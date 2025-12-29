Doogee выпустила планшеты Tab E3 Pro и Tab E3 Max — большие экраны, ёмкие батареи и высокая производительность

Компания Doogee предложила вниманию пользователей планшеты Tab E3 Pro и Tab E3 Max серии Tab Enjoy. Благодаря большим дисплеям, высокой производительности и большой продолжительности автономной работы, а также ИИ-функциям, планшеты по-прежнему предлагают актуальные возможности для учёбы, работы и развлечений даже спустя месяцы после выхода.

Поскольку потоковое вещание, обучение и работа над созданием видеоконтента требуют больше места для изображения, размеры экрана остаются ключевым преимуществом серии Tab Enjoy, утверждает Doogee.

Планшет Tab E3 Pro оснащён 13-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей, обеспечивающим баланс между портативностью и комфортным просмотром, что идеально подходит для просмотра фильмов, онлайн-занятий и работы в режиме разделённого экрана.

Для тех, кому требуется планшет с максимально большим экраном, компания разработала планшет Tab E3 Max с 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,1K, что идеально подходит для создателей контента, дизайнеров и заядлых любителей телесериалов.

Обе модели поддерживают режим защиты зрения, тёмный режим и автоматическую регулировку яркости, обеспечивая комфортный просмотр в течение длительных сеансов без повышенной нагрузки для глаз.

Благодаря четырём динамикам обеспечивается насыщенный объёмный звук, как при воспроизведении контента стриминговых платформ и казуальных играх, так и при проведении онлайн-конференций — звук остаётся чистым и качественным. Также у планшетов есть 3,5-мм разъём для подключения наушников.

Обе модели оснащены массивными батареями — ёмкость батареи у Tab E3 Pro составляет 11 000 мА·ч, у Tab E3 Max — 13 500 мА·ч, что гарантирует длительную работу без подзарядки. Поддержка зарядки мощностью 18 Вт обеспечивает быстрое восполнение заряда.

Планшеты базируются на 6-нм процессоре MediaTek Helio G100, обеспечивающем высокую производительность и стабильную работу при запуске ресурсоёмких приложений и игр, а также в режиме многозадачности. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт с возможностью виртуального расширения до 32 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — 256 Гбайт.

Для управления устройствами используется Android 15. ИИ-ассистент Gemini AI поможет в выполнении различных задач.

Также пользователям предлагается VIP-издание серии Tab Enjoy, которое включает комплект аксессуаров: стилус, Bluetooth-клавиатуру и мышь, защитное стекло и кожаный чехол.