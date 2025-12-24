Lenovo готовит ноутбуки ThinkPad и ThinkBook на процессорах Intel Panther Lake

Осталось чуть менее двух недель до анонса новой серии мобильных процессоров Intel Core Ultra 3. Вместе с ними разные производители ноутбуков представят свои новинки на базе новой платформы. Компания Lenovo не будет исключением. Она готовит к анонсу сразу несколько новых моделей ThinkPad и ThinkBook. Производитель также представит ряд устройств на базе процессоров AMD Ryzen.

Информацией о новых ноутбуках Lenovo поделился портал Windows Latest. Одной из новинок станет ThinkPad X9 15p Aura Edition. Ноутбук будет ориентирован на профессиональных пользователей, малый и средний бизнес, а также на создателей контента — с упором на более высокую производительность благодаря процессору Intel Core Ultra X9 Series 3 с TDP до 45 Вт и батарее ёмкостью 88 Вт·ч.

ThinkPad X9 15p Aura Edition предложит 15,3-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон 16:10, разрешением до 2,8K, пиковой яркостью 1000 кд/м² и частотой 120 Гц с поддержкой VRR. Для новинки заявлено до 64 Гбайт ОЗУ LPDDR5X-9600. В качестве графической подсистемы будут использоваться до 12 ядер Xe в составе процессоров Core Ultra 3.

Lenovo также переработала внутреннюю структуру ноутбуков, разместив компоненты по обеим сторонам материнской платы, чтобы освободить дополнительное пространство для охлаждения и повысить ремонтопригодность. Кроме того, ноутбуки получат увеличенный тачпад с тактильной отдачей.

Модели ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition и ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition описываются производителем как флагманские. В них также переработана внутренняя структура для улучшения охлаждения и ремонтопригодности. Оба ноутбука будут оснащаться процессорами Intel Core Ultra X7 Series 3, которые предложат встроенную графику Intel Arc на базе до 12 ядер Xe и встроенный NPU с производительностью 50 TOPS. Согласно утечке, устройства на 20 % эффективнее рассеивают тепло от работающих компонентов и поддерживают длительную работу в режиме энергопотребления 30 Вт.

Лэптопы получат 10-мегапиксельные камеры с углом обзора 110 градусов, коррекцией искажений и поддержкой технологии Immervision. В комплект поставки ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition добавлен стилус с магнитным креплением, предназначенный для удобного хранения и зарядки.

Устройство ThinkBook Auto Twist начиналось как концепт. По данным Windows Latest, Lenovo собирается выпустить потребительскую версию устройства под названием ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist. Дисплей новой версии поворачивается вокруг своей оси быстрее, чем у концепта, благодаря обновлённому электромотору.

Основная идея заключается в моторизованном шарнире с двойным вращением, позволяющем переключаться между режимами ноутбука, планшета и демонстрационного экрана. Новый механизм описывается как более тихий и плавный, предназначенный для повседневного использования, с автоматической регулировкой угла наклона для соответствия осанке пользователя и потребностям презентации.

Ноутбук предложит процессоры серии Intel Core Ultra Series 3, 14-дюймовый сенсорный OLED-экран с разрешением 2,8K, до 32 Гбайт ОЗУ LPDDR5X-9600, а также батарею ёмкостью 75 Вт·ч. Кроме того, он оснащён фронтальными динамиками с поддержкой Dolby Atmos, которые вращаются вместе с экраном. Более подробно о характеристиках ожидаемых ноутбуков Lenovo можно узнать из таблицы ниже.

Все указанные продукты будут представлены на выставке CES 2026, а их появление в продаже ожидается с июня. Цены на устройства, как утверждается в утечке, будут начинаться от $1499.