CD Projekt продала цифровой магазин GOG, чтобы сосредоточиться на создании больших RPG

Принадлежащий польской компании CD Projekt магазин цифровой дистрибуции GOG вступает в «новую главу» своей истории. В свежем пресс-релизе администрация сервиса объявила о его продаже.

Покупателем GOG выступил его сооснователь, соучредитель и бывший гендиректор CD Projekt Михал Кичиньский (Michal Kicinski), покинувший пост в 2010 году. Стоимость сделки составила 90,7 млн злотых ($25,2 млн).

Для CD Projekt продажа GOG стала частью долгосрочной стратегии — польская компания хочет сосредоточиться на производстве высококачественных ролевых игр и других формах контента по своим франшизам.

Основная задача GOG после продажи не изменится — сервис всё ещё нацелен на сохранение доступа к классическим играм для будущих поколений. Как выразился Кичиньский: «GOG выступает за свободу, независимость и подлинный контроль».

«Мы хотим делать больше, чтобы сохранять хиты прошлого, чествовать выдающиеся игры современности и помогать формировать классику будущего, включая игры с настоящим духом ретро», — заверили в GOG.

Для пользователей GOG в результате продажи ничего не изменится: игры CD Projekt Red продолжат выходить в магазине, GOG Galaxy останется необязательным, пользовательские данные за пределы сервиса уходить не будут.

Администрация GOG также уточнила, что магазин является финансово стабильным — более того, пользователи как никогда активно поддерживают сервис в его усилиях по сохранению классических игр.