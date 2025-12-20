Sapphire выпустила белоснежную Pure X870A WIFI 7 — свою первую плату на чипсете AMD X870 для Ryzen 9000

Компания Sapphire выпустила свою первую материнскую плату на чипсете AMD X870 — Pure X870A WIFI 7. Она выполнена в бело-серебристой цветовой гамме для соответствия серии видеокарт Sapphire Radeon RX 9070 Pure и предназначена для полностью белых сборок.

Плата поддерживает процессоры Ryzen 7000, 8000 и 9000. В ней используется 19-фазная (схема 16+2+1) подсистема питания VRM. Для питания процессора предусмотрено наличие двух 8-контактных EPS-разъёмов. Заявлена поддержка до 256 Гбайт ОЗУ DDR5-8400 (в режиме разгона).

Sapphire Pure X870A WIFI 7 получила разъём PCIe 5.0 x16 для видеокарты. Второй разъём x16 работает в режиме PCIe 4.0 x4. Также у новинки имеется слот PCIe 3.0 x1. Для подсистемы хранения предусмотрено наличие трёх слотов M.2 (один PCIe 5.0 и два PCIe 4.0), а также четырёх портов SATA III.

На заднюю панель платы выведены порты HDMI и DisplayPort, один USB4 (Type-C, 40 Гбит/с с режимом DisplayPort и зарядкой мощностью до 15 Вт), четыре USB 3.2 Gen1 Type-A, два USB 2.0 и один USB 3.2 Gen2 Type-A. Для фронтальной панели предусмотрены USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с), два USB 3.2 Gen1 Type-A и ещё два USB 2.0.

Сетевые возможности платы обеспечиваются поддержкой 2,5-Гбит LAN, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. За звук в новинке отвечает 7.1-канальный кодек Realtek ALC897.

Стоимость платы не сообщается, как и информация о сроках её поступления в продажу.