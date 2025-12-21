Сегодня 21 декабря 2025
Asus анонсировала 120-мм вентилятор ProArt PF120 с высоким статическим давлением

Компания Asus официально представила 120-миллиметровый корпусный вентилятор ProArt PF120. По сравнению с нынешними лидерами сегмента вентиляторов со скоростью до 3000 оборотов в минуту новинка имеет немало преимуществ.

Источник изображений: Asus

Рама ProArt PF120 изготовлена из пластика, а лопасти выполнены из жидкокристаллического полимера. Зазор между лопастями и рамой всего 0,5 мм, за счёт чего воздушный поток формируется эффективнее, а турбулентность и шум сводятся к минимуму.

В конструкции ProArt PF120 используется трехфазный шестиполюсный мотор, обеспечивающий плавную, но мощную работу за счёт способности функционировать на более низкой частоте. Корпус подшипника выполнен из латуни, а сам подшипник гидродинамический. Всё это минимизирует шум и вибрацию, повышая эффективность охлаждения и снижая уровень шума. На пиковых оборотах воздушный поток достигает 104,8 CFM при уровне шума 39 дБ.

Ещё одна особенность заключается в поддержке технологии Daisy Chain, которая позволяет задействовать физические коннекторы для подключения нескольких вентиляторов друг к другу без необходимости использования лишних кабелей. Коннекторы одновременно удерживают вентиляторы вместе, а также обеспечивают питание и передачу управляющих сигналов.

ProArt PF120 имеет габариты 120 × 120 × 28 мм. Он будет доступен в чёрном и белом вариантах цветового исполнения. При покупке набора из трёх вентиляторов пользователь получит трёхступенчатый переключатель скорости в 1400, 2200 и 3000 оборотов в минуту для тихой работы, сбалансированной производительности или максимальной мощности. Розничная стоимость устройства ещё не была озвучена.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: asus, вентилятор
proart pf120, asus, вентилятор
© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Soft
Hard
