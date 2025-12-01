Сегодня 22 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... LG намекнула, какие новые Tandem WOLED-м...
реклама
Новости Hardware

LG намекнула, какие новые Tandem WOLED-мониторы стоит ждать в 2026 году

Компания LG Display в коротком рекламном ролике намекнула, какие новые мониторы на базе её технологии Primary RGB Tandem WOLED стоит ожидать в будущем году. Весьма вероятно, что производитель расскажет о них более подробно на выставке CES 2026 в начале января.

Источник изображений: LG Display

Источник изображений: LG Display

Похоже, LG Display решила сократить схему названия своей технологии WOLED 4-го поколения с Primary RGB Tandem до просто Tandem WOLED.

Следует отметить, что у производителя также имеется технология Tandem OLED, которая используется, например, в автомобильной промышленности, и предлагает другую структуру панели. Технология Tandem WOLED в первую очередь будет использоваться в сегменте мониторов.

В видеоролике LG перечисляет преимущества новейшей технологии WOLED (больше яркость, больше чёткость, лучше передача цвета, более продолжительный срок службы). Особый же интерес представляет информация о нескольких новых панелях для будущих мониторов, которые компания пока официально не анонсировала.

Одной из них является 27-дюймовая панель с разрешением 1440p и частотой обновления 540 Гц, поддерживающая второй режим частоты 720 Гц при разрешении 720p. Такое сочетание характеристик уже встречается в моделях мониторов, представленных на рынке. Например, такой особенностью обладает монитор Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W.

LG также сообщает о новой 39-дюймовой сверхширокоформатной панели с разрешением 5K2K (5120 × 2160 пикселей). При такой диагонали и разрешении экран обеспечивает плотность пикселей на уровне 142 PPI, что, скорее, характерно для 31,5-дюймовых мониторов с разрешением 4K. Видео также намекает, что панель имеет изгиб, более плавный, чем использовавшийся в ранних 34-дюймовых и 39-дюймовых сверхширокоформатных WOLED-панелях, а также в 45-дюймовых моделях 5K2K WOLED.

Также упоминается 27-дюймовая 4K WOLED-панель, которая станет первой для LG Display в таком формате и будет напрямую конкурировать с 27-дюймовыми 4K QD-OLED-панелями Samsung Display.

Дополнительные характеристики новых 39-дюймового сверхширокоформатного и 27-дюймовых WOLED-панелей компания пока не сообщает. Однако учитывая заявленные характеристики панелей WOLED 4-го поколения с технологией Primary RGB Tandem, от новинок можно ожидать время отклика 0,02 мс (GtG), 99,5-процентный цветовой охват DCI-P3, сертификацию DisplayHDR 500 True Black и пиковую яркость 1500 кд/м2.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus представила геймерские мониторы с панелями Tandem OLED и разгоном до 720 Гц
Huawei представила планшет MatePad Pro 12.2 (2025) с экраном Tandem OLED PaperMatte, защищающим зрение
LG Display запустила массовое производство двухслойных дисплеев Tandem OLED для ноутбуков
После скандала LG разрешила удалять Microsoft Copilot с умных телевизоров
Выбираем гаджеты в подарок к Новому году с партнёрами 3DNews
Телевизоры обвинили в тайной слежке за пользователями — Samsung, LG и другие ответят в суде
Теги: lg, woled, мониторы
lg, woled, мониторы
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.