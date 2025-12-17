Земля оказалась на пороге гибели космонавтики — её может похоронить всего одна мощная вспышка на Солнце

Тысячи спутников на низкой околоземной орбите, львиная доля из которых принадлежит компании SpaceX (Starlink), создали реальную угрозу для земной космонавтики. Это отчётливо показала солнечная активность в 2024 году, когда Starlink дважды надолго теряла контроль над спутниковой группировкой. С тех пор всё стало ещё хуже, и новая работа учёных показала, что суточная потеря контроля над спутниками может привести к катастрофе с вероятностью 30 %.

В новой работе авторы сравнили группировку Starlink с карточным домиком. По их расчётам, на июнь 2025 года близкие сближения (в пределах 1 км) между условно всеми спутниками на орбите происходят каждые 22 секунды. Если брать только спутники Starlink, то они сближаются друг с другом каждые 11 минут. Чтобы избежать опасного сближения, каждый спутник Starlink в среднем за год выполняет 41 манёвр уклонения. Подобная интенсивность манёвров и частота сближений делают систему полностью зависимой от постоянного контроля, точной навигации и связи.

Солнечные вспышки воздействуют на спутники двумя путями: во-первых, они нагревают атмосферу Земли, увеличивая аэродинамическое сопротивление и вызывая непредсказуемые изменения орбит, что требует дополнительных манёвров и расхода топлива. Так, в мае 2024 года более половины всех спутников на низкой орбите выполнили такие манёвры. Во-вторых, мощные геомагнитные бури могут вывести из строя системы навигации и связи, делая уклоняющие манёвры невозможными.

Авторы исследования ввели новую метрику — CRASH (Collision Realization and Significant Harm) Clock («часы реализации столкновения и значительного ущерба»), которая на июнь 2025 года составляет всего 2,8 дня: именно столько времени пройдёт до катастрофического столкновения спутников при потере возможности маневрировать (по сравнению с 121 днём в 2018 году). Потеря контроля даже на 24 часа даёт 30 % вероятности катастрофического столкновения, способного запустить синдром Кесслера — каскадную реакцию, при которой обломки от одного столкновения провоцируют новые, формируя облако мусора и делая орбиту непригодной для использования на десятилетия.

На полное засорение орбиты таким образом могут уйти годы, однако для запуска процесса разрушения «карточного домика» достаточно одной мощной вспышки на Солнце. В истории человечества такое событие уже происходило — оно известно как буря Каррингтона 1859 года, самая сильная за всю историю наблюдений. Подобная буря могла бы вывести систему управления спутниками из строя на трое суток и более. Этого оказалось бы достаточно, чтобы человечество на десятилетия лишилось доступа в космос.