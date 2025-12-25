Сегодня 25 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Прототип китайского левитирующего вагона...
реклама
Новости Hardware

Прототип китайского левитирующего вагона за две секунды разогнался с места до 700 км/ч

Китайские разработчики взяли новую высоту в сфере технологий поездов, левитирующих на магнитной подушке — маглевов. Прототип с массой вагона не менее одной тонны за две секунды разогнали с нуля до 700 км/ч. Прорыв обеспечил продвижение по множеству направлений от сверхпроводимости до систем контроля мощности и её рекуперации при экстренном торможении. Заветная отметка в 1000 км/ч стала чуть ближе.

Источник изображения: CCTV

Источник изображения: CCTV

Рекорд установили разработчики из Национального университета оборонных технологий Китая (National University of Defence Technology), побив своё предыдущее достижение: разгон маглева до 648 км/ч. По сути — это технология двойного назначения. Она может помочь с прокладкой магистралей с низким вакуумом между мегаполисами, заменив собой авиационные перелёты, а также стать основой для авиационных и даже космических катапульт, чтобы экономить горючее на самом сложном участке полёта — на взлёте. Китай, кстати, внедрил на своих первых авианосцах электромагнитные катапульты, тогда как США отказались от них в угоду катапульт на энергии пара.

Рекордная скорость маглева достигнута на испытательной трассе длиной 400 метров. Летом этого года трасса была введена в опытную эксплуатацию. Прототип уверенно вёл себя на всех отрезках пути, безопасно затормозив по окончанию пробега. Разработка велась свыше 10 лет, включая эксперименты по высокотемпературной сверхпроводимости. Установленный рекорд скорости стал подтверждением работоспособности технологий и компонентов маглева, способного в будущем стать основой высокоскоростных наземных магистралей в Китае.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Бюро 1440» проведёт спутниковый интернет в российские поезда дальнего следования в 2027 году
Китайский электропоезд разогнали до рекордных 453 км/ч на классических рельсах без магнитной подвески
Видео с «поездом» из спутников Starlink сняли с MKC
Создана первая в истории симуляция настоящей чёрной дыры звёздной массы — вышла как живая
Автопилот Garmin впервые посадил небольшой самолёт вообще без участия человека
Европа буксует на «зелёном» повороте: возобновляемая энергия заняла лишь четверть рынка
Теги: маглев, китайские ученые, железнодорожный транспорт
маглев, китайские ученые, железнодорожный транспорт
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.