Сегодня 30 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты HKC готовит дисплей для ноутбуков с адап...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

HKC готовит дисплей для ноутбуков с адаптивной частотой обновления — от 1 до 60 Гц для экономии батареи

Компания HKC анонсировала новый дисплей для ноутбуков, поддерживающий технологию адаптивного изменения частоты обновления в диапазоне от 1 до 60 Гц. Режим частоты обновления 1 Гц может использоваться при отображении статичных изображений, минимизируя энергопотребление экрана и тем самым повышая время автономной работы.

Источник изображений: HKC

Источник изображений: HKC

HKC объясняет, что в панели используется технология подложки Oxide (на основе металлооксидных TFT-транзисторов) с низким уровнем утечек энергии, обеспечивающая стабильность изображения даже при экстремально низкой частоте обновления 1 Гц. Производитель также заявил о соответствии панели стандарту flicker-free (–60 дБ), что означает отсутствие видимого мерцания и деградации яркости, которые часто являются проблемой для экранов с низкой частотой развёртки.

Ключевой особенностью панели стало радикальное снижение энергопотребления логической части драйвера дисплея. При стандартной частоте 60 Гц потребление составляет около 0,29 Вт, однако при переходе в режим 1 Гц этот показатель падает до 0,13 Вт.

Это не первый раз, когда HKC упоминает панели для ноутбуков со сверхнизкой частотой обновления. В конце 2024 года компания сообщила, что протестировала 16-дюймовую панель ноутбука с частотой 1 Гц, отметив у неё основные проблемы — поляризацию жидких кристаллов, снижение яркости и мерцание, которые могут возникать при длительных интервалах обновления. Вероятно, производитель нашёл способ устранить эти недостатки.

На данный момент HKC не раскрыла полные спецификации матрицы, включая разрешение и цветовой охват. Однако очевидно, что панель не предназначена для игровых ноутбуков. Скорее, такое решение может найти применение в устройствах бизнес-класса.

По данным китайских СМИ, HKC собирается продемонстрировать панель на выставке CES 2026.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Компания HKC анонсировала несколько новых мониторов, включая модель с частотой обновления 1080 Гц
Lenovo покажет на CES 2026 ноутбук ThinkPad Rollable XD Concept со сворачивающимся вертикально OLED-экраном
HKC анонсировала первый в мире монитор с RGB-Mini LED — рекордный цветовой охват, точная цветопередача и DisplayHDR 1400
Китайский производитель Zephyr рассказал о поломках Radeon RX 6000 из-за трещин, вздутий и короткого замыкания в GPU
Китайские умельцы поставили на поток увеличение объёма видеопамяти GeForce RTX 5080 до 32 Гбайт
Одна видеокарта в руки: в Японии начали ограничивать продажи GeForce RTX 5000 и Radeon RX 9000 из-за дефицита памяти
Теги: дисплей, ноутбуки, hkc corporation
дисплей, ноутбуки, hkc corporation
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.