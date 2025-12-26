Honor представила тонкий смартфон Win с батареей на 10 000 мА·ч, вентилятором и 185-Гц дисплеем за $570

Официально представлена линейка игровых смартфонов Honor WIN — они могут похвастаться ёмкими аккумуляторами, дисплеями с высокой частотой обновления и системой активного охлаждения с вентилятором, а также производительными процессорами.

В новую серию вошли модели Honor WIN и WIN RT. Ключевым их отличием является процессор: у старшей Honor WIN это новенький Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а у младшего WIN RT — прошлогодний Snapdragon 8 Elite. Смартфоны комплектуются оперативной памятью LPDDR5X объёмом 12 или 16 Гбайт и встроенными накопителями от 256 Гбайт до 1 Тбайт. Во всех случаях владельца порадует привлекательный дизайн смартфонов с плоской рамкой по периметру и скруглёнными углами, толщина корпуса составляет 8,3 мм. На задней крышке смартфонов размещён блок камер: две у младшей и три у старшей модели, а также кольцевое отверстие воздухозабора для вентилятора в обоих случаях. Вентилятор не помешал Honor обеспечить защиту WIN и WIN RT по стандартам IP68, IP69 и IP69K, в том числе пыле- и водонепроницаемость.

Смартфоны серии Honor Win оснащаются 6,83-дюймовыми дисплеями разрешения HD+ (1272 × 2800 пикселей) с частотой обновления 185 Гц для плавного игрового процесса. Пиковая яркость составляет 6000 кд/м²; аппаратный тёмный режим — 1 кд/м². Заявлено о высокочастотной ШИМ на 5920 Гц и ряде технологий на основе искусственного интеллекта, которые обеспечивают высокое качество изображения. Вентилятор размером всего 0,666 см разгоняется до 25 000 об/мин, благодаря двойной 360-градусной системе воздухозабора приток воздуха увеличивается на 10 %, а температура снижается на величину до 7 °C. Присутствует обновлённая система отвода тепла с испарительной камерой и 3D-контуром в виде крыла бабочки — это помогло повысить эффективность охлаждения на 25 % по сравнению с предыдущими решениями; используемый в аэрокосмической отрасли теплопроводящий гель улучшил рассеивание тепла на величину до 200 %.

Смартфоны серии Honor WIN комплектуются аккумуляторами ёмкостью 10 000 мА·ч — этого хватит на 16 часов игры, 31 часа просмотра видео и 10 часов видеозаписи. Поддерживаются проводная зарядка на 100 Вт, беспроводная на 80 Вт и обратная на 27 Вт для зарядки других устройств. Заявлено также о керамическом защитном покрытии аккумулятора и функции Honor EIS для мониторинга заряда батарей.

В заднем блоке камер на младшем Honor WIN RT имеются 50-мегапиксельная основная с апертурой f/2.0 и 12-мегапиксельная широкоугольная; старший Honor WIN может помимо такой же пары камер также похвастаться 50-мегапиксельным модулем с телеобъективом. Обе модели поддерживают видеосъёмку в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. В наличии сабвуфер и система повышения качества звука с помощью ИИ.

Смартфоны новой серии доступны в чёрной, белой и синей расцветках. Старший Honor WIN стоит от 3999 юаней ($570) за базовую конфигурацию 12/156 Гбайт до 5199 юаней ($740) за старшую с 16 Гбайт оперативной памяти и 1 Тбайт на встроенном накопителе; младший Honor WIN RT имеет диапазон цен от 2599 юаней ($370) до 3999 юаней ($570) для тех же конфигураций.