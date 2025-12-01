LG намекнула, какие новые Tandem WOLED-мониторы стоит ждать в 2026 году

Компания LG Display в коротком рекламном ролике намекнула, какие новые мониторы на базе её технологии Primary RGB Tandem WOLED стоит ожидать в будущем году. Весьма вероятно, что производитель расскажет о них более подробно на выставке CES 2026 в начале января.

Похоже, LG Display решила сократить схему названия своей технологии WOLED 4-го поколения с Primary RGB Tandem до просто Tandem WOLED.

Следует отметить, что у производителя также имеется технология Tandem OLED, которая используется, например, в автомобильной промышленности, и предлагает другую структуру панели. Технология Tandem WOLED в первую очередь будет использоваться в сегменте мониторов.

В видеоролике LG перечисляет преимущества новейшей технологии WOLED (больше яркость, больше чёткость, лучше передача цвета, более продолжительный срок службы). Особый же интерес представляет информация о нескольких новых панелях для будущих мониторов, которые компания пока официально не анонсировала.

Одной из них является 27-дюймовая панель с разрешением 1440p и частотой обновления 540 Гц, поддерживающая второй режим частоты 720 Гц при разрешении 720p. Такое сочетание характеристик уже встречается в моделях мониторов, представленных на рынке. Например, такой особенностью обладает монитор Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W.

LG также сообщает о новой 39-дюймовой сверхширокоформатной панели с разрешением 5K2K (5120 × 2160 пикселей). При такой диагонали и разрешении экран обеспечивает плотность пикселей на уровне 142 PPI, что, скорее, характерно для 31,5-дюймовых мониторов с разрешением 4K. Видео также намекает, что панель имеет изгиб, более плавный, чем использовавшийся в ранних 34-дюймовых и 39-дюймовых сверхширокоформатных WOLED-панелях, а также в 45-дюймовых моделях 5K2K WOLED.

Также упоминается 27-дюймовая 4K WOLED-панель, которая станет первой для LG Display в таком формате и будет напрямую конкурировать с 27-дюймовыми 4K QD-OLED-панелями Samsung Display.

Дополнительные характеристики новых 39-дюймового сверхширокоформатного и 27-дюймовых WOLED-панелей компания пока не сообщает. Однако учитывая заявленные характеристики панелей WOLED 4-го поколения с технологией Primary RGB Tandem, от новинок можно ожидать время отклика 0,02 мс (GtG), 99,5-процентный цветовой охват DCI-P3, сертификацию DisplayHDR 500 True Black и пиковую яркость 1500 кд/м2.