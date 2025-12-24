Сегодня 24 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости корпуса, настольные компьютеры Ocypus представила практичные корпуса Io...
реклама
Новости Hardware

Ocypus представила практичные корпуса Iota C50 и C70 Curve ARGB Digital с панорамным остеклением

Китайская компания Ocypus представила линейку компьютерных корпусов Iota Curve ARGB Digital в которую вошли модели Iota C50 и Iota C70. Корпуса формата M-ATX адресованы тем, кому важны и красота, и функциональные возможности: здесь есть стеклянная панель, открывающая обзор на 270°, и дисплей для мониторинга системы; за комфортную сборку отвечает продуманная конструкция.

Источник изображений: Ocypus

Источник изображений: Ocypus

Визитной карточкой Ocypus Iota C50 и C70 Curve ARGB Digital служит изогнутая 270-градусная панель из закалённого стекла — она переходит с фронтальной части на боковую, создавая панорамный эффект. Компоненты компьютера оказываются видны снаружи, и корпус становится своего рода объектом экспозиции. Стильный внешний вид довершает узор Raindrop. Корпуса обеих моделей располагают встроенными дисплеями для вывода актуальных температур центрального и графического процессоров.

Младший Ocypus Iota C50 Curve ARGB Digital поддерживает девять вентиляторов на 120 мм и два 360-мм радиатора сверху и снизу; в комплекте идут три вентилятора Gamma F12 Elite ARGB. В старший Iota C70 Curve ARGB Digital можно установить уже десять 120-мм вентиляторов, а в комплекте идут уже четыре. В обоих случаях прямо на старте покупатель может рассчитывать мощный воздушный поток внутри корпуса, гибкую конфигурацию и настраиваемую подсветку.

В наличии магнитные пылевые фильтры, фронтальная панель, на которой располагаются два USB 3.0 и Type-C, а также просторные каналы для размещения кабелей. Ocypus Iota C50 и C70 Curve ARGB Digital, отмечает производитель, предназначаются не просто для размещения компонентов — корпуса подчёркивают их ценность и благотворно сказываются на всей сборке. Обе модели уже продаются в России.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Lian Li выпустила компактный корпус Vector V100 Mini для мощных систем
InWin выпустила корпус Dlite с премиальным дизайном и четвёркой ARGB-вентиляторов в комплекте
SilverStone показала корпус FLP03 в стиле бежевых ПК 1980-х для Micro-ATX-сборок
Выбираем гаджеты в подарок к Новому году с партнёрами 3DNews. Часть 2
Gigabyte представила игровой десктоп Aorus Prime 5 на Ryzen и GeForce RTX
В России вышел Eurocase M430ZF — просторный и эффектный корпус для мощных ПК
Теги: ocypus, корпус, десктоп
ocypus, корпус, десктоп
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.