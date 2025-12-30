HKC готовит дисплей для ноутбуков с адаптивной частотой обновления — от 1 до 60 Гц для экономии батареи

Компания HKC анонсировала новый дисплей для ноутбуков, поддерживающий технологию адаптивного изменения частоты обновления в диапазоне от 1 до 60 Гц. Режим частоты обновления 1 Гц может использоваться при отображении статичных изображений, минимизируя энергопотребление экрана и тем самым повышая время автономной работы.

HKC объясняет, что в панели используется технология подложки Oxide (на основе металлооксидных TFT-транзисторов) с низким уровнем утечек энергии, обеспечивающая стабильность изображения даже при экстремально низкой частоте обновления 1 Гц. Производитель также заявил о соответствии панели стандарту flicker-free (–60 дБ), что означает отсутствие видимого мерцания и деградации яркости, которые часто являются проблемой для экранов с низкой частотой развёртки.

Ключевой особенностью панели стало радикальное снижение энергопотребления логической части драйвера дисплея. При стандартной частоте 60 Гц потребление составляет около 0,29 Вт, однако при переходе в режим 1 Гц этот показатель падает до 0,13 Вт.

Это не первый раз, когда HKC упоминает панели для ноутбуков со сверхнизкой частотой обновления. В конце 2024 года компания сообщила, что протестировала 16-дюймовую панель ноутбука с частотой 1 Гц, отметив у неё основные проблемы — поляризацию жидких кристаллов, снижение яркости и мерцание, которые могут возникать при длительных интервалах обновления. Вероятно, производитель нашёл способ устранить эти недостатки.

На данный момент HKC не раскрыла полные спецификации матрицы, включая разрешение и цветовой охват. Однако очевидно, что панель не предназначена для игровых ноутбуков. Скорее, такое решение может найти применение в устройствах бизнес-класса.

По данным китайских СМИ, HKC собирается продемонстрировать панель на выставке CES 2026.