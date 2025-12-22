«Гарфилд», «Флинтстоуны» и все-все-все: энтузиасты раскопали 144 утерянные игры середины 90-х для Sega Mega Drive

Доступный в середине 90-х онлайн-сервис Sega Channel для консоли Sega Mega Drive (Sega Genesis в США) опередил своё время и долго не просуществовал, но спустя 30 лет игроки вновь получили возможность прикоснуться к этой странице истории.

«Фонд истории видеоигр» (Video Game History Foundation) отчитался о восстановлении 144 считавшихся утерянными игр из Sega Channel (в том числе эксклюзивных) наряду с невыпущенным, но рабочим браузером Web Blaster для Sega Mega Drive.

Среди найденных эксклюзивов Sega Channel — игра The Flintstones по мотивам фильма «Флинтстоуны», набор потерянных уровней для Garfield: Caught in the Act, урезанная версия Super Street Fighter 2, VR-экшен Iron Hammer и многие другие.

Опубликованная «Фондом истории видеоигр» коллекция (доступна здесь) также включает без малого 100 разных цифровых версий системы Sega Channel, которые доставлялись потребителям с 1994 по середину 1997 года.

Что касается браузера, то он должен был передавать подписчикам Sega Channel по телевизионному кабелю сжатые статические веб-сайты. Web Blaster создавался для Sega Mega Drive компанией Foley Hi-Tech.

Скриншоты

К Sega Channel пользователи подключались через сервисы кабельного телевидения. Контент доставлялся подписчикам по коаксиальному кабелю. Ежемесячно на «Канале Sega» раздавали около 50 игр, состав которых менялся с каждым обновлением.

Sega Channel закрылся 31 июля 1998 года. Крах сервиса стал результатом слишком высокой цены подписки (около $33 с учётом инфляции) и использования уже устаревшей к тому времени консоли (Sega Saturn вышла в 1995-м).