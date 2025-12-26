Сегодня 26 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Honor представила тонкий смартфон Win с ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Honor представила тонкий смартфон Win с батареей на 10 000 мА·ч, вентилятором и 185-Гц дисплеем за $570

Официально представлена линейка игровых смартфонов Honor WIN — они могут похвастаться ёмкими аккумуляторами, дисплеями с высокой частотой обновления и системой активного охлаждения с вентилятором, а также производительными процессорами.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

В новую серию вошли модели Honor WIN и WIN RT. Ключевым их отличием является процессор: у старшей Honor WIN это новенький Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а у младшего WIN RT — прошлогодний Snapdragon 8 Elite. Смартфоны комплектуются оперативной памятью LPDDR5X объёмом 12 или 16 Гбайт и встроенными накопителями от 256 Гбайт до 1 Тбайт. Во всех случаях владельца порадует привлекательный дизайн смартфонов с плоской рамкой по периметру и скруглёнными углами, толщина корпуса составляет 8,3 мм. На задней крышке смартфонов размещён блок камер: две у младшей и три у старшей модели, а также кольцевое отверстие воздухозабора для вентилятора в обоих случаях. Вентилятор не помешал Honor обеспечить защиту WIN и WIN RT по стандартам IP68, IP69 и IP69K, в том числе пыле- и водонепроницаемость.

Смартфоны серии Honor Win оснащаются 6,83-дюймовыми дисплеями разрешения HD+ (1272 × 2800 пикселей) с частотой обновления 185 Гц для плавного игрового процесса. Пиковая яркость составляет 6000 кд/м²; аппаратный тёмный режим — 1 кд/м². Заявлено о высокочастотной ШИМ на 5920 Гц и ряде технологий на основе искусственного интеллекта, которые обеспечивают высокое качество изображения. Вентилятор размером всего 0,666 см разгоняется до 25 000 об/мин, благодаря двойной 360-градусной системе воздухозабора приток воздуха увеличивается на 10 %, а температура снижается на величину до 7 °C. Присутствует обновлённая система отвода тепла с испарительной камерой и 3D-контуром в виде крыла бабочки — это помогло повысить эффективность охлаждения на 25 % по сравнению с предыдущими решениями; используемый в аэрокосмической отрасли теплопроводящий гель улучшил рассеивание тепла на величину до 200 %.

Смартфоны серии Honor WIN комплектуются аккумуляторами ёмкостью 10 000 мА·ч — этого хватит на 16 часов игры, 31 часа просмотра видео и 10 часов видеозаписи. Поддерживаются проводная зарядка на 100 Вт, беспроводная на 80 Вт и обратная на 27 Вт для зарядки других устройств. Заявлено также о керамическом защитном покрытии аккумулятора и функции Honor EIS для мониторинга заряда батарей.

В заднем блоке камер на младшем Honor WIN RT имеются 50-мегапиксельная основная с апертурой f/2.0 и 12-мегапиксельная широкоугольная; старший Honor WIN может помимо такой же пары камер также похвастаться 50-мегапиксельным модулем с телеобъективом. Обе модели поддерживают видеосъёмку в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. В наличии сабвуфер и система повышения качества звука с помощью ИИ.

Смартфоны новой серии доступны в чёрной, белой и синей расцветках. Старший Honor WIN стоит от 3999 юаней ($570) за базовую конфигурацию 12/156 Гбайт до 5199 юаней ($740) за старшую с 16 Гбайт оперативной памяти и 1 Тбайт на встроенном накопителе; младший Honor WIN RT имеет диапазон цен от 2599 юаней ($370) до 3999 юаней ($570) для тех же конфигураций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На этой неделе дебютирует Honor Win — флагманский смартфон с батареей на 10 000 мА·ч и подозрительно знакомым дизайном
Смарт-часы Honor Choice Watch 2 Pro поступили в продажу в России по цене 5490 рублей
Смартфон Honor X8d получил чип Snapdragon 6S 4G Gen 2 и батарею на 7000 мА·ч
Трёхстворчатый складной смартфон Samsung Galaxy Z TriFold провалил тест на изгиб
Смартфон OnePlus Turbo с батареей на 9000 мА·ч показался на реальных фото
Российское Yadro создаст собственный процессор для базовых станций
Теги: honor, смартфон, вентилятор
honor, смартфон, вентилятор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.