Fujifilm представила ленточный накопитель объёмом 40 Тбайт для резервного копирования

Казалось бы, доминирующими видами накопителей данных в наше время должны оставаться решения на основе твердотельной памяти и жёстких магнитных дисков, но магнитная плёнка тоже никуда не уходит, оставаясь проверенным способом хранения информации в системах резервного копирования. Fujifilm недавно анонсировала картриджи LTO Ultrium 10 (LTO-10) стандартной ёмкости 40 Тбайт, которые с учётом компрессии позволяют вместить до 100 Тбайт данных.

Прогресс был достигнут после внесения изменений в стандарт LTO-10, который поднял предельный объём ленточных картриджей с 36 до 40 Тбайт. Это стало возможным благодаря переходу на использование более тонкой подложки ленты из арамида, в результате в стандартный корпус картриджа банально стало помещаться больше магнитной ленты. Предельная скорость передачи информации достигает 400 Мбайт/с, при работе со сжатыми данными она увеличивается до 1000 Мбайт/с. Картридж оснащён собственной памятью EEPROM.

Непосредственно магнитная лента внутри картриджа имеет длину 1337 м и ширину 12,65 мм, её толщина не превышает 4 мкм. Повышению плотности хранения информации также способствовала и усовершенствованная структура магнитных частиц плёнки. Немного расширен рабочий температурный диапазон, он простирается от 15 до 35 градусов Цельсия выше нуля, что на десять градусов выше по верхней границе, чем в предыдущей версии стандарта. Допускается эксплуатация картриджей при относительной влажности 80 % при температуре от 15 до 25 градусов Цельсия, ранее показатель ограничивался 50-% влажностью. Новые картриджи совместимы с существующими системами резервного хранения данных, поэтому обновлять инфраструктуру для их использования не потребуется.

В условиях, когда связанные с информационной безопасностью риски растут, хранение резервных копий информации на ленточных накопителях становится актуальным, поскольку они обычно не подключены к телекоммуникационным сетям и не подвержены хакерским атакам. Fujifilm приступит к поставкам картриджей LTO-10 новой ёмкости в январе следующего года, их стоимость пока не уточняется.