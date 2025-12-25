Анонсирован планшет Oppo Pad Air 5 с большим 12,1-дюймовым экраном по цене от $270

Oppo представила в Китае планшет Oppo Pad Air 5, который, по словам компании, ориентирован на пользователей, ищущих сбалансированное сочетание производительности, качества изображения и времени автономной работы.

Планшет оснащён 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2800 × 1980 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, а также яркостью 600 кд/м² с пиковым значением 900 кд/м². Дисплей обеспечивает 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3 в режиме Vivid и 100-процентный охват цветовой гаммы sRGB в режиме Natural. Соотношение сторон экрана составляет 7:5.

Oppo Pad Air 5 базируется на восьмиядерном 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 7300-Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц, работающем в паре с до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и флеш-накопителем UFS 3.1 ёмкостью до 256 Гбайт.

Для съёмки селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная 8-мегапиксельная камера. Также имеется основная камера с разрешением 8 мегапикселей. Обе камеры поддерживают запись видео с разрешением 1080p.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 10 050 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт, а также стандартов зарядки UFCS, PPS и PD. В оснащение планшета также входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth, 5G-модем, порт USB Type-C и поддержка стилуса. В качестве операционной системы используется ColorOS 16.0.

Размеры планшета составляют 266,01 × 192,77 × 6,83 мм. Масса версии с поддержкой Wi-Fi равна 597 г, версии с 5G-модемом — 599 г.

Цена Oppo Pad Air 5 начинается с $270 за версию с 8/128 Гбайт памяти. Устройство доступно в белом (Starlight Powder), розовом (Starlight Pink) и сером (Space Gray) цветах.