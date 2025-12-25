Прототип китайского левитирующего вагона за две секунды разогнался с места до 700 км/ч

Китайские разработчики взяли новую высоту в сфере технологий поездов, левитирующих на магнитной подушке — маглевов. Прототип с массой вагона не менее одной тонны за две секунды разогнали с нуля до 700 км/ч. Прорыв обеспечил продвижение по множеству направлений от сверхпроводимости до систем контроля мощности и её рекуперации при экстренном торможении. Заветная отметка в 1000 км/ч стала чуть ближе.

Рекорд установили разработчики из Национального университета оборонных технологий Китая (National University of Defence Technology), побив своё предыдущее достижение: разгон маглева до 648 км/ч. По сути — это технология двойного назначения. Она может помочь с прокладкой магистралей с низким вакуумом между мегаполисами, заменив собой авиационные перелёты, а также стать основой для авиационных и даже космических катапульт, чтобы экономить горючее на самом сложном участке полёта — на взлёте. Китай, кстати, внедрил на своих первых авианосцах электромагнитные катапульты, тогда как США отказались от них в угоду катапульт на энергии пара.

Рекордная скорость маглева достигнута на испытательной трассе длиной 400 метров. Летом этого года трасса была введена в опытную эксплуатацию. Прототип уверенно вёл себя на всех отрезках пути, безопасно затормозив по окончанию пробега. Разработка велась свыше 10 лет, включая эксперименты по высокотемпературной сверхпроводимости. Установленный рекорд скорости стал подтверждением работоспособности технологий и компонентов маглева, способного в будущем стать основой высокоскоростных наземных магистралей в Китае.