Formula V Line FV-1000GM — это полностью модульный блок питания

FV-1000GM — это полностью модульный блок питания форм-фактора ATX, рассчитанный на номинальную мощность 1000 Вт. Сертификат 80 PLUS Gold гарантирует эффективность до 89 % при типичной нагрузке, что минимизирует тепловыделение.

Ключевой особенностью является нативный кабель 12V-2×6 (PCIe 5.1) с поддержкой до 600 Вт — прямой коннектор для топовых видеокарт NVIDIA RTX 4080/4090/5080/5090, без адаптеров и риска перегрева. Производитель подтверждает полное соответствие ATX 3.1, включая выдержку эксурсий мощности до 200% (до 2000 Вт на 100 мкс), что критично для стабильности в пиковых нагрузках, например, при рендеринге или 4K-гейминге с ray tracing.

Ключевые преимущества:

  • сертификат 80 PLUS Gold (реальный КПД 89–93 %);
  • полное соответствие ATX 3.1 и PCIe 5.1;
  • нативный кабель 12V-2×6 (600 Вт);
  • японские конденсаторы 105 °C (первичная и вторичная цепи) + твердотельные полимеры;
  • современная схемотехника: LLC-резонанс + синхронный выпрямитель + DC-DC преобразователи;
  • одна мощная линия +12 В на 83 А (996 Вт);
  • все защиты: OVP, UVP, OCP, OPP, SCP, OTP;
  • тихий 120-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике с полупассивным режимом (до 350–400 Вт — полная тишина);
  • гарантия производителя — 10 лет.

Блок уверенно держит 1000 Вт длительно, температуры и пульсации в пределах нормы. При нагрузке выше 500–600 Вт вентилятор работает постоянно на низких оборотах и остаётся практически неслышным.

Идеально подходит для:

  • Ryzen 9 9950X / Core Ultra 9 285K + RTX 5080/5090
  • мощных рабочих станций и рендер-нод
  • любого апгрейда, где нужен запас мощности и совместимость с новыми видеокартами

Если ищете надёжный, тихий и полностью актуальный киловаттник с десятилетней гарантией — Formula V-Line FV-1000GM сейчас один из самых выгодных вариантов на рынке. Берите, пока акция действует.

Цена FV-1000GM — 6600 руб.

Реклама | ИП Корьев М.В. ИНН 772027766689 erid: F7NfYUJCUneTTy5TbS6U

Источник:

Теги: formula v line, блок питания
