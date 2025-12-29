«Google Фото» детирует на телевизорах в следующем году — и это будут не Google TV

Сервис «Google Фото» появится на телевизорах Samsung в следующем году. Первые шесть месяцев с момента дебюта он будет доступен эксклюзивно на смарт-телевизорах южнокорейского производителя. После окончания эксклюзивного соглашения другие производители телевизоров, вероятно, также интегрируют сервис в свои модели.

По словам Samsung, запланированная интеграция «Google Фото легко перенесёт фотографии, сделанные пользователями на своих телефонах, на телевизоры Samsung, где они смогут отображаться в большем, кинематографическом формате». Компания добавила, что хочет, чтобы «Google Фото» был «глубоко интегрирован в работу с телевизором».

Для смарт-телевизоров в настоящий момент нет родного приложения или сервиса «Google Фото». Более того, поддержки сервиса нет даже у собственной смарт-платформы Google TV. В заявлении Samsung не уточняется, будет ли новая интеграция запущена как отдельное приложение. Компания отмечает, что с марта начнёт внедрять «Google Фото воспоминания» на своих телевизорах под управлением Tizen OS. Сначала будет доступен только просмотр тщательно отобранных пользователем фотографий и видео. Во второй половине 2026 года ожидается запуск функций поиска в «Google Фото» и генерации изображений с помощью ИИ.

Функция «Создать с помощью ИИ» предложит тематические шаблоны, созданные с помощью ИИ-платформы Nano Banana, а также функции генерации и редактирования изображений с помощью ИИ, включая инструменты Google Remix и Photo to Video. Функция «Персонализированные результаты» позволит пользователям просматривать в режиме слайд-шоу изображения, отсортированные по темам или контенту, например, «океан», «походы» или «Париж».

Samsung отмечает, что интеграция «Google Фото» не потребует от пользователя каких-то сложных действий. Достаточно будет лишь войти в свою учётную запись Google на телевизоре для автоматического отображения изображений, сохранённых в «Google Фото».