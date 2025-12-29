Сегодня 29 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объект... Учёные создали камеру с «вычислительной ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Учёные создали камеру с «вычислительной линзой» — автофокус на каждый пиксель

Классические объективы, в силу своего устройства, способны фокусироваться только на одном объекте, как и человеческий глаз. Исследователи из Университета Карнеги-Меллона (CMU) разработали систему автофокусировки, которая «позволяют камере решать, какие части изображения должны быть резкими». Это даёт камере возможность одновременно держать в фокусе несколько объектов, независимо от расстояния до каждого их них.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Традиционные линзы ограничены возможностью фокусировки на объекте только в одной фокальной плоскости за раз, в большей или меньшей степени размывая всё, что находится позади или перед этим объектом. Такой эффект придаёт изображениям глубину, что уместно для портретов, но для чёткого просмотра полной сцены в кадре может понадобиться объединение нескольких снимков с разным фокусным расстоянием.

По словам доцента CMU Мэтью О’Тула (Matthew O’Tool), разработанная учёными университета система «пространственно изменяющейся автофокусировки» сочетает в себе ряд технологий, которые «позволяют камере решать, какие части изображения должны быть резкими — по сути, предоставляя каждому пикселю свою собственную крошечную регулируемую линзу».

Исследователи разработали «вычислительную линзу», которая сочетает в себе линзу Ломана — две изогнутые кубические линзы, смещающиеся относительно друг друга для настройки фокуса, — с фазовым пространственным модулятором света — устройством, которое контролирует преломление света в каждом пикселе, — что позволяет системе одновременно фокусироваться на разной глубине.

Источник изображения: CMU

Источник изображения: CMU

Система использует два метода автофокусировки: контрастную автофокусировку (CDAF), которая делит изображения на области с независимой регулировкой резкости, и фазовую автофокусировку (PDAF), которая определяет, находится ли объект в фокусе и какое направление фокусировки следует скорректировать.

По словам профессора CMU Асвина Санкаранараянана (Aswin Sankaranarayanan), эта экспериментальная система «может коренным образом изменить то, как камеры видят мир». Исследователи полагают, что технология может иметь более широкое применение, выходящее за рамки традиционной фотографии, включая повышение эффективности микроскопов, создание реалистичного восприятия глубины для VR-гарнитур и помощь беспилотным автомобилям в восприятии окружающей среды с «беспрецедентной чёткостью».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные создали камеру для наблюдения за электронами в их естественной среде обитания
У умной туалетной камеры Kohler Dekoda со сквозным шифрованием не оказалось сквозного шифрования
Первой цифровой камере Kodak исполнилось 50 лет — она весила 3,6 кг и работала от 16 батареек
«В кадре появился кот»: умная IP-камера «Яндекса» научилась рассказывать о том, что видит
Sony представила свой первый 200-Мп сенсор Lytia-901 для флагманских смартфонов — он больше конкурента от Samsung
Представлена 35-мм плёночная камера Kodak Snapic A1 в стиле 90-х за $99
Теги: камера, фокусировка, фокусное расстояние, резкость, глубина резкости
камера, фокусировка, фокусное расстояние, резкость, глубина резкости
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.