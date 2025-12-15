Team Vitality обыграла FaZe Clan и стала двукратным победителем Major-турниров по Counter-Strike за один год

Французская организация Team Vitality завершила 2025 год первой командой со времён Astralis, выигравшей подряд два Major-турнира по Counter-Strike. Эта победа стала знаковой для Vitality после не слишком впечатляющего осеннего сезона, в котором коллектив завоевал лишь один титул на ESL Pro League Season 22.

Vitality обыграла FaZe со счётом 3-1 в гранд-финале StarLadder Budapest Major. Осенний сезон можно назвать не слишком впечатляющим только потому, что весенний запомнился самым эффектным доминированием команды в Counter-Strike за всю историю — Vitality выиграла семь титулов, победила в 30 матчах и 37 сериях подряд.

FaZe стремительно начала игру на Nuke (6-13), но тактическое превосходство Vitality на Dust2 (13-3), Inferno (13-9) и Overpass (13-2) позволило французской команде одержать убедительную победу.

«Лучшей командой всех времён раньше была Astralis. Она выиграла десять [трофеев] и один Major-турнир в одном и том же году, — сказал капитан Vitality Дэн «Apex» Мадесклер (Dan Madesclaire) в послематчевом интервью. — Мы выиграли девять, зато два — на Major. Я не знаю, кто лучше, но в этом году мы добились чего-то невероятного, чего я не ожидал…».