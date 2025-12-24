Ocypus представила практичные корпуса Iota C50 и C70 Curve ARGB Digital с панорамным остеклением

Китайская компания Ocypus представила линейку компьютерных корпусов Iota Curve ARGB Digital в которую вошли модели Iota C50 и Iota C70. Корпуса формата M-ATX адресованы тем, кому важны и красота, и функциональные возможности: здесь есть стеклянная панель, открывающая обзор на 270°, и дисплей для мониторинга системы; за комфортную сборку отвечает продуманная конструкция.

Визитной карточкой Ocypus Iota C50 и C70 Curve ARGB Digital служит изогнутая 270-градусная панель из закалённого стекла — она переходит с фронтальной части на боковую, создавая панорамный эффект. Компоненты компьютера оказываются видны снаружи, и корпус становится своего рода объектом экспозиции. Стильный внешний вид довершает узор Raindrop. Корпуса обеих моделей располагают встроенными дисплеями для вывода актуальных температур центрального и графического процессоров.

Младший Ocypus Iota C50 Curve ARGB Digital поддерживает девять вентиляторов на 120 мм и два 360-мм радиатора сверху и снизу; в комплекте идут три вентилятора Gamma F12 Elite ARGB. В старший Iota C70 Curve ARGB Digital можно установить уже десять 120-мм вентиляторов, а в комплекте идут уже четыре. В обоих случаях прямо на старте покупатель может рассчитывать мощный воздушный поток внутри корпуса, гибкую конфигурацию и настраиваемую подсветку.

В наличии магнитные пылевые фильтры, фронтальная панель, на которой располагаются два USB 3.0 и Type-C, а также просторные каналы для размещения кабелей. Ocypus Iota C50 и C70 Curve ARGB Digital, отмечает производитель, предназначаются не просто для размещения компонентов — корпуса подчёркивают их ценность и благотворно сказываются на всей сборке. Обе модели уже продаются в России.