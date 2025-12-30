Сегодня 30 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости интересности из мира хай-тек В России вышел беспроводной моющий пылес...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В России вышел беспроводной моющий пылесос ILIFE W90 Pro для удобной уборки любых полов

Компания ILIFE расширила линейку устройств для уборки, представив беспроводной моющий пылесос ILIFE W90 Pro. Новинка позиционируется как универсальное решение для современных квартир и домов, где важно быстро справляться как с сухим мусором, так и с влажными загрязнениями без использования нескольких устройств.

ILIFE W90 Pro объединяет функции сухой уборки, влажной протирки и полноценного мытья полов. Такой формат особенно удобен для регулярной уборки твёрдых покрытий — керамической или кварцвиниловой плитки, ламината, паркета и других видов деревянных полов. Пользователю не нужно сначала пылесосить, а затем доставать швабру: устройство собирает пыль, волосы и мусор, одновременно отмывая поверхность.

Ключевая особенность модели — система мытья швабры чистой водой Real-Time Fresh Water Cleaning. Для мытья полов используется только чистая вода, которая подаётся на валик в реальном времени. Это позволяет избежать распространённой проблемы, когда грязная вода размазывается по полу, а вместе с ней — загрязнения и бактерии: решение ILIFE делает уборку заметно более гигиеничной.

За удаление пыли и мусора как при сухой, так и при влажной уборке отвечает циклонная система с силой всасывания до 7000 Па. Такой показатель позволяет W90 Pro справляться не только с пылью и крошками, но и с более сложными задачами — следами обуви, пролитых напитков и влажных пятен. Пылесос одинаково уверенно работает с сухими и мокрыми загрязнениями, что делает его универсальным инструментом для уборки кухни, прихожей и жилых помещений.

Одно из практичных решений W90 Pro — функция самоочистки швабры. После завершения уборки достаточно нажать одну кнопку, и устройство автоматически промывает валик и внутренние каналы, удаляя грязь, волосы и остатки влаги. Это экономит время и избавляет от такой неприятной рутины, как необходимость ручного обслуживания.

Для дополнительной гигиены предусмотрены моющийся губчатый фильтр и промываемая щётка, которые быстро сохнут и помогают предотвратить появление запахов, плесени и бактерий. По заявлению производителя, система обеспечивает до 99,99 % удаления бактерий, что особенно актуально для семей с детьми и домашними животными.

ILIFE W90 Pro рассчитан на регулярное использование без лишней нагрузки на руки. Низкий центр тяжести, противоскользящая рукоятка и сбалансированная конструкция упрощают манёвры и позволяют убирать большие площади без усталости. Возможность ручного управления подачей воды помогает точно дозировать влагу и избегать луж на полу.

За автономность отвечает аккумуляторная батарея из шести ячеек, обеспечивающая до 30 минут непрерывной работы. Этого достаточно для полноценной уборки просторной квартиры без необходимости подзарядки. Зарядная станция сделана весьма компактной.

Новый пылесос ориентирован на пользователей, которым важны скорость и удобство повседневной уборки. Он подойдёт тем, кто хочет сократить количество бытовой техники, упростить уход за полами и при этом сохранить высокий уровень чистоты и гигиены.

Компания ILIFE работает на рынке с 2010 года и специализируется на решениях, которые делают уборку проще и технологичнее для миллионов пользователей по всему миру. ILIFE W90 Pro стал очередным шагом бренда в развитии многофункциональных устройств для дома.

ILIFE W90 Pro поступил в продажу в России по цене 11000 руб.

Реклама | ООО «НМС ХОЛДИНГ» ИНН 9703105042 erid: F7NfYUJCUneTUTPjcrBw

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выбираем в «Чёрную пятницу» гаджеты от партнёров 3DNews
Обзор робота-пылесоса ILIFE V2: фокус на сухой уборке
Выбираем подарки к 8-му марта вместе с партнёрами 3DNews
Tesla выпустила ракетку для пиклбола за $350
«Фирма Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок из-за подскочившего спроса
Cream Guitars представила гитару, цвет которой может меняться под музыку
Теги: ilife, пылесос, уборка
ilife, пылесос, уборка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.