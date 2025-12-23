LG Display готовит первую в мире OLED-панель с полосной RGB-структурой и 240 Гц — без засветов и окантовок

LG Display объявила о намерении продемонстрировать на выставке CES 2026 первую в мире 27-дюймовую OLED-панель с разрешением 4K для мониторов, которую отличает полосная структура RGB-субпикселей в сочетании с частотой обновления 240 Гц. Диоды на такой матрице располагаются в прямых линиях, что помогает даже на близком расстоянии уменьшать такие визуальные искажения как цветовые засветы и окантовка.

OLED-панели с полосной RGB-структурой существовали и раньше, но до настоящего момента они работали с частотой обновления 60 Гц, и использовать их в играх было некомфортно; в новом экране эту проблему, однако, удалось решить, и частота его обновления повысилась до 240 Гц. Поддерживается технология Dynamic Frequency & Resolution (DFR), которая позволяет переключаться между режимами UHD 240 Гц и FHD 480 Гц, если требуется повысить частоту обновления, а разрешением можно пожертвовать.

С высокой частотой обновления повышается качество динамической картинки в «стрелялках» от первого лица и других приложениях с быстрыми переходами между кадрами; заявлено об оптимизации для ОС, в том числе Windows, и движков отрисовки шрифтов — обеспечиваются высокая читаемость и высокая точность цветопередачи. О высокой детализации изображения свидетельствует плотность в 160 пикселей на дюйм. LG Display намеревается внедрить новую пиксельную структуру в передовые модели профессиональных и игровых мониторов.

Существующие OLED-панели для игровых мониторов высокого качества обычно имеют RGWB-структуру субпикселей, при которой к красному, зелёному и синему добавляется белый субпиксель; используются также треугольные RGB-схемы. При разработке новой схемы, оптимизированной для работы в мониторах, LG Display применила оригинальные решения, в том числе увеличила коэффициент апертуры, то есть долю площади пикселя, излучающей свет. В результате компания первой в мире добилась и полосной конфигурации, и высокой частоты обновления.