Планшет OSCAL Pad 200 с крупным экраном для работы, учёбы и развлечений

Компания OSCAL представила флагманский планшет Pad 200 с крупным дисплеем, производительным процессором, а также с поддержкой продвинутых ИИ-моделей, что позволяет его использовать как для работы и учёбы, а также творчества и развлечений.

OSCAL Pad 200 оснащён крупным 13,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD и частотой обновления до 120 Гц, обеспечивающей плавное воспроизведение видео и стабильное течение игрового процесса. Дисплей поддерживает пять режимов защиты зрения (Night Light / Reading Mode / Dark Mode (Enhanced / Moderate / Gentle)), а также сертифицирован согласно стандарту TÜV Low Blue Light, что подтверждает пониженный уровень вредного для глаз синего света, обеспечивая возможность комфортного просмотра видео и работы с планшетом в течение длительного времени без излишнего напряжения глаз.

OSCAL Pad 200 базируется на восьмиядерном процессоре Unisoc Tiger T7280 с 6 Гбайт оперативной памяти с возможностью расширения до 24 Гбайт и флеш-накопителем ёмкостью до 256 Гбайт. Объём хранилища можно расширить ещё на 2 Тбайт с помощью карты памяти microSD.

Планшет получил фронтальную 8-мегапиксельную камеру для селфи и видеозвонков, а также основную 16-мегапиксельную камеру. Обе камеры поддерживают запись видео с разрешением 1080p.

В качестве источника питания в Pad 200 используется аккумулятор ёмкостью 8300 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, обеспечивающий в сочетании с режимом энергосбережения Super Night и технологией интеллектуального энергосбережения Deep Smart работу в течение всего дня даже при активном использовании устройства.

Планшет работает под управлением DokeOS 4.2 на базе Android 15 с новым режимом PC Mode 3.0 и набором ИИ-приложений Doke AI с поддержкой трёх ИИ-моделей: DeepSeek-R1, Gemini 2.0 и GPT-4o mini.

OSCAL Pad 200 поддерживает технологию Widevine L1, обеспечивая потоковую передачу видео в разрешении 1080p с таких платформ, как Netflix, YouTube Premium, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, HBO Max и т.д. Два динамика с поддержкой технологии Smart-K гарантируют высокое качество звука, а адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 — стабильное подключение к источникам сигнала. Также устройство поддерживает работу двух SIM-карт с подключением к сети 4G.

Размеры планшета равны 309,41×201,49×7,9 мм, вес — 750 г. Цвет корпуса — серый или светло-синий.