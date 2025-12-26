Сегодня 26 декабря 2025
LG представит робота для суеты по хозяйству и создания уюта в доме

На выставке CES 2026 компания LG намерена представить человекоподобного робота для выполнения рутинных домашних обязанностей. Под лозунгом Zero Labor Home («Никаких работ по дому») компания готовит на CES 2026 в Лас-Вегасе анонс домашнего робота CLOiD. Тизер демонстрирует тесный контакт рук робота и человека, что символизирует новую эпоху в бытовой робототехнике.

Источник изображения: LG

Источник изображения: LG

В LG заявили, что CLOiD является частью концепции компании, согласно которой «отсутствие необходимости трудиться дома позволит проводить время с пользой». Компания утверждает, что её робот — это шаг к достижению цели «освободить людей от отнимающей много времени работы по дому».

На сегодняшний день нет никаких данных о том, как будет выглядеть робот-помощник и на какие работы он будет способен. Фотография одной конечности с пятью подвижными пальцами — это всё, чем LG привлекает внимание к будущей демонстрации.

«Мозг» устройства — это мощный процессор в голове машины, интегрированный с дисплеем, динамиком, камерой и множеством сенсоров для навигации, распознавания окружения и естественного общения. Робот работает на базе технологии LG Affectionate Intelligence (эмоциональный ИИ), которая обеспечивает дружелюбное взаимодействие, понимание контекста, выражение эмоций и персонализацию поведения на основе опыта общения с пользователем.

На стенде на CES 2026 компания обещает показать ряд реальных сценариев использования робота для домашних работ. В то же время надо помнить, что не все показанные на выставке продукты попадают в продажу.

Источник:

