано большинство других участников тестирования.

Другое дело — рендеринг силами iGPU. Здесь встроенная графика Core Ultra 5 125H мало отличается от других интеловских моделей и превосходит Radeon 780M.

Несмотря на обнадеживающие результаты в некоторых предшествующих тестах, TECNO MEGABOOK S14 занял последнее место в первом же комплексном бенчмарке, Photoshop Lightroom. Но возможно, что причина не только и не столько в производительности SoC, сколько в твердотельном накопителе, а он здесь медленный.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM.

В большом Photoshop герой обзора также не может похвастаться высокой оценкой, но хотя бы приблизился к результатам другой машины на чипе Core Ultra 5 125H.

Как и следовало ожидать, продуктивная работа с 4К-футажами в Premiere Pro на данной конфигурации TECNO MEGABOOK S14 исключена.

В тестовом образце TECNO MEGABOOK S14 установлен накопитель Phison ESR512GSCCS7. Это OEM-модель объемом 512 Гбайт с четырьмя линиями PCI Express 4.0. Увы, единственной ситуацией, в которой этот SSD хотя бы с натяжкой удовлетворяет современным стандартам быстродействия, является произвольная запись блоков. По остальным метрикам скорости накопитель не идет ни в какое сравнение с другими распространенными OEM-продуктами. Кроме того, графики не отражают временную динамику пропускной способности: через несколько секунд линейной записи при очереди команд больше четырех результаты падают до нескольких десятков Мбайт/с. Вызванные таким поведением задержки чувствуются и при нормальной эксплуатации лэптопа, например во время копирования файлов и установки приложений.

⇡#Время автономной работы

Емкость аккумуляторной батареи 50 Вт⋅ч является низкой величиной для 14-дюймового лэптопа, но вместе с тем далекой от минимума среди подобных устройств. Поэтому короткое время автономной работы TECNO MEGABOOK S14 обескураживает: при яркости экрана 200 кд/м² ноутбук выдержал чуть больше 5 часов просмотра страниц в веб-браузере или 5 ч 40 мин воспроизведения видео.

По счастливому стечению обстоятельств нам довелось изучить новый лэптоп TECNO в его младшей конфигурации с процессором Core Ultra 5 125H, 16 Гбайт оперативной памяти и полутерабайтным SSD, а не старшую модель. Дело в том, что за сумму меньше 80 тыс. руб. TECNO MEGABOOK S14 предлагает OLED-экран высокого разрешения с частотой 120 Гц и полноценной реализацией HDR (пиковая яркость выше 1 000 кд/м²). Заводская калибровка панели — одна из лучших, которые мы видели в рабочих ноутбуках последних лет. Вдобавок к этому устройство весит меньше 900 г (без блока питания), но шасси из магниевого сплава не кажется хлипким, как часто бывает с ультралегкими лэптопами. Наконец, у TECNO MEGABOOK S14 неплохая механика клавиш с четырьмя ступенями подсветки символов. Если перечисленные качества — это все, что требуется от мобильного компьютера, герой обзора безусловно заслуживает внимания.

Однако новинка не лишена своих недостатков. Вне зависимости от конфигурации TECNO MEGABOOK S14 нужно быть готовым к тому, что разъемов USB здесь всего три штуки, среди них нет Type-A, а одним из быстрых портов USB4 придется пожертвовать для питания. Тачпад устроен таким образом, что нажатие на переключатели возможно только в углах. Наконец, ноутбук не слишком долго работает без подзарядки. Что касается быстродействия, то мы ничего не можем сказать о старших версиях TECNO MEGABOOK S14, но младшая явно рассчитана лишь на простую офисную работу, веб, да еще просмотр видео, и это нормально. А вот скорость накопителя объемом 512 Гбайт никуда не годится — надеемся, что SSD на 1 и 2 Тбайт в других конфигурациях TECNO MEGABOOK S14 получше.