На этой неделе дебютирует Honor Win — флагманский смартфон с батареей на 10 000 мА·ч и подозрительно знакомым дизайном

Компания Honor представит 26 декабря новый смартфон Honor Win. Одной из главных его особенностей является массивная батарея на 10 000 мА·ч. Первое впечатление о новинке составил портал GSMArena. По его словам, несмотря на такую ёмкую батарею, устройство не кажется сильно тяжелее моделей с аккумуляторами на 6000 или 7000 мА·ч.

Согласно имеющейся информации, внутри Honor Win установлен аккумулятор типа Qinghai Lake с системой управления питанием Dujiangyan и чипом повышения мощности E2. В аккумуляторе используется запатентованная компанией Honor технология кремниево-углеродного анода, и она названа в честь крупнейшего солёного озера Китая.

В основе устройства используется флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, работающий в тандеме с 16 Гбайт ОЗУ LPDDR5X и постоянной памятью UFS 4.1. Honor заявляет, что в бенчмарке AnTuTu v10 смартфон набирает более 4,4 млн баллов. За обеспечение дополнительного охлаждения отвечает встроенный вентилятор Ultra Fan — ещё одна особенность устройства. Вентилятор гармонично интегрирован внутри островка основного набора камер смартфона.

Характеристики самих камер пока неизвестны. Однако, по данным GSMArena, устройство оснащено широкоугольным и сверхширокоугольным объективами и предлагает поддержку трёхкратного оптического зума с возможностью 6-кратного цифрового увеличения.

Honor также подтвердила наличие класса защиты IP69K у устройства, обеспечивающего превосходную пыле- и водостойкость, несмотря на наличие вентилятора. Кроме того, смартфона оснащён двумя динамиками.

Все подробности о Honor Win и его стоимость можно будет узнать 26 декабря.