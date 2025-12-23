Сегодня 23 декабря 2025
Монитор Asus ROG PG32UCDM3 Black Shield QD-OLED предложит поддержку DisplayHDR True Black 500 и DisplayPort 2.1

Компания Asus раньше времени «засветила» флагманский 32-дюймовый игровой монитор PG32UCDM3 QD-OLED с технологией BlackShield. Новинка станет наследником всё ещё актуальной 4K QD-OLED-модели PG32UCDM. Новый монитор предложит разрешение 4K и поддержку частоты обновления 240 Гц.

Источник изображений: VideoCardz / Asus

Источник изображений: VideoCardz / Asus

Основные изменения в новинке связаны с возможностями подключения и настройками HDR. Если актуальная модель PG32UCDM оснащена разъёмом DisplayPort 1.4 с компрессией DSC, то новая модель PG32UCDM3 предложит разъём DisplayPort 2.1a (UHBR20 с пропускной способностью 80 Гбит/с), а также HDMI 2.1 и USB-C с поддержкой зарядки мощностью до 90 Вт.

Asus также оснастила экран монитора специальной плёнкой BlackShield. Она в 2,5 раза повышает устойчивость к царапинам и увеличивает воспринимаемый уровень чёрного до 40 % в хорошо освещённых помещениях по сравнению с более ранними QD-OLED-панелями. Для монитора также заявлена сертификация VESA DisplayHDR True Black 500, что делает его первым игровым монитором ROG в этом ценовом сегменте. Следует отметить, что выпущенная ранее модель ROG PG32UCDMR уже предлагает разъём DisplayPort 2.1a UHBR20 (80 Гбит/с) и тот же формат (32 дюйма, 4K QD-OLED с частотой 240 Гц), а также оснащена датчиком приближения Neo Proximity Sensor в рамках системы защиты матрицы от выгорания Asus OLED Care Pro. Однако эта модель имеет сертификат VESA DisplayHDR True Black 400.

Помимо этого, ROG PG32UCDM3 QD-OLED предложит ряд фирменных ИИ-функций Asus, включая AI Visual, Dynamic Crosshair и Dynamic Shadow Boost. Компания также упоминает дополнительные функции центра управления DisplayWidget Center для монитора, такие как автоматические обновление ПО, а также поддержку импорта и экспорта настроек.

Вероятнее всего, ROG PG32UCDM3 QD-OLED будет официально представлен на выставке CES 2026 в начале января.

asus rog, qd-oled, игровой монитор
