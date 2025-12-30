В России вышел беспроводной моющий пылесос ILIFE W90 Pro для удобной уборки любых полов

Компания ILIFE расширила линейку устройств для уборки, представив беспроводной моющий пылесос ILIFE W90 Pro. Новинка позиционируется как универсальное решение для современных квартир и домов, где важно быстро справляться как с сухим мусором, так и с влажными загрязнениями без использования нескольких устройств.

ILIFE W90 Pro объединяет функции сухой уборки, влажной протирки и полноценного мытья полов. Такой формат особенно удобен для регулярной уборки твёрдых покрытий — керамической или кварцвиниловой плитки, ламината, паркета и других видов деревянных полов. Пользователю не нужно сначала пылесосить, а затем доставать швабру: устройство собирает пыль, волосы и мусор, одновременно отмывая поверхность.

Ключевая особенность модели — система мытья швабры чистой водой Real-Time Fresh Water Cleaning. Для мытья полов используется только чистая вода, которая подаётся на валик в реальном времени. Это позволяет избежать распространённой проблемы, когда грязная вода размазывается по полу, а вместе с ней — загрязнения и бактерии: решение ILIFE делает уборку заметно более гигиеничной.

За удаление пыли и мусора как при сухой, так и при влажной уборке отвечает циклонная система с силой всасывания до 7000 Па. Такой показатель позволяет W90 Pro справляться не только с пылью и крошками, но и с более сложными задачами — следами обуви, пролитых напитков и влажных пятен. Пылесос одинаково уверенно работает с сухими и мокрыми загрязнениями, что делает его универсальным инструментом для уборки кухни, прихожей и жилых помещений.

Одно из практичных решений W90 Pro — функция самоочистки швабры. После завершения уборки достаточно нажать одну кнопку, и устройство автоматически промывает валик и внутренние каналы, удаляя грязь, волосы и остатки влаги. Это экономит время и избавляет от такой неприятной рутины, как необходимость ручного обслуживания.

Для дополнительной гигиены предусмотрены моющийся губчатый фильтр и промываемая щётка, которые быстро сохнут и помогают предотвратить появление запахов, плесени и бактерий. По заявлению производителя, система обеспечивает до 99,99 % удаления бактерий, что особенно актуально для семей с детьми и домашними животными.

ILIFE W90 Pro рассчитан на регулярное использование без лишней нагрузки на руки. Низкий центр тяжести, противоскользящая рукоятка и сбалансированная конструкция упрощают манёвры и позволяют убирать большие площади без усталости. Возможность ручного управления подачей воды помогает точно дозировать влагу и избегать луж на полу.

За автономность отвечает аккумуляторная батарея из шести ячеек, обеспечивающая до 30 минут непрерывной работы. Этого достаточно для полноценной уборки просторной квартиры без необходимости подзарядки. Зарядная станция сделана весьма компактной.

Новый пылесос ориентирован на пользователей, которым важны скорость и удобство повседневной уборки. Он подойдёт тем, кто хочет сократить количество бытовой техники, упростить уход за полами и при этом сохранить высокий уровень чистоты и гигиены.

Компания ILIFE работает на рынке с 2010 года и специализируется на решениях, которые делают уборку проще и технологичнее для миллионов пользователей по всему миру. ILIFE W90 Pro стал очередным шагом бренда в развитии многофункциональных устройств для дома.

ILIFE W90 Pro поступил в продажу в России по цене 11000 руб.

