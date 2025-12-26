Сегодня 26 декабря 2025
Новости Software
Чёрный экран и подвисания из-за одной цифры: в UEFI ноутбуков Asus ROG нашли вторую критическую ошибку за три месяца

Специалист по низкоуровневому программированию Мохамед Мааталла (Mohamed Maatallah), известный под ником Zephkek, обнаружил в ноутбуках Asus ROG ещё одну ошибку на уровне прошивки. Проблема относится к UEFI и проявляется независимо от ОС — с Windows и драйверами она не связана.

На этот раз эксперт изучил раздел спецификации PCIe, связанный с L1.2 — определением таймингов управления питанием при выходе PCIe-соединения из спящего режима. Спецификация требует, чтобы оба конца линии программировались с совпадающими значениями допустимой задержки, но в реализации Asus им присваиваются разные значения при каждой загрузке. Он привёл пример, в котором у корневого порта центрального процессора устанавливается порог на 765 мкс, а со стороны графического процессора он равен нулю. Таким образом, при энергопереходе L1.2 центральный и графический процессоры расходятся во времени, что приводит к рассинхронизации PCIe-соединения и нестабильной работе системы.

В отчёте о проверке ноутбука ASUS ROG Strix G533ZW указывается дефект прошивки UEFI, вызывающий несоответствие пороговых значений L1.2, а также нестабильную работу при энергопереходе. В результате возникают следующие симптомы: ошибка «WHEA 0x124», чёрный экран, подвисания и аномалии драйверов — в разных системах это может проявляться по-разному. Проблему подтвердили для моделей Asus ROG Strix Scar 15 2022 года и Strix Scar 16 2025 года. Эксперт сообщил о своём открытии инженерам Asus 24 дня назад, но и в последней прошивке ошибка не исчезла.

В сентябре тот же эксперт выявил ошибку ACPI в игровых ноутбуках Asus. Конечно, за 24 дня такая крупная компания не успела бы исправить такую ошибку в прошивке, особенно в конце года. И любопытно, что всего один специалист с такой скоростью продолжает находить подобные недоработки.

Теги: asus, rog, uefi
