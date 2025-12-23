ECOVACS представила в России флагманский робот-пылесос DEEBOT X11 с быстрой зарядкой и безмешковой станцией очистки

Компания ECOVACS представила в России флагманский робот-пылесос DEEBOT X11, который вобрал в себя целый ряд технологий для максимально автономной и тщательной уборки. Устройство получило усовершенствованную систему самоочистки, силу всасывания 19 500 Па, развитый ИИ-анализ помещений и станцию самоочистки OmniCyclone без пылесборного мешка. И, как вишенка на торте, — технологию сверхбыстрой зарядки PowerBoost, которая позволяет X11 убирать площади до 1000 м² без перерывов.

Одна из ключевых особенностей DEEBOT X11 — умная система подзарядки PowerBoost. Робот восстанавливает около 6 % заряда всего за три минуты, пока происходит очистка роликовой насадки для мытья пола. Таким образом, робот может убирать очень большие помещения без простоя на время подзарядки. Для пользователя это означает возможность убирать крупные квартиры, офисы и загородные дома практически за один подход — робот сам управляет ресурсами, чтобы выполнить весь объём работ за раз.

Для влажной уборки робот-пылесос DEEBOT X11 располагает роликовой шваброй OZMO ROLLER 2.0 с системой TruEdge 3.0. Нейлоновый валик во время работы сильно прижимается к полу и вращается со скоростью до 200 оборотов в минуту, что позволяет X11 эффективно бороться со стойкими загрязнениями. А для устранения пыли в углах, вдоль плинтуса и различных труднодоступных местах, с которыми большинство роботов-пылесосов традиционно справляется не слишком хорошо, имеется технология TruEdge 3.0, обеспечивающая уборку «от стены до стены».

В итоге пользователю не нужно «доубирать» за роботом — засохшие пятна от кофе, соуса или грязь, принесённая с обувью, а также пыль в углах и других местах удаляются без ручной протирки.

За сухую уборку отвечает система BLAST с воздушным потоком 18 л/с и силой всасывания 19 500 Па. Это один из самых мощных показателей на рынке бытовых роботов-пылесосов. Такой запас мощности позволяет X11 легко поднимать крупный мусор, собирать шерсть животных и мелкую пыль даже из глубоких слоёв ковров. Производитель утверждает: эффективность удаления мелкой пыли выросла на 140 %, а волос — на 262 %. Для пользователей с питомцами это заметно снижает необходимость в дополнительной ручной уборке.

DEEBOT X11 использует развёрнутую ИИ-аналитику для оценки степени загрязнения пола в режиме реального времени. Система AI Stain Detection 2.0 автоматически включает режим глубокой мойки на сложных участках, избавляя пользователя от необходимости вручную регулировать интенсивность уборки. А технология ZeroTangle 3.0 предотвращает перебои в работе из-за спутывания волос или шерсти домашних животных.

Ещё один шаг к полной автономности — голосовой ИИ-агент AGENT YIKO, основанный на LLM-модели. Он строит карту дома, оптимизирует маршруты, подсказывает варианты улучшения уборки и, в случае необходимости, объясняет голосом, как решить возникшую проблему. По сути, YIKO превращает робот-пылесос в самостоятельного «менеджера уборки», который адаптируется под привычки владельца.

Одной из важнейших особенностей робота-пылесоса DEEBOT X11 стала станция OmniCyclone, которая, в отличие от большинства других подобных устройств, обходится без мешка для сбора пыли. А это упрощает и удешевляет эксплуатацию. По расчётам ECOVACS, технология способна сэкономить до двух миллионов мешков за пять лет продаж устройства. Система двухступенчатой циклонной фильтрации PureCyclone 2.0 обеспечивает чистый воздух и мощное всасывание без потерь.

Станция также отвечает за очистку роликовой насадки. Она моет швабру горячей водой (75 °C) и переключает режимы мойки в зависимости от типа загрязнений. А после уборки сушит её горячим воздухом при 63 °C, обеспечивая гигиеничную чистоту и готовность к следующему циклу уборки. В итоге швабру не нужно очищать вручную и где-то сушить, а заодно можно быть спокойным, что она не станет источником неприятного запаха и бактерий.

Система TruePass Adaptive 4WD позволяет роботу самостоятельно преодолевать пороги до 2,4 см и сложные препятствия высотой до 4 см — это особенно важно для домов с разной высотой напольных покрытий.

Технология AIVI 3D 3.0 обеспечивает точное распознавание объектов и помогает роботу адаптировать маршрут под движущихся животных или людей, снижая вероятность столкновений и ошибок навигации.

Модель DEEBOT X11 доступна в нескольких конфигурациях, которые отличаются станцией самоочистки. Более продвинутая Deebot X11 OmniCyclone предлагает упомянутую станцию без мешков для пыли, тогда как версия X11 PRO OMNI полагается на традиционный подход с одноразовыми мешками для мусора.

ECOVACS DEEBOT X11 выглядит как попытка переосмыслить, каким должен быть робот-пылесос премиального уровня. Благодаря сверхбыстрой зарядке, системе очистки нового поколения, продвинутому ИИ и полностью «безрасходной» станции устройство ориентировано на тех, кто хочет получить действительно автономную уборку без контроля и подготовки пространства.