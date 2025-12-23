Samsung показала первый в мире монитор с частотой 1040 Гц, а также 6K-модель с 3D без очков

Компания Samsung анонсировала обновлённую линейку игровых мониторов Odyssey, ожидающихся в 2026 году. Её возглавляет модель Odyssey G9 — первый в мире монитор с поддержкой режима 6K 3D без необходимости использования специальных стереоскопических очков. Компания также представила новую модель монитора Odyssey G6 с поддержкой частоты обновления 1040 Гц (вы прочли правильно) и три модели Odyssey G8.

Ключевой особенностью 32-дюймовой модели Odyssey 3D (G90XH) является поддержка разрешения 6K (6144 × 3456 пикселей) и 3D-изображения без необходимости использования специальных стереоскопических очков. «Благодаря отслеживанию взгляда в реальном времени экран регулирует глубину и перспективу в зависимости от положения зрителя, создавая многослойное ощущение объёма для плавного и непрерывного игрового процесса», — говорится в пресс-релизе компании. В основе монитора используется IPS-матрица с поддержкой частоты обновления 165 Гц в режиме 6K и 330 Гц в режиме разрешения 3K. Время отклика дисплея составляет 1 мс (GtG).

Samsung отмечает, что поддержка стереоэффекта изображения будет добавлена в такие игры, как The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture и Stellar Blade. Она повысит качество отображения ландшафта, восприятие расстояния и разделение объектов по сравнению с обычными мониторами со стандартным «2D-геймплеем». В оснащение Odyssey 3D (G90XH) входят разъёмы HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

В обновлённую линейку мониторов Odyssey также входит модель Odyssey G8 (GH80HS), предлагающая те же характеристики, что и модель G90XH, но без эффекта стереоскопического изображения. Монитор получил поддержку технологий синхронизации изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium.

Новая 27-дюймовая модель Odyssey G6 (G60H) выделяется тем, что является первым игровым монитором с поддержкой частоты обновления 1040 Гц. Монитор поддерживает двойной режим разрешения и частоты обновления — 1040 Гц заявлены для разрешения HD. В режиме разрешения QHD (2560 × 1440 пикселей) монитор поддерживает частоту обновления 600 Гц.

В основе монитора используется IPS-матрица с поддержкой технологий синхронизации изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium. Также для него заявляется поддержка отображения контента в формате HDR10+. В оснащение новинки входят порты HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

Входящий в обновлённый модельный ряд 27-дюймовый монитор Odyssey G8 (G80HF) поддерживает двойной режим изображения: 5K при 180 Гц и QHD при 360 Гц. В основе монитора используется IPS-матрица с поддержкой технологий синхронизации изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium, а также HDR10+.

Для 32-дюймовой модели Odyssey G8 (G80SH) компания Samsung заявляет поддержку разрешения 4K (3840 × 2160 пикселей). В основе монитора используется QD-OLED-матрица с частотой обновления 240 Гц и типичной яркостью 300 кд/м². Монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500 и оснащён разъёмом DisplayPort 2.1 (UHBR20 с пропускной способностью 80 Гбит/с).

Обновлённую линейку мониторов Odyssey компания Samsung собирается показать на выставке CES 2026 в начале января.